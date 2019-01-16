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Четверо военнослужащих США погибли при теракте в сирийском Манбидже

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В результате террористического акта, произошедшего сегодня в сирийском Манбидже, погибли четверо и получили ранения трое американских военнослужащих, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя властей США.

Четверо военнослужащих США погибли при теракте в сирийском Манбидже



Как ранее сообщалось, сегодня в сирийском городе Манбидж американский военный патруль, проходивший по многолюдной улице города, был атакован смертниками. В результате взрыва около 15 человек было убито на месте, около 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших - четверо американских военнослужащих, еще трое получили ранения. По информации другого источника, американские солдаты не патрулировали улицу, а направлялись в ресторан, когда на них напал смертник.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство", об этом сообщило агенство Франс Пресс со ссылкой на сообщение связанного с исламистами сайта Amaq. По данным агенства, террористы целенаправленно напали на военный патруль международной коалиции во главе с США.

Военный совет Манбиджа подтвердил, что в городе смертник произвел подрыв рядом с патрулем американских военнослужащих. Раненых военнослужащих и тела погибших эвакуировали с места происшествия вертолетами коалиции США.
Использованы фотографии:
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