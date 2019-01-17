САО «Лотос» в дополнение к БМД-4М и «Спруту-СД»
В последнее время в среде отечественных и зарубежных специалистов вызывает серьезный интерес разработка и испытания российской САО «Лотос» (2А42) для воздушно-десантных войск.
Этот мобильный род войск требует оснащения бронетехникой со специфическими требованиями, основными из которых является необходимость десантирования с самолета и ведение боевых действий в тылу противника в отрыве от основных сил. Поэтому разработку САО «Лотос» следует рассматривать как составную часть триады бронированной техники ВДВ: боевая машина десанта «БМД-4М», самоходно-артиллерийская установка «Спрут-СД» (2А25) и самоходно-артиллерийское орудие «Лотос» (2А42). Каждая из этих машин выполняет свои специфические задачи, а вместе они должны обеспечивать оперативную мобильность и огневую мощь десантников.
У всех этих машин должны быть близкие характеристики по возможности десантирования, проходимости, ремонтопригодности, обеспечения боекомплектом и ГСМ в отрыве от баз снабжения. Для выполнения задач по подавлению живой силы, легкобронированной техники, огневых средств ближнего боя противника, танков, артиллерии и хорошо укрепленных опорных пунктов противника они должны быть оснащены широким спектром оружия.
Возможность десантирования накладывает ограничения по массе и габаритам, вес машины должен быть не выше 20 т. Мощность силовой установки и ходовая часть должна обеспечивать равные возможности всем машинам перемещаться по трудно пересеченной местности и преодолению водных преград.
Ходовые части трех машин близки по своим характеристикам. Ходовая часть САО «Лотос» создана на основе модифицированной ходовой части «БМД-4М» с шестью парами обрезиненных опорных катков. Ходовая часть СУО «Спрут-СД» на основе модифицированной ходовой части легкого танка «Объект 934» с семью парами обрезиненных опорных катков. Все машины имеют специфическую особенность: у них гидропневматическая подвеска, обеспечивающая изменяемый клиренс, все они плавающие и оснащены водометными движителями.
Огневую мощь всех видов оружия обеспечить при ограничении массово-габаритных характеристик в одной машине невозможно, поэтому каждая машина имеет разные виды вооружения.
«БМД-4М» оснащена нарезной 100-мм пушкой 2А70 для ведения огня осколочно-фугасными снарядами и пуска ПТУР, малокалиберной 30-мм пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом. БМД-4М предназначена для перевозки группы десантников (5 чел.), подавления живой силы, легкобронированной техники и огневых средств ближнего боя противника. Машина имеет возможность поражения танков и укрепленных пунктов противника и помощью ПТУР «Аркан».
САУ «Спрут-СД» оснащена 125-мм гладкоствольной пушкой 2А75, являющейся модификацией танковой пушки 2А46 с возможностью использования всех танковых снарядов (осколочно-фугасных, бронебойно-подкалиберных, кумулятивных) и ПТУР «Рефлекс», 7,62-мм и 12,7-мм пулеметами. Пушка обладает мощной дульной энергией, обеспечивающей высокую скорость вылета бронебойно-подкалиберного снаряда (1700 м/с) и хорошую бронепробиваемость. Основное назначение – борьба с танками, артиллерией и хорошо укрепленными опорными пунктами противника.
Принципиальным отличием вооружения САО «Лотос» является наличие универсального 120-мм орудия, сочетающего в себе функции пушки, гаубицы и миномета. САО Лотос является дополнением к САУ «Спрут-СД» и решает широкий круг задач с использованием преимуществ гаубицы и миномета, обеспечивая наведение орудия по азимуту на 360 град. и стрельбу с углами возвышения от -4 град. до +80 град.
В орудии САО «Лотос» применяются снаряды и мины различных типов, предназначенные для подавления живой силы, артиллерийских и миномётных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления противника.
По своим характеристикам орудие САО «Лотос» близка к характеристикам орудия САУ «Вена». По всей видимости, в основу орудия САО «Лотос» было положено комбинированное полуавтоматическое нарезное 120-мм орудие 2А80, самоходной артиллерийско-миномётной установки «Вена» (2С31), разработанной для сухопутных войск на базе шасси БМП-3 и принятой на вооружение в 2010 году.
Боекомплект для пушек на всех машинах 38-40 выстрелов, и все они оборудованы автоматом заряжания.
САО «Лотос» предназначена для замены в воздушно-десантных войсках 120-мм самоходных артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" (1981), 2С9-1 "Свиристелка" (1988), 2С9-1М "Нона-СМ" (2006).
Орудие САО "Лотос" совместимо с широкой номенклатурой 120-миллиметровых снарядов и мин и способно вести огонь всеми типами мин этого калибра вне зависимости от страны-производителя, что принципиально важно для воздушно-десантных войск, ведущих боевые действия на территории противника.
В САО «Лотос» предполагается использовать перспективные артиллерийские выстрелы нескольких типов, отличающиеся повышенным могуществом. При калибре 120 мм новые боеприпасы будут иметь характеристики на уровне существующих 152-мм выстрелов. Также объявлено о создании новых боеприпасов, имеющих повышенные технические и боевые характеристики, при этом они будут иметь большой модернизационный потенциал.
Отличием САО «Лотос» от машин предыдущего поколения семейства «Нона» является наличие автоматизированной системы управления и корректировки огня с использованием системы спутниковой навигации и возможностью автоматически получать и передавать информацию с данными для стрельбы по целям. Оснащение САО полностью соответствует требованиям, предъявляемым современными условиями общевойскового боя. Для этих целей параллельно с разработкой САО «Лотос» проводятся работы по созданию перспективной артиллерийской машины управления «Завет-Д».
В основу разработки САО «Лотос» положен задел работ по разработке САО «Зауралец-Д» с орудиями калибров 120 мм и 152 мм. По их результатам принято решение дальнейшие работы проводить с орудием калибра 120 мм. В 2019 году планируется провести государственные испытания САО «Лотос» и при положительных результатах принять ее в 2020 году на вооружение.
Разработка и принятие на вооружение САО «Лотос» позволит в дополнение к БМД-4М и «Спруту-СД» получить для воздушно-десантных войск новое современное орудие, обеспечивающее эффективное поражение широкого спектра целей в рамках автоматизированного управления огневыми средствами ВДВ.
Этот мобильный род войск требует оснащения бронетехникой со специфическими требованиями, основными из которых является необходимость десантирования с самолета и ведение боевых действий в тылу противника в отрыве от основных сил. Поэтому разработку САО «Лотос» следует рассматривать как составную часть триады бронированной техники ВДВ: боевая машина десанта «БМД-4М», самоходно-артиллерийская установка «Спрут-СД» (2А25) и самоходно-артиллерийское орудие «Лотос» (2А42). Каждая из этих машин выполняет свои специфические задачи, а вместе они должны обеспечивать оперативную мобильность и огневую мощь десантников.
У всех этих машин должны быть близкие характеристики по возможности десантирования, проходимости, ремонтопригодности, обеспечения боекомплектом и ГСМ в отрыве от баз снабжения. Для выполнения задач по подавлению живой силы, легкобронированной техники, огневых средств ближнего боя противника, танков, артиллерии и хорошо укрепленных опорных пунктов противника они должны быть оснащены широким спектром оружия.
Возможность десантирования накладывает ограничения по массе и габаритам, вес машины должен быть не выше 20 т. Мощность силовой установки и ходовая часть должна обеспечивать равные возможности всем машинам перемещаться по трудно пересеченной местности и преодолению водных преград.
Ходовые части трех машин близки по своим характеристикам. Ходовая часть САО «Лотос» создана на основе модифицированной ходовой части «БМД-4М» с шестью парами обрезиненных опорных катков. Ходовая часть СУО «Спрут-СД» на основе модифицированной ходовой части легкого танка «Объект 934» с семью парами обрезиненных опорных катков. Все машины имеют специфическую особенность: у них гидропневматическая подвеска, обеспечивающая изменяемый клиренс, все они плавающие и оснащены водометными движителями.
Огневую мощь всех видов оружия обеспечить при ограничении массово-габаритных характеристик в одной машине невозможно, поэтому каждая машина имеет разные виды вооружения.
«БМД-4М» оснащена нарезной 100-мм пушкой 2А70 для ведения огня осколочно-фугасными снарядами и пуска ПТУР, малокалиберной 30-мм пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом. БМД-4М предназначена для перевозки группы десантников (5 чел.), подавления живой силы, легкобронированной техники и огневых средств ближнего боя противника. Машина имеет возможность поражения танков и укрепленных пунктов противника и помощью ПТУР «Аркан».
САУ «Спрут-СД» оснащена 125-мм гладкоствольной пушкой 2А75, являющейся модификацией танковой пушки 2А46 с возможностью использования всех танковых снарядов (осколочно-фугасных, бронебойно-подкалиберных, кумулятивных) и ПТУР «Рефлекс», 7,62-мм и 12,7-мм пулеметами. Пушка обладает мощной дульной энергией, обеспечивающей высокую скорость вылета бронебойно-подкалиберного снаряда (1700 м/с) и хорошую бронепробиваемость. Основное назначение – борьба с танками, артиллерией и хорошо укрепленными опорными пунктами противника.
Принципиальным отличием вооружения САО «Лотос» является наличие универсального 120-мм орудия, сочетающего в себе функции пушки, гаубицы и миномета. САО Лотос является дополнением к САУ «Спрут-СД» и решает широкий круг задач с использованием преимуществ гаубицы и миномета, обеспечивая наведение орудия по азимуту на 360 град. и стрельбу с углами возвышения от -4 град. до +80 град.
В орудии САО «Лотос» применяются снаряды и мины различных типов, предназначенные для подавления живой силы, артиллерийских и миномётных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления противника.
По своим характеристикам орудие САО «Лотос» близка к характеристикам орудия САУ «Вена». По всей видимости, в основу орудия САО «Лотос» было положено комбинированное полуавтоматическое нарезное 120-мм орудие 2А80, самоходной артиллерийско-миномётной установки «Вена» (2С31), разработанной для сухопутных войск на базе шасси БМП-3 и принятой на вооружение в 2010 году.
Боекомплект для пушек на всех машинах 38-40 выстрелов, и все они оборудованы автоматом заряжания.
САО «Лотос» предназначена для замены в воздушно-десантных войсках 120-мм самоходных артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" (1981), 2С9-1 "Свиристелка" (1988), 2С9-1М "Нона-СМ" (2006).
Орудие САО "Лотос" совместимо с широкой номенклатурой 120-миллиметровых снарядов и мин и способно вести огонь всеми типами мин этого калибра вне зависимости от страны-производителя, что принципиально важно для воздушно-десантных войск, ведущих боевые действия на территории противника.
В САО «Лотос» предполагается использовать перспективные артиллерийские выстрелы нескольких типов, отличающиеся повышенным могуществом. При калибре 120 мм новые боеприпасы будут иметь характеристики на уровне существующих 152-мм выстрелов. Также объявлено о создании новых боеприпасов, имеющих повышенные технические и боевые характеристики, при этом они будут иметь большой модернизационный потенциал.
Отличием САО «Лотос» от машин предыдущего поколения семейства «Нона» является наличие автоматизированной системы управления и корректировки огня с использованием системы спутниковой навигации и возможностью автоматически получать и передавать информацию с данными для стрельбы по целям. Оснащение САО полностью соответствует требованиям, предъявляемым современными условиями общевойскового боя. Для этих целей параллельно с разработкой САО «Лотос» проводятся работы по созданию перспективной артиллерийской машины управления «Завет-Д».
В основу разработки САО «Лотос» положен задел работ по разработке САО «Зауралец-Д» с орудиями калибров 120 мм и 152 мм. По их результатам принято решение дальнейшие работы проводить с орудием калибра 120 мм. В 2019 году планируется провести государственные испытания САО «Лотос» и при положительных результатах принять ее в 2020 году на вооружение.
Разработка и принятие на вооружение САО «Лотос» позволит в дополнение к БМД-4М и «Спруту-СД» получить для воздушно-десантных войск новое современное орудие, обеспечивающее эффективное поражение широкого спектра целей в рамках автоматизированного управления огневыми средствами ВДВ.
- Автор:
- Юрий Апухтин
- Использованы фотографии:
- topwar.ru
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