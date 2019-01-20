Комплекс разведки, управления и связи «Стрелец»



Командир подразделения работает с планшетом. Фото Минобороны РФ



Компоненты "Стрельца" первой версии. Рисунок Trcvr.ru



Размещение устройств КРУС на разгрузочном жилете. Фото Trcvr.ru



Пульт оперативного управления. Фото Trcvr.ru



Командирский компьютер типа "ТТ". Фото Vpk.name



Изделие "ТТ". Фото Vpk.name



Интерфейс командирского планшета. Фото Минобороны РФ



Дальнометрист с прибором ПДУ-4. Фото Минобороны РФ

По материалам сайтов:

https://vpk.name/

https://zvezdaweekly.ru/

http://bastion-opk.ru/

https://defence.ru/

https://tass.ru/

http://redstar.ru/

https://function.mil.ru/

При решении той или иной задачи, командир пехотного подразделения должен иметь связь со своими бойцами, а также сохранять возможность обмена данными с другими подразделениями. Правильно налаженные связь и управление являются ключом к эффективной работе подразделения. Для решения подобных задач в нашей стране был создан специальный комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». В недавнем прошлом эта система прошла модернизацию, обеспечившую рост основных характеристик.КРУС «Стрелец» создавался силами нескольких российских организаций и предприятий, работающими в области радиоэлектронных систем. Участники проекта представили те или иные компоненты разного назначения, которые затем вошли в состав полноценного комплекса. Сейчас серийные образцы «Стрельца» изготавливаются ОАО «Росэлектроника». Некоторые участники разработки участвуют в производстве на правах поставщиков отдельных изделий.Разработка проекта «Стрелец» была завершена в середине двухтысячных годов, и уже в 2007-м армия получила первые образцы комплексов связи. По результатам первых лет эксплуатации в разведывательных подразделениях сухопутных войск министерство обороны составило список необходимых доработок. КРУС был доработан с учетом пожеланий личного состава, в результате чего началась поставка его улучшенной версии. Несколько лет назад была проведена глубокая модернизация, результатом которой стал новый комплекс «Стрелец-М».Комплексы разведки, управления и связи «Стрелец» и «Стрелец-М» являются дополнением к армейской боевой экипировке «Ратник». С помощью этой аппаратуры бойцы должны поддерживать связь друг с другом и сторонними «собеседниками», выполнять разведку и передавать данные и т.д. С точки зрения основных функций и возможностей КРУС «Стрелец» является дополнением и заменой для ранее использовавшихся радиостанций голосовой связи, применявшихся в сухопутных подразделениях.КРУС «Стрелец» имеет модульную архитектуру и включает блоки разного назначения. Состав используемых блоков определяется с учетом должности и специализации конкретного бойца. Так, набор для простых стрелков отличается сокращенной комплектацией, тогда как командиру подразделения может понадобиться полный набор блоков. Также существует несколько общих блоков, используемых во всех комплектациях. Всего предложено шесть вариантов исполнения «Стрельца», обеспечивающих работу бойцов разной специализации.Основным «общим» элементом комплекса является разгрузочный жилет-платформа, к которому крепятся все прочие устройства. Ввиду наличия свободного места этот жилет также может использоваться с различными подсумками для иных грузов. Вблизи пояса на базовом жилете закрепляются т.н. аппаратный контейнер и контейнер с аккумуляторной батареей. Различные пульты и средства связи предлагается закреплять на груди. Антенные устройства средств связи комплекса помещаются на плечах. В ходе недавней модернизации инженеры оптимизировали размещение отдельных элементов комплекса, но основные принципы остались без изменений.Ключевым компонентом КРУС «Стрелец» является аппаратный контейнер типа АК-1. Это изделие представляет собой компактный компьютер в защищенном исполнении. При помощи множества кабелей АК-1 соединяется со всеми прочими компонентами системы. Через него также осуществляется энергоснабжение всего комплекса. За подачу энергии отвечает контейнер первичного электропитания КПЭ-1.Связь внутри подразделения и за его пределами осуществляется при помощи соответствующих компонентов «Стрельца». Боец должен использовать телефонно-микрофонную гарнитуру с функциями голосовой связи и активного шумоподавления. Также штатный компьютер комплекса способен передавать и принимать данные. Прием и передача радиосигналов обеспечивается модулем индивидуальной радиосвязи (МИРС). Его антенное устройство выполнено в виде полусферического блока, помещенного на плече жилета. Аналогичное антенное устройство используется в составе МСНС – модуля спутниковой навигационной системы.На груди разгрузочного жилета помещается пульт оперативного управления ПОУ. Это устройство имеет набор кнопок для управления разными функциями КРУС «Стрелец». Обеспечивается его включение и выключение, использование радиостанции, а также подача экстренных сигналов. ПОУ сконструирован таким образом, чтобы солдат мог использовать его максимально просто и эффективно, в том числе без визуального контроля.Также предусматривается использование многофункционального пульта МФП и командирских пультов нескольких типов, позволяющих решать сравнительно сложные задачи. При помощи этих устройств с графическим интерфейсом и кнопочно-сенсорным управлением командир подразделения может следить за тактической обстановкой, получать и передавать данные, а также управлять действиями своих бойцов. Кроме того, обеспечивается контроль за состоянием солдат, в том числе своевременное выявление ранений.В более поздних версиях КРУС «Стрелец» были внедрены полноценные планшетные компьютеризированные пульты, предназначенные для всех бойцов. Так, изделие «АК» имеет упрощенные функции и позволяет своевременно получать различную информацию. Кроме того, он используется в качестве средства передачи данных и навигатора. Командирам предлагается использовать планшет «ТТ» с расширенным набором функций.С КРУС «Стрелец» и «Стрелец-М» совместимы несколько существующих радиостанций, обеспечивающих обмен данными с другими подразделениями или структурами. Для связи в ближней зоне предлагается использовать радиостанцию Р-853-В2М или Р-168-5УН-2. Имеется станция спутниковой связи Р-438-М. Эти средства входят в комплект средств отдельных бойцов.Комплекс разведки, управления и связи «Стрелец» выполняется в нескольких вариантах, соответствующих специализации бойца. В первую очередь, предлагаются базовый и расширенный комплекты, включающие средства навигации, связи и целеуказания. Их должны использовать стрелки, а также командиры отделений. Существует два варианта комплекса с различными радиостанциями, предлагаемые для использования радистами. Также разработаны комплект командира с полным набором средств, комплект дальномерщика с дальномерно-угломерным прибором ПДУ-4. Последний может использоваться для определения координат цели, а также имеет функции фото- и видеосъемки. Наконец, заказчику предлагается комплект оператора РЛС «Фара-ВР».В зависимости от комплектации, КРУС «Стрелец» или «Стрелец-М» бойца может непрерывно работать от имеющейся батареи в течение 8-12 ч. Радиоэлектронные средства изначально обеспечивали связь между бойцами на расстояниях до 1,5 км. В дальнейшем дальность прямой связи была увеличена. Аппаратура каждого военнослужащего также может выполнять функции ретранслятора, благодаря чему максимальная дальность связи увеличивается соответственно конфигурации такой «сети». Также возможно взаимодействие с иными ретрансляторами сигнала наземного или воздушного базирования.Дальномерный прибор ПДУ-4 обеспечивает наблюдение и определение координат объекта на дальностях до 3-5 км. Он имеет функцию фото- и видеосъемки с передачей файлов командиру подразделения. Впрочем, использование этих функций и польза от них прямо связаны с текущим состоянием радиосвязи. В некоторых ситуациях передача видеофайла может быть затруднена и занимать много времени.Используя соответствующий набор модулей, командир подразделения может в режиме реального времени следить за местоположением своих солдат, контролировать их состояние, а также передавать приказы или получать отчеты. Пульт-планшет выводит информацию в графическом виде, а также способен обрабатывать различные команды и передавать необходимые данные бойцам во всем диапазоне действия средств связи. Солдаты, соответственно, могут принимать указания командира и отчитываться в их выполнении при помощи своих комплексов упрощенного состава.Одними из первых в российской армии КРУС «Стрелец» освоили разведывательные подразделения сухопутных войск. С применением новых комплексов они способны вести наблюдение, находить различные объекты и осуществлять наведение авиации или артиллерии либо просто передавать данные в штаб.При решении задач разведки работа подразделения, оснащенного «Стрельцами», выглядит сравнительно несложно. Находясь на наблюдательной позиции, разведчик с прибором ПДУ-4 должен выполнять обнаружение цели и определять ее координаты. Прямо с ПДУ-4 информация о цели по радиосвязи передается на планшет командира. Последний может переслать ее артиллеристам либо связаться с авиацией непосредственной поддержки и выполнить целеуказание.В ходе выполнения иных боевых задач комплекс «Стрелец» / «Стрелец-М» в известной мере упрощает работу бойцов. С его помощью командир может ставить перед ними конкретные задачи, определять и пересылать маршруты движения, а также своевременно получать тактическую информацию из разных источников. Все это серьезно упрощает управление подразделением и взаимодействие на поле боя, в том числе с другими подразделениями или структурами.Первые образцы комплекса разведки, управления и связи «Стрелец» были переданы российской армии в 2007 году. Эксплуатантами этой аппаратуры стали подразделения армейской разведки. С учетом опыта эксплуатации в армии проводились доработки и модернизации как отдельных компонентов, так и всего комплекса. Кроме того, несколько лет назад была проведена новая модернизация, результатом которой стал КРУС «Стрелец-М». Теперь российские вооруженные силы получают изделия новых моделей с расширенными функциями и возможностями.В 2013 году сообщалось, что на вооружении армии состоит 1000 серийных комплектов «Стрелец». Насколько известно, в дальнейшем ОАО «Росавионика» и смежные предприятия продолжали выпуск такого оборудования, и его количество в войсках постоянно увеличивалось. Таким образом, значительная доля российских сухопутных частей и подразделений укомплектована новой аппаратурой и может решать боевые задачи с повышенной эффективностью.С конца двухтысячных годов сначала разведчики, а затем представители других специальностей регулярно использовали КРУС «Стрелец» / «Стрелец-М» в ходе различных учений. Еще в конце прошлого десятилетия комплекс прошел проверку в роли средства целеуказания для авиации и артиллерии. В частности, на практике подтвердили возможность эффективного взаимодействия с существующими фронтовыми бомбардировщиками и артиллерийскими системами.В проекте КРУС «Стрелец» реализованы несколько важных идей и решений, при помощи которых обеспечивается эффективный обмен данными между бойцами и подразделениями, упрощающий решение поставленных задач. К настоящему времени российская армия успела получить значительные количества таких комплексов и начать полноценную их эксплуатацию. Подобная аппаратура повышает боеспособность подразделений и положительным образом сказывается на состоянии всех вооруженных сил.