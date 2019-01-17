День, когда закончился ад. 15 января 2015 года донецкий аэропорт перешёл под контроль ДНР

15 января 2015 года (по официальной версии) донецкий аэропорт наконец был освобожден от распиаренных на Украине «киборгов». В кровавой каше, продолжавшейся с мая 2014 года, наконец была поставлена жирная точка. За эти месяцы в проклятых руинах аэропорта костьми легло множество храбрых защитников Донбасса. Точное количество погибших до сих пор остается тайной.Больше всего боевые действия в аэропорту напоминали фильмы о Великой Отечественной войне. ВСУ и «нацбаты» без остановки стреляли с 6-7 утра до полуночи. Практически каждые несколько секунд что-то прилетало. Стреляли всеми калибрами, а порой и запрещенным фосфором. Начиная от Путиловского моста, пострадало практически каждое здание; сотни домов были полностью уничтожены.Несмотря на беспорядочные артиллерийские обстрелы, в разбитых поселках продолжали жить люди. В основном старики, но иногда попадались еще совсем не старые: с какой-то окаменевшей ненавистью и упорством они отказывались уходить. Тем более что в городе их никто не ждал. Лучшее, что тогда могли предложить едва начавшие формироваться власти – место в общежитии. Да и то пришлось бы обойти тысячу кабинетов…Сильно запомнились животные, особенно собаки. Коты выглядели менее безумно, а вот брошенные собаки прибегали на позиции и смотрели совершенно невозможными, пронзительно сумасшедшими взглядами. Их было жалко, но прокормить и обласкать всех не было никакой возможности. Наверное, они страдали даже больше людей, брошенные на произвол судьбы в этом безостановочно свистящем и взрывающемся аду.Снабжение было так себе. Постоянно не хватало транспорта и бензина. Чтобы вовремя забирать 300-х и 200-х, нужно было постоянно иметь наготове автомобиль, которому можно было бы доверять. Знать, что он не заглохнет где-нибудь в полностью простреливаемом месте. Бойцы тогда от безысходности угробили свои автомобили – их, понятное дело, хватало очень не на долго. Бензин часто тоже покупали за свои. Вскрывали боксы, чтобы слить горючее, хоть это и было строго запрещено.Народу гибло много, а смысла в этой мышиной возне не было видно ни малейшего. Осенью каких-то целенаправленных операций по освобождению нового терминала или уничтожению чертовой диспетчерской башни не было. Целенаправленных акций по уничтожению конвоев, которые доставляли украинцам боекомплект и живую силу тоже.Вероятно, нужно было отвести людей и разнести позиции украинцев, а заодно и «перекопать» взлетную полосу, при помощи артиллерии, но с этим почему-то тянули. Используя баллистические ракеты «Точка-У», которые, по слухам, были на вооружении у 1 армейского корпуса и уж точно были у наших друзей, можно было бы превратить терминал в руины, но с этим почему-то тянули, оплачивая промедление жизнями наших ребят.Вспоминается порой новогодняя ночь. Мороз стоял такой, что украинцы особо не проявляли активности, хотя обычно для них каждый праздник был поводом напиться, а потом стрелять изо всех стволов. Бойцы праздновали чем бог послал. За это время аэропорт, пожравший столько друзей, стал чуть ли не родным. Ходили слухи о грядущей зачистке, но, поскольку, слухов было очень много и все они противоречили друг другу, никто всерьез их не воспринимал.Тем не менее, слухи оказались верны, и уже через несколько дней началась бойня. Артиллерия отработала успешно – к 13 января рухнула диспетчерская башня, с которой так любили работать наемные польские снайперы. 18 или 19 сложился терминал, накрыв бетонными плитами и упокоив несколько десятков «киборгов», часть которых так и не удалось достать из завалов. Очевидцы говорят, что в терминал красиво и ярко прилетали какие-то не виданные до этого штуки – может, те самые «Точки-У».Несмотря на то, что покойный Захарченко объявил о «полном освобождении» еще 15 января, бои продолжались почти до конца месяца. В какой-то момент даже заскочили в Пески и легко могли бы их оставить себе (можно было и Авдеевку освободить), но поступил приказ отступить. С тех пор официально датой окончания боев в донецком аэропорту считается именно 15 января.Вчера население ДНР поздравил с памятной датой глава республики Денис Пушилин. Зачем-то даже пообещал восстановить аэропорт. Наверное, лично.Многие верят, что нельзя на этом месте ничего строить – разве что мемориал. Слишком много наших ребят там погибло. Может быть, они и правы.Вечная память всем нашим бойцам, положившим жизни за этот обильно политый кровью кусок бетона! Верим, что всё это было не зря.