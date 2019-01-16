В МИД РФ рассказали о целях США по вызволению игиловцев из плена талибов

Речь идёт о недавнем заявлении движения талибов (Талибан*) о целенаправленном рейде американского спецназа по захвату одной из талибских тюрем в афганской провинции Бадгис, в которой содержались боевики ИГИЛ*, захваченные в плен на севере Афганистана в августе 2018 года. Все эти лица были увезены спецназовцами в неизвестном направлении.

В российском МИД заявили о том, что располагают информацией о связях спецслужб Соединённых Штатов Америки с террористической группировкой ИГИЛ (*запрещена в РФ). В заявлении отмечается, что США провели специальную операцию на территории Афганистана с той целью, чтобы скрыть свидетельства контактирования спецслужб с боевиками так называемого «Исламского государства»*. Об этих контактах могли рассказать сами пленённые участники группировки ИГИЛ во время допросов.Из материала, опубликованного на сайте МИД России При этом заявлено, что Штаты готовят информационный вброс, в котором осуществят попытку по дискредитации РФ в том плане, что Москва якобы сама «сотрудничает с ИГ*». В МИД говорится о том, что в планах США обвинить Россию в переброске игиловцев из Сирии и Ирака на территорию Афганистана.В материале отмечено появление американских вертолётов на севере Афганистана, где размещаются основные силы террористов ИГ* в этой стране. Сообщается, что таким образом осуществляется снабжение группировки. Игиловцев американские спецслужбы могут попытаться использовать для дестабилизации обстановки к северу от границ Афганистана – в странах Средней Азии.