Вашингтон назвал дату начала процесса выхода из ДРСМД
Процесс выхода Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРМСД) начнется 2 февраля и займет полгода, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, сообщает агентство Reuters.
Представитель Госдепа, находящаяся в настоящее время в Женеве, в очередной раз обвинила Россию в нарушении договора и добавила, что ранее прошедшая встреча с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым "была разочаровывающей", поскольку Россия не желает выполнять требований Соединенных Штатов. Она сообщила, что Вашингтон начнет процесс выхода из договора 2 февраля этого года и это займет полгода.
Сергей Рябков, проведший переговоры с Томпсон, отметил, что представитель американского Госдепа приехала на переговоры уже с готовым решением, а сами переговоры были лишь "пустой формальностью", так как американская стороны вообще не собиралась что-то обсуждать с Россией, заранее обвинив ее в нарушении договора.
О том же сегодня сообщил журналистам на пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, рассказавший, что США не захотели услышать доводы России по ДРСМД, прибыв на переговоры в Женеву с заготовленным ультимативным требованием "под американским надзором уничтожить ракету 9М729, ее пусковые установки и все связанное с ней оборудование".
Ранее в МИД РФ заявили, после выхода из ДРСМД, США выйдут и из договора СНВ-3, также обвинив в его нарушении Россию.
Представитель Госдепа, находящаяся в настоящее время в Женеве, в очередной раз обвинила Россию в нарушении договора и добавила, что ранее прошедшая встреча с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым "была разочаровывающей", поскольку Россия не желает выполнять требований Соединенных Штатов. Она сообщила, что Вашингтон начнет процесс выхода из договора 2 февраля этого года и это займет полгода.
Сергей Рябков, проведший переговоры с Томпсон, отметил, что представитель американского Госдепа приехала на переговоры уже с готовым решением, а сами переговоры были лишь "пустой формальностью", так как американская стороны вообще не собиралась что-то обсуждать с Россией, заранее обвинив ее в нарушении договора.
О том же сегодня сообщил журналистам на пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, рассказавший, что США не захотели услышать доводы России по ДРСМД, прибыв на переговоры в Женеву с заготовленным ультимативным требованием "под американским надзором уничтожить ракету 9М729, ее пусковые установки и все связанное с ней оборудование".
Ранее в МИД РФ заявили, после выхода из ДРСМД, США выйдут и из договора СНВ-3, также обвинив в его нарушении Россию.
- Использованы фотографии:
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