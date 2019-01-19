FN 303: гуманное оружие от FN Herstal (часть 1)
В предыдущей статье про нелетальную систему UTPBS вы ознакомились с изделием, разработанным на базе пейнтбольных технологий. Потенциальными эксплуатантами данной системы могли стать полиция и армия США, которые нуждались в оружии для нейтрализации, а не поражения противника. Изделие предполагалось использовать в качестве дополнения к индивидуальному оружию солдата или полицейского (гуманное оружие). А использовать то или иное из них исходя из обстановки.
Судя по названию, система задумывалась для крепления под стволом винтовки типа AR/M16, вместо подствольного гранатомёта. Но затем возникла идея использовать UTPBS в качестве отдельно носимого оружия и для пускового устройства был разработан складной приклад с пистолетной рукояткой.
Система UTPBS проходила испытания на военной базе США (Форт-Беннинг), но по неизвестным мне причинам военные её забраковали, и на вооружение она принята не была. Могу предположить, что изделие получилось достаточно тяжёлым, громоздким и излишне сложным. Данное устройство, закреплённое под стволом у винтовки — наверняка серьёзно нарушало центровку оружия и вдобавок могло зацепиться за что-то в самый неподходящий момент.
Изделие XM-303
Вскоре после закрытия проекта UTPBS, та же команда разработчиков получила от компании Монтерей предложение продолжить работу в том же направлении. В качестве боеприпаса должны были использоваться разработанные для UTPBS “гуманные” снаряды калибром 0,68. Напомню, что они изготавливались из полистирола, для их стабилизации в полёте было предусмотрено оперение, в качестве основного наполнителя использовались гранулы висмута. Предполагаю, что основные технические требования к гуманному оружию остались прежними. Разве что, исходя из результатов испытаний системы UTPBS – к новому оружию добавились требования относительно максимального веса и габаритов. Возможно, у эксплуатантов были пожелания и относительно простоты конструкции. Как бы там ни было — согласие было дано, и, основываясь на свои наработки, специалисты приступили к разработке более компактного изделия упрощённой конструкции. В результате заказчику предложили изделие XM-303*.
*XM — Experimental Model (экспериментальная модель).
Это единственное фото изделия, а описание и ТТХ найти не удалось. Кстати, данное фото сделано в том же американском ломбарде, в котором была выставлена на продажу и система UTPBS. Судя по изображению, XM-303 также монтируется снизу к стволу винтовки или карабина. Для этого у изделия предусмотрены две точки крепления к основному оружию. Полукруглая деталь в задней части изделия упирается в ствольную коробку винтовки и фиксируется с помощью штатного удерживающего кольца оружия, а кронштейн (bracket) в передней части изделия позволяет закрепить изделие к стволу винтовки. Система крепления сильно напоминает ту, что используется на гранатомётах типа М203.
Для установки как подствольного гранатомета, так и для XM-303 требуется неполная разборка винтовки, а именно демонтаж как минимум нижней половины ствольной накладки. В обоих случаях для монтажа изделия требуется тот или иной инструмент, что в боевых условиях является недостатком данных систем. Кстати, гранатомёты типа ГП советской разработки лишены этого недостатка, так как для их монтажа инструмент не требуется.
Ствол XM-303 частично закрывает цевьё, которое имитирует нижнюю половину ствольной накладки винтовки М16 модификации А2. Для лучшего хвата на её поверхность нанесены крупные вертикальные насечки. Скорее всего, цевьё для XM-303 выполнено из полиамида, из которого в те годы изготавливались приклады и ствольные накладки для винтовок М16.
Разработчикам удалось сократить общий вес и габариты нового изделия. Это стало возможным благодаря использованию баллона меньшего объёма и системы боепитания иного типа. Сравнивая баллоны для газа, можно определить, что объём баллона на XM-303 значительно меньше, чем у UTPBS. Я полагаю, что на XM-303 установлен баллон на 13 кубических дюйма. Изделие выиграло в весе, но от объёма баллона зависит количество снарядов, которые можно отстрелять на одной заправке.
Подача снарядов XM-303 осуществляется из магазина барабанного типа. Данная система боепитания значительно проще в изготовлении, чем система револьверного типа на UTPBS. Применение барабанного магазина сократило не только вес и габариты оружия, но и ёмкость магазина. Полагаю, что вместимость барабана XM-303 составляет 15 снарядов. Благодаря барабану, новое изделие получило свои узнаваемые черты. И если UTPBS внешне напоминало многоствольный пулемёт системы Гатлинга, то XM-303 напоминает ППШ или ПП Томпсона.
Перед спусковым крючком, на предохранительной скобе мы видим некую изогнутую деталь. Я склоняюсь к тому, что это флажок предохранителя. Видимо он отключается движением пальца "от себя", как например, у гранатомёта М203.
Благодаря применению оперённых снарядов, отпала острая необходимость в использовании нарезного ствола. Поэтому я полагаю, что XM-303 скорее всего гладкоствольное оружие, как и предыдущая модель. Что касается длины ствола – он примерно вдвое длинней баллона для газа. Если я верно определил модель баллона (13/3000) то его длина равняется 11 дюймам (25 см), а соответственно длина ствола около 20 дюймов (50,8 см). Учитывая, что у винтовки М16 А2 длина ствола без дульной насадки как раз 20 дюймов – то вполне может быть. Ствол XM-303 немного выпирал бы из-под ствола М16, но и ствол предыдущей модели UTPBS также выпирал из-под ствола винтовки.
Ствол XM-303 оснащён дульной насадкой, которая своей формой очень напоминает те, что устанавливаются на стволы винтовок семейства AR15/М16. Но у пейнтбольных ружей сила отдачи ничтожна, поэтому им дульный тормоз-компенсатор без надобности. Также как не нужен и пламегаситель, потому что это не огнестрельное оружие, дульного пламени не может быть в принципе. Единственный возможный вариант – при выстреле рассеивать газы, дабы исключить образование пылевого облака. Но данная модель насадки не самая удачная, так как существуют модели с отверстиями для отвода газов наверх или вбок. И, наконец, о какой маскировке мы говорим, если речь идёт об оружии для разгона демонстрантов? Скорее всего, данный апгрейд выполнял чисто декоративную функцию или достался от донора.
Сколько было произведено XM-303 – неизвестно. Также как неизвестны случаи его применения. Скорее всего, была произведена экспериментальная партия в несколько единиц и дальше дело не пошло, потому что данная разработка потеряла свою актуальность или концепция несмертельного оружия была пересмотрена.
Изделие FN 303
Не подумайте, я ни в коем случае не ставлю себя на одну ступень рядом с великим английским писателем и не приравниваю себя к гениальному сыщику. Просто эта работа — как и у Холмса, “моё первое дело”, мой первый материал на военную тематику, который я подготовил. До сих пор данный материал нигде не публиковался, а был предоставлен для ознакомления всего лишь нескольким компетентным офицерам силовых структур Республики Молдова. А натолкнула меня на мысль заняться поиском несмертельного оружия политическая ситуация в стране. А именно так называемая “Революция булыжников”, которая произошла в Молдавии весной 2009 года.
Напомню, что волнения начались после парламентских выборов, и в результате — участники протестов устроили штурм и затем погром в зданиях молдавского Парламента и Президентуры. Некоторые СМИ окрестили данные события “Революцией Твиттера”, а Владимир Пехтин из “Единой России” заявил, что в Молдавии произошла “Сиреневая революция”. Президент Молдовы, Владимир Воронин, заявил “РИА Новости”, что силовики оставили здания Парламента и Президентуры протестующим сознательно, потому что среди погромщиков было много молодёжи и даже детей. Действительно, глядя на кадры кинохроники — складывается такое ощущение, что студенты всех ВУЗ-ов Кишинёва, а заодно и ученики всех кишинёвских школ вышли на протесты. Взрослых тоже было много. Но на мой взгляд, взрослые участники вели себя более благоразумно. Забегая вперёд добавлю, что участники протеста были гораздо организованней, чем представители власти. Не я один считаю, что во время апрельских событий было много бестолковых и противоречивых приказов со стороны командования.
К слову сказать, это второй случай массовых беспорядков, который произошёл в Молдавии за два последних десятилетия. Ровно за 20 лет до штурма Парламента, а именно 10 ноября 1989 (день советской милиции) активисты Народного Фронта штурмовали здание МВД Молдавской ССР. В то время министром внутренних дел Молдавии был будущий президент Владимир Воронин. То есть пребывание г. Воронина у власти дважды совпало с резонансными массовыми беспорядками. Журналисты провели аналогию и назвали события, произошедшие 7 апреля 2009-го “ремейком 10 ноября 1989-го года”.
И если в 89-м году было применено порядка 170 единиц спецсредства “Черёмуха”, то в 2009-м буквально несколько единиц. Чуть ли не единственную гранату со слезоточивым веществом метнули с одного из верхних этажей Парламента. Но что такое 1 граната против целой толпы? И та была применена уже после того, как большая часть штурмующих уже перекинулись на здание Президентуры.
Ещё одним средством разгона штурмующих была вода. Водой пытались утихомирить толпу, поливая её из брандспойтов. Пожарных рукавов тоже было всего несколько: по одному в холлах Президентуры и Парламента, возможно у боковых входов тоже имелись. Согласитесь, не самый внушительный арсенал.
Только в Больницу Скорой Помощи было доставлено более 220 пострадавших: как гражданских, так и полицейских. Тогдашний генпрокурор Валериу Гурбуля заявлял, что во время “Революции булыжников” более 300 полицейских получили ранения. Многие из них были госпитализированы с травмами лица и головы.
Хочу отметить: то, что вынесли эти ребята в форме за 2 дня разгула демократии и беспредела — заставило меня посмотреть на них с сочувствием. Несколько фотографий не передадут того чувства позора от вынужденного бессилия, которые они испытывали во время протестов…
Был дан приказ: не применять огнестрельное оружие. Но альтернативного у них не было. Они были вынуждены удерживать позиции и прикрываться щитами от шквала тротуарной плитки, которой их забрасывали ошалевшие от безнаказанности молодчики. Пардон, борцы за демократию. А изредка, когда позволяла дистанция – применять дубинки. И всё.
Я решил помочь им, выбрав и предложив некое эффективное средство для борьбы с беспорядками. Изучив некоторое время мировой рынок нелетального оружия, я остановил свой выбор на изделии FN 303. Связавшись с производителем, я получил от него коммерческое предложение, которое вместе с необходимыми пояснениями и описаниями было представлено потенциальным эксплуатантам. Помимо изделия и комплектующих, производитель настойчиво предлагал курс обучения: хранение, обслуживание, применение.
Интерес к FN 303 был неподдельным, ибо оно было предложено буквально через месяц после описанных событий. К сожалению, в молдавской казне не нашлось денег на закупку данных изделий. К слову сказать, ранее и правительство Ющенко не выделило денег на их закупку. Поэтому ни силовики Украины, ни Молдовы не получили устройства FN 303.
Молдове нужно было в первую выкроить из бюджета средства на капитальный ремонт и переоборудование зданий Парламента и Президентуры. Они были полностью разгромлены и разворованы во время акций протеста. На ремонт Президентуры не нашлось средств вплоть до 2018 года. То есть на протяжении 9 лет один из символов государства стоял разгромленным и никому не нужным. В итоге, здание Президентуры было отреставрировано на деньги, которое выделило правительство Турции.
Информация по FN 303 лежала около 8 лет без всякой пользы, пока я случайно не обнаружил его и решил написать о нём статью. Некоторое время я собирал исторические факты по данному оружию и пытался выявить всех участников, причастных к его разработке и все предшествующие прототипы. С UTPBS и XM-303 вы уже знакомы. Настала пора ознакомиться и с FN 303.
Некоторые русскоязычные источники утверждают, что изделие FN 303 разработано для миротворческих операций в Косово и Сомали, но я не нашел ни одного подтверждения в зарубежных СМИ. На официальном сайте FNH указано, что в начале 90-х компания участвовала в разработке несмертельного оружия и в результате в 2003 году на рынок было выпущено устройство FN 303.
Исходя из официальных данных, хочу возразить. Во время Косовской войны силы НАТО вмешались в 1999 году, в том же году силы ООН взяли край под своё управление. К тому времени FN 303 уже несколько лет как разрабатывался. Что касается гражданской войны в Сомали – силы ООН находились в тех краях с декабря 1992 по март 1995 (операция “Возрождение надежды”). По времени совпадает. Но вряд ли кто-нибудь из совбеза ООН догадался использовать несмертельное оружие для защиты гуманитарных конвоев от местных разбойников, вооружённых огнестрельным оружием. А если учесть время разработки первых прототипов (UTPBS и XM-303) – о Косово и Сомали можно смело позабыть.
FN 303 — полуавтоматическое пневматическое оружие, которое производится компанией FN Herstal. В оригинале данное изделие именуется “less-lethal” или “non-lethal launcher”, что в вольном переводе звучит как “Пусковая установка несмертельного или нелетального действия”. Для работы изделия используется сжатый воздух, а в качестве боеприпаса применяется снаряд (шар) из полистирола, который при попадании в цель разрушается и практически исключает риск получить проникающее ранение. Изделие FN 303 разработано на базе пейнтбольных технологий. В ней широко использовались наработки экспериментальной модели XM-303.
FN 303 состоит из двух основных узлов: верхнего ложа (lower stock assembly) и нижнего ложа (upper stock assembly). Верхняя ложа в свою очередь состоит из пускового устройства (launcher), магазина и баллона с рабочим газом. А нижняя ложа состоит из приклада, который выполнен заодно с пистолетной рукояткой и содержит направляющую рельсовой системы для крепления верхнего ложа (пускового устройства).
Как и предыдущие несмертельные системы (UTPBS и XM-303), устройство FN 303 с отсоединённым прикладом можно закрепить под стволом штурмовой винтовки вместо гранатомёта*. То есть конструкторы предусмотрели некую модульность. Большинство деталей FN 303 изготовлены из уже ставшими привычными полимерных материалов (армированный нейлон). Благодаря широкому использованию полимеров удалось удешевить производство, а оружие получилось лёгким и стойким к коррозии.
* Требуются кронштейны FN M16 (или M4) Under Mount Bracket.
Принцип действия
Принцип действия FN 303 основан на использовании энергии сжатого газа из изолированного накопителя (ёмкости). То есть FN 303 относится к газобаллонному пневматическому оружию. В качестве рабочего газа в данной системе используется сжатый воздух. При выстреле газ расширяется, воздействует на метательный снаряд и сообщает ему кинетическую энергию. Из баллона газ подаётся через регулятор по гибкому шлангу (мамба) в запорный клапан и создаёт там давление. Клапан – это рабочая камера, в которой накапливается количество газа, необходимое для выстрела. Газ из клапана воздействует на торцевую поверхность затвора. Пока не нажат спусковой крючок — затвор удерживается шепталом на боевом взводе и газ остаётся в клапане. То есть стрельба ведётся с открытого затвора.
При неполном нажатии на спусковой крючок (1/3 длины хода крючка) плунжер перекрывает подачу газа из баллона в клапан. При дальнейшем нажатии (2/3 хода крючка) шептало освобождает затвор. Под воздействием газа затвор движется вперёд и сжимает затворную пружину. При движении вперёд затвор досылает снаряд в ствол. Затвор продолжает движение вперёд и входит в канал ствола, словно поршень в цилиндр. Происходит обтюрация (герметизация) канала ствола. После герметизации газ поступает в ствол через подающую трубку (проходит сквозь затвор), воздействует на снаряд и тот покидает канал ствола. После выстрела возвратная пружина отводит затвор в исходное положение. Это полуавтоматическое оружие, и для производства очередного выстрела следует повторно нажать на спусковой крючок.
Схема автоматики на FN 303 практически идентична той, что применяется на маркерах Automag от компании Airgun Designs. И неудивительно, ведь между разработкой UTPBS и FN 303 для силовиков — компания разработала маркер Automag для гражданского рынка. В 1990-м году маркер Automag произвёл фурор на чемпионате Мира по пейнтболу, и этот фактор сильно повлиял на дальнейшее развитие данной индустрии. Система от Airgun Designs получилась настолько удачной, что многие конкуренты стали разрабатывать маркеры с оглядкой на схему автоматики Automag. Могу отметить компании DYE Precision (линейка маркеров Matrix), Smart Parts (серия Ion), ICD (серия Freestyle) и другие.
Естественно, автоматика будет работать исправно при условии, что все детали системы изготовлены с минимальными допусками и тщательно подогнаны. Также необходимо следить за тем, чтобы уплотнительные кольца (кольцевые прокладки) не потеряли своих качеств. Особое внимание следует уделять смазке изделия. FN 303 рекомендуется смазывать перед каждым его применением. Производитель предупреждает, что рекомендует использование только определённых типов масел. Недопустимо применение редукторного масла серии CLP, оружейного масла LSA Weapons Oil и других, так как они могут привести к повреждению изделия. Чрезмерная смазка также может привести к неисправности автоматики. Для смазки FN 303 необязательно разбирать оружие. Производитель рекомендует смазывать оружие, используя шланг подачи воздуха в систему (мамбу).
Ствол
Ствол у FN 303 гладкий, без нарезов. Выполнен несъёмным, крепится к ствольной коробке и изготовлен из алюминия. Производитель заявляет, что стволы для FN 303 изготавливаются на том же заводе и на том же оборудовании, что и винтовочные/пулемётные стволы для вооружения армии США.
Боеприпасы
Для стрельбы в FN 303 используются те же метательные снаряды несмертельного действия, которые были разработаны компанией Perfect Circle для предыдущих моделей: UTPBS и XM-303.
Была расширена линейка боеприпасов по типу действия. Так, ёмкость внутри цилиндра снаряда могла заполняться водой, краской или ирритантами слезоточивого или раздражающего действия.
Автор обнаружил в различных источниках следующие типы несмертельных снарядов (Less Lethal Projectiles):
1. Clear Impact – Без наполнителя. Учебный / Травматический, отвлекающего действия.
2. Washable Paint — Красящий, со смываемым наполнителем. Нетоксичная пропиленгликолевая краска. После полного высыхания смывается или вычищается щеткой.
3. Indelible Paint — Красящий, несмываемый. полимерная краска на латексной основе. После полного высыхания становится несмываемой.
4. PAVA/OC Powder – Раздражающий, с экстрактом жгучего перца. Вызывает кашель и сильное жжение в носу, боль и слезотечение при попадании в глаза.
5. Inert Powder – Инертный, учебный.
6. CS/CN — Ирритант комплексного действия / слезоточивый.
7. Illumination – Осветительный.
8. Kinetic/Training – Кинетический (твердотельный), учебный.
9. Malodorant – Зловонный, с отталкивающим запахом (типа Stink Bomb).
10. Training/Marking – Красящий, учебный.
На момент публикации на сайте производителя (FNH) эксплуатантам предлагались только первые 5 типов боеприпасов. В некоторых источниках их называют “Баррикадными снарядами” (Barricade Projectiles).
Снаряды для FN 303 были специально разработаны для снижения причинения риска проникающих ранений. Основным воздействием снарядов является травма, способная остановить и нейтрализовать агрессора. Вторичным воздействием снарядов, в зависимости от поставленной задачи, является раздражающий эффект (ударно-перечный заряд), либо красящий эффект (ударно-маркирующий заряд). В большинстве случаев достаточно одного выстрела для нейтрализации подозреваемого, что делает FN 303 эффективным, и в то же время нелетальным оружием для борьбы с беспорядками.
Заявлена эффективная дальность стрельбы 50 метров по ростовой цели, и максимальная до 100 метров: по площадям. Боеприпасы массой 8,5 гр. покидают ствол со скоростью 85 — 91 м/сек.
На графике специалисты FNH привели сравнительный анализ эффективности боеприпасов для различных типов несмертельного оружия. Сверху вниз: пейнтбольный маркер, дробовик с боеприпасом типа Bean bag (мешочек с картечью), с пулей из пластмассы, изделие FN 303.
Результаты испытаний FN 303 впечатляли, но мне уже было известно, как воздействуют травматические пистолеты. Ведь резинострелы эффективны только в тёплое время года, когда “цель” одета в тонкую облегающую одежду. А меня интересовал эффект снаряда FN 303, попавшего в человека, одетого в пуховик или бушлат. С этим вопросом я обратился к Александру Милюкову, региональному директору Международной Конфедерации Практической Стрельбы (Киев, Украина). Ранее он принимал участие в испытаниях изделия FN 303 для правоохранительных органов Украины.
Господин Милюков сообщил, что на людях данное изделие не испытывалось. Позже мне удалось найти запись шоу “Морская свинка” (Guinea Pig) на канале Discovery. В нём каскадёр Райан Сток (Ryan Stock) проделывает разные вещи, опасные для здоровья и даже жизни. В одной из передач Райан Сток испытывал на себе воздействие FN 303.
Магазин
В FN 303 используется магазин барабанного типа на 15 снарядов. Выполнен практически полностью из пластика. Полагаю, что за основу взят магазин, разработанный для XM-303. Задняя его часть (крышка) выполнена прозрачной, что позволяет стрелку одним взглядом контролировать количество оставшихся боеприпасов и их тип.
Для ускорения процесса сняряжения предусмотрено использование спидлоадера (докупается отдельно).
Шланг высокого давления (мамба)
В отличие от мамбы для пейнтбола, шланг для подачи воздуха FN 303 выполнен в металлической оплётке. Он разработан специально для FN303. На его оконцовках предусмотрены быстроразъемные соединения, которые обеспечивают простой монтаж, не требующий закручивания, затягивания или применения инструментов (Tool-free). Мамбу легко подключить к FN303: насадил до щелчка — и готово. Также быстро можно отсоединить для смазки оружия или его замены: потянул до щелчка — и готово.
Баллоны для газа (Air reservoir)
FNH USA заказывает их на стороне, у американской фирмы Catalina Cylinders, которая специализируется на производстве газовых баллонов высокого и низкого давления. Компания Каталина основана в 1965 году и с тех пор сумела создать себе солидную репутацию и завоевать лидирующее место на рынке. Среди продукции компании металлические и композитные баллоны различного назначения: для дайвинга (SCUBA) и медицинского кислорода, для огнетушителей и автомобильной промышленности, для сжатого природного газа и для напитков, а также для пейнтбола.
Для изделия FN 303 были выбраны баллоны высокого давления для пейнтбола 9000-й серии. Я считаю, что речь идёт о модели 9009, объёмом 22 ci (0,4 литра) с максимальным давлением воздуха 3000 psi (фунтов на квадратный дюйм). Баллоны изготавливаются из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-T6. Диаметр баллона составляет 51 мм, длина 289 мм, а его вес равняется 450 граммам. Баллоны для FN 303 производит филиал фирмы Каталина на восточном побережье США, который находится в городе Хамптон, штат Виргиния.
К горловине баллона крепится манометр, регулятор давления, заправочный клапан (fill nipple) и выпускной клапан (air reservoir nipple).
В ранних моделях баллоны были иной комплектации. Они содержали воздушный клапан (1/4-turn air valve), но были лишены манометра.
Воздушный клапан перекрывал подачу воздуха в систему. Для этого нужно было провернуть “барашек” на 1/4 оборота. В положении “ON” воздух из баллона подаётся в мамбу и далее в систему. В полевых условиях баллоны для газа заправляют от ресиверов.
Ресивер (Air Bank)
Это баллон большего объёма, который используется в качестве накопителя для хранения и перевозки сжатого воздуха. Для решения этих задач FNH предлагает 2 типа накопителей: Deluxe Fill Tank и Air Bank. Deluxe Fill Tank представляет собой алюминиевый цилиндр, который как 2 капли воды похож на 12-литровый баллон для дайвинга. Баллон обтянут пластиковой сеткой, дабы смягчить силу случайных ударов. Для удобства переноски Deluxe Fill Tank оборудован ручкой. Также для предохранения от ударов Fill Tank комплектуется башмаком (пластиковый стакан), который надевается на нижнюю часть баллона. К горловине баллона крепится запорный вентиль типа Yoke.
Максимальное давление в баллоне: 3,000 PSI (204 атмосферы), объем воздуха позволяет произвести до 5,500 выстрелов. Баллон заправляется от компрессора. Точной информации о производителе данных баллонов у меня нет, но я полагаю, что поставщиком является фирма Каталина. Как вы помните, Catalina Cylinders поставляет баллоны для пусковых устройств FN 303. Вдобавок, компания производит баллоны для дайвинга.
Air Bank представляет собой спарку из двух баллонов, смонтированных для удобства переноски в чемодане-тележке. Air Bank оснащается регуляторами и индикаторной панелью. Максимальное давление в баллонах: 4,325 PSI (294 атмосферы), объем воздуха позволяет произвести до 7,000 выстрелов. Как и предыдущая модель — Air Bank заправляется от компрессора.
В качестве производителя баллонов (колб) для Air Bank я снова предполагаю американскую компанию Каталина. А относительно приборов и оборудования — на сайте FN Herstal указано, что данная система разработана в сотрудничестве с французской компанией Beuchat.
Основателем упомянутой компании является Жорж Бюша (Georges Beuchat) – дайвер, изобретатель и бизнесмен. Более того: мосье Бюша (ударение на “а”) считается одним из пионеров подводного плавания. Свою компанию Жорж Бюша основал в 24-летнем возрасте и до самой кончины не прекращал разрабатывать и производить снаряжение для аквалангистов. Многие из его разработок вошли в историю в качестве “первых в мире” или “революционных”. Среди них можно отметить первый в мире арбалет для подводной охоты Tarzan (1947), первый надводный буй (1948), первая подводная камера (1950), первый изотермический гидрокостюм (1953), революционные ласты JetFin с поперечной щелью (1964). Кстати, арбалет Tarzan был довольно хорошо известен любителям подводной охоты из СССР, но под названием Р-1. Арбалет Р-1 производился советской промышленностью в 60-70 годы и стоил 11 рублей 80 коп. Неизвестно, производили ли Р-1 по лицензии, или его просто скопировали и немного модернизировали.
Снаряжение от компании Бюша – Мерседес или Адидас в мире дайверов. Многие спортсмены, одержали свои победы пользуясь снаряжением Beuchat: например, Владимир Докучаев (8-кратный чемпион РФ по подводной охоте). Даже капитан Кусто и его команда с “Калипсо” на протяжении нескольких десятилетий использовали для погружений то или иное оборудование от компании Бюша.
Компрессоры
Компания FNH предлагает их в качестве опции. Скорее всего, производитель — германская компания Bauer Kompressoren. Думаю, что был выбран переносной компрессор воздуха для дыхания Bauer Junior II. FNH предлагает своим эксплуатантам все выпускаемые производителем модификации компрессоров: с бензиновыми, дизельными и электрическими двигателями. У всех модификаций Junior II одинаковая производительность: 100 литров/минуту.
Александр Милюков (Украина) сообщил, что баллоны для испытаний изделия FN 303 заправляли в дайвинг-клубе. Но если есть знакомые в пожарной части или службе спасения – можно и там. Иначе говоря везде, где заправляют дыхательные аппараты.
Это не весь список продуктов, которую предлагает производитель в дополнение к FN 303, но все они — сторонние разработки, и при желании их можно докупить отдельно. Например, коллиматорный прицел C-More, разгрузочный жилет или чехол тактический оружейный. Поэтому первую часть я закончу техническими характеристиками. Во второй части речь пойдёт о применении FN 303, реальных пострадавших, а также о тюнинге данного изделия.
ТТХ FN 303
Автор благодарит за помощь:
Bongo (Сергей Линник)
Профессора (Олег Соколов)
Александра Милюкова
Продолжение следует…
Судя по названию, система задумывалась для крепления под стволом винтовки типа AR/M16, вместо подствольного гранатомёта. Но затем возникла идея использовать UTPBS в качестве отдельно носимого оружия и для пускового устройства был разработан складной приклад с пистолетной рукояткой.
Подствольная система несмертельного действия UTPBS. Обратите внимание на изделие, которое виднеется выше.
Система UTPBS проходила испытания на военной базе США (Форт-Беннинг), но по неизвестным мне причинам военные её забраковали, и на вооружение она принята не была. Могу предположить, что изделие получилось достаточно тяжёлым, громоздким и излишне сложным. Данное устройство, закреплённое под стволом у винтовки — наверняка серьёзно нарушало центровку оружия и вдобавок могло зацепиться за что-то в самый неподходящий момент.
Изделие XM-303
Вскоре после закрытия проекта UTPBS, та же команда разработчиков получила от компании Монтерей предложение продолжить работу в том же направлении. В качестве боеприпаса должны были использоваться разработанные для UTPBS “гуманные” снаряды калибром 0,68. Напомню, что они изготавливались из полистирола, для их стабилизации в полёте было предусмотрено оперение, в качестве основного наполнителя использовались гранулы висмута. Предполагаю, что основные технические требования к гуманному оружию остались прежними. Разве что, исходя из результатов испытаний системы UTPBS – к новому оружию добавились требования относительно максимального веса и габаритов. Возможно, у эксплуатантов были пожелания и относительно простоты конструкции. Как бы там ни было — согласие было дано, и, основываясь на свои наработки, специалисты приступили к разработке более компактного изделия упрощённой конструкции. В результате заказчику предложили изделие XM-303*.
*XM — Experimental Model (экспериментальная модель).
Изделие XM-303 с серийным № 1. На корпусе — маркировка основных участников проекта (Airgun Designs и Monterey Bay). Ниже виднеется часть системы UTPBS
Это единственное фото изделия, а описание и ТТХ найти не удалось. Кстати, данное фото сделано в том же американском ломбарде, в котором была выставлена на продажу и система UTPBS. Судя по изображению, XM-303 также монтируется снизу к стволу винтовки или карабина. Для этого у изделия предусмотрены две точки крепления к основному оружию. Полукруглая деталь в задней части изделия упирается в ствольную коробку винтовки и фиксируется с помощью штатного удерживающего кольца оружия, а кронштейн (bracket) в передней части изделия позволяет закрепить изделие к стволу винтовки. Система крепления сильно напоминает ту, что используется на гранатомётах типа М203.
Схема монтажа гранатомёта М203 к стволу винтовки
Для установки как подствольного гранатомета, так и для XM-303 требуется неполная разборка винтовки, а именно демонтаж как минимум нижней половины ствольной накладки. В обоих случаях для монтажа изделия требуется тот или иной инструмент, что в боевых условиях является недостатком данных систем. Кстати, гранатомёты типа ГП советской разработки лишены этого недостатка, так как для их монтажа инструмент не требуется.
Ствол XM-303 частично закрывает цевьё, которое имитирует нижнюю половину ствольной накладки винтовки М16 модификации А2. Для лучшего хвата на её поверхность нанесены крупные вертикальные насечки. Скорее всего, цевьё для XM-303 выполнено из полиамида, из которого в те годы изготавливались приклады и ствольные накладки для винтовок М16.
Разработчикам удалось сократить общий вес и габариты нового изделия. Это стало возможным благодаря использованию баллона меньшего объёма и системы боепитания иного типа. Сравнивая баллоны для газа, можно определить, что объём баллона на XM-303 значительно меньше, чем у UTPBS. Я полагаю, что на XM-303 установлен баллон на 13 кубических дюйма. Изделие выиграло в весе, но от объёма баллона зависит количество снарядов, которые можно отстрелять на одной заправке.
Подача снарядов XM-303 осуществляется из магазина барабанного типа. Данная система боепитания значительно проще в изготовлении, чем система револьверного типа на UTPBS. Применение барабанного магазина сократило не только вес и габариты оружия, но и ёмкость магазина. Полагаю, что вместимость барабана XM-303 составляет 15 снарядов. Благодаря барабану, новое изделие получило свои узнаваемые черты. И если UTPBS внешне напоминало многоствольный пулемёт системы Гатлинга, то XM-303 напоминает ППШ или ПП Томпсона.
Перед спусковым крючком, на предохранительной скобе мы видим некую изогнутую деталь. Я склоняюсь к тому, что это флажок предохранителя. Видимо он отключается движением пальца "от себя", как например, у гранатомёта М203.
Схема работы предохранителя гранатомёта М203
Благодаря применению оперённых снарядов, отпала острая необходимость в использовании нарезного ствола. Поэтому я полагаю, что XM-303 скорее всего гладкоствольное оружие, как и предыдущая модель. Что касается длины ствола – он примерно вдвое длинней баллона для газа. Если я верно определил модель баллона (13/3000) то его длина равняется 11 дюймам (25 см), а соответственно длина ствола около 20 дюймов (50,8 см). Учитывая, что у винтовки М16 А2 длина ствола без дульной насадки как раз 20 дюймов – то вполне может быть. Ствол XM-303 немного выпирал бы из-под ствола М16, но и ствол предыдущей модели UTPBS также выпирал из-под ствола винтовки.
Ствол XM-303 оснащён дульной насадкой, которая своей формой очень напоминает те, что устанавливаются на стволы винтовок семейства AR15/М16. Но у пейнтбольных ружей сила отдачи ничтожна, поэтому им дульный тормоз-компенсатор без надобности. Также как не нужен и пламегаситель, потому что это не огнестрельное оружие, дульного пламени не может быть в принципе. Единственный возможный вариант – при выстреле рассеивать газы, дабы исключить образование пылевого облака. Но данная модель насадки не самая удачная, так как существуют модели с отверстиями для отвода газов наверх или вбок. И, наконец, о какой маскировке мы говорим, если речь идёт об оружии для разгона демонстрантов? Скорее всего, данный апгрейд выполнял чисто декоративную функцию или достался от донора.
Сколько было произведено XM-303 – неизвестно. Также как неизвестны случаи его применения. Скорее всего, была произведена экспериментальная партия в несколько единиц и дальше дело не пошло, потому что данная разработка потеряла свою актуальность или концепция несмертельного оружия была пересмотрена.
Изделие FN 303
Пролог
— Но почему вы утверждаете, что мне необходимо ознакомиться с этим делом?
— Потому что это — мое первое дело.
Артур Конан Дойл, рассказ "Глория Скотт"
— Но почему вы утверждаете, что мне необходимо ознакомиться с этим делом?
— Потому что это — мое первое дело.
Артур Конан Дойл, рассказ "Глория Скотт"
Не подумайте, я ни в коем случае не ставлю себя на одну ступень рядом с великим английским писателем и не приравниваю себя к гениальному сыщику. Просто эта работа — как и у Холмса, “моё первое дело”, мой первый материал на военную тематику, который я подготовил. До сих пор данный материал нигде не публиковался, а был предоставлен для ознакомления всего лишь нескольким компетентным офицерам силовых структур Республики Молдова. А натолкнула меня на мысль заняться поиском несмертельного оружия политическая ситуация в стране. А именно так называемая “Революция булыжников”, которая произошла в Молдавии весной 2009 года.
Напомню, что волнения начались после парламентских выборов, и в результате — участники протестов устроили штурм и затем погром в зданиях молдавского Парламента и Президентуры. Некоторые СМИ окрестили данные события “Революцией Твиттера”, а Владимир Пехтин из “Единой России” заявил, что в Молдавии произошла “Сиреневая революция”. Президент Молдовы, Владимир Воронин, заявил “РИА Новости”, что силовики оставили здания Парламента и Президентуры протестующим сознательно, потому что среди погромщиков было много молодёжи и даже детей. Действительно, глядя на кадры кинохроники — складывается такое ощущение, что студенты всех ВУЗ-ов Кишинёва, а заодно и ученики всех кишинёвских школ вышли на протесты. Взрослых тоже было много. Но на мой взгляд, взрослые участники вели себя более благоразумно. Забегая вперёд добавлю, что участники протеста были гораздо организованней, чем представители власти. Не я один считаю, что во время апрельских событий было много бестолковых и противоречивых приказов со стороны командования.
Молдавские полицейские вынуждены отступать, прикрываясь щитами. Обратите внимание на возраст метателей камней и экипировку полицейских
Проспект Штефана чел Маре, между парламентом и президентурой (расположены напротив, их разделяет проспект).
У полицейских только дубинки и щиты для защиты от камней.
У полицейских только дубинки и щиты для защиты от камней.
Правоохранители удерживают президентуру, выстроившись “черепахой”. Обратите внимание на обилие тротуарной плитки, брошенной в их сторону
Здание президентуры после его сдачи митингующим
К слову сказать, это второй случай массовых беспорядков, который произошёл в Молдавии за два последних десятилетия. Ровно за 20 лет до штурма Парламента, а именно 10 ноября 1989 (день советской милиции) активисты Народного Фронта штурмовали здание МВД Молдавской ССР. В то время министром внутренних дел Молдавии был будущий президент Владимир Воронин. То есть пребывание г. Воронина у власти дважды совпало с резонансными массовыми беспорядками. Журналисты провели аналогию и назвали события, произошедшие 7 апреля 2009-го “ремейком 10 ноября 1989-го года”.
И если в 89-м году было применено порядка 170 единиц спецсредства “Черёмуха”, то в 2009-м буквально несколько единиц. Чуть ли не единственную гранату со слезоточивым веществом метнули с одного из верхних этажей Парламента. Но что такое 1 граната против целой толпы? И та была применена уже после того, как большая часть штурмующих уже перекинулись на здание Президентуры.
Ручная газовая граната повышенной мощности “Черемуха-12”. Видимо, ещё со времён СССР
Ещё одним средством разгона штурмующих была вода. Водой пытались утихомирить толпу, поливая её из брандспойтов. Пожарных рукавов тоже было всего несколько: по одному в холлах Президентуры и Парламента, возможно у боковых входов тоже имелись. Согласитесь, не самый внушительный арсенал.
Только в Больницу Скорой Помощи было доставлено более 220 пострадавших: как гражданских, так и полицейских. Тогдашний генпрокурор Валериу Гурбуля заявлял, что во время “Революции булыжников” более 300 полицейских получили ранения. Многие из них были госпитализированы с травмами лица и головы.
Хочу отметить: то, что вынесли эти ребята в форме за 2 дня разгула демократии и беспредела — заставило меня посмотреть на них с сочувствием. Несколько фотографий не передадут того чувства позора от вынужденного бессилия, которые они испытывали во время протестов…
Был дан приказ: не применять огнестрельное оружие. Но альтернативного у них не было. Они были вынуждены удерживать позиции и прикрываться щитами от шквала тротуарной плитки, которой их забрасывали ошалевшие от безнаказанности молодчики. Пардон, борцы за демократию. А изредка, когда позволяла дистанция – применять дубинки. И всё.
Я решил помочь им, выбрав и предложив некое эффективное средство для борьбы с беспорядками. Изучив некоторое время мировой рынок нелетального оружия, я остановил свой выбор на изделии FN 303. Связавшись с производителем, я получил от него коммерческое предложение, которое вместе с необходимыми пояснениями и описаниями было представлено потенциальным эксплуатантам. Помимо изделия и комплектующих, производитель настойчиво предлагал курс обучения: хранение, обслуживание, применение.
Интерес к FN 303 был неподдельным, ибо оно было предложено буквально через месяц после описанных событий. К сожалению, в молдавской казне не нашлось денег на закупку данных изделий. К слову сказать, ранее и правительство Ющенко не выделило денег на их закупку. Поэтому ни силовики Украины, ни Молдовы не получили устройства FN 303.
Молдове нужно было в первую выкроить из бюджета средства на капитальный ремонт и переоборудование зданий Парламента и Президентуры. Они были полностью разгромлены и разворованы во время акций протеста. На ремонт Президентуры не нашлось средств вплоть до 2018 года. То есть на протяжении 9 лет один из символов государства стоял разгромленным и никому не нужным. В итоге, здание Президентуры было отреставрировано на деньги, которое выделило правительство Турции.
Информация по FN 303 лежала около 8 лет без всякой пользы, пока я случайно не обнаружил его и решил написать о нём статью. Некоторое время я собирал исторические факты по данному оружию и пытался выявить всех участников, причастных к его разработке и все предшествующие прототипы. С UTPBS и XM-303 вы уже знакомы. Настала пора ознакомиться и с FN 303.
Некоторые русскоязычные источники утверждают, что изделие FN 303 разработано для миротворческих операций в Косово и Сомали, но я не нашел ни одного подтверждения в зарубежных СМИ. На официальном сайте FNH указано, что в начале 90-х компания участвовала в разработке несмертельного оружия и в результате в 2003 году на рынок было выпущено устройство FN 303.
Исходя из официальных данных, хочу возразить. Во время Косовской войны силы НАТО вмешались в 1999 году, в том же году силы ООН взяли край под своё управление. К тому времени FN 303 уже несколько лет как разрабатывался. Что касается гражданской войны в Сомали – силы ООН находились в тех краях с декабря 1992 по март 1995 (операция “Возрождение надежды”). По времени совпадает. Но вряд ли кто-нибудь из совбеза ООН догадался использовать несмертельное оружие для защиты гуманитарных конвоев от местных разбойников, вооружённых огнестрельным оружием. А если учесть время разработки первых прототипов (UTPBS и XM-303) – о Косово и Сомали можно смело позабыть.
FN 303 — полуавтоматическое пневматическое оружие, которое производится компанией FN Herstal. В оригинале данное изделие именуется “less-lethal” или “non-lethal launcher”, что в вольном переводе звучит как “Пусковая установка несмертельного или нелетального действия”. Для работы изделия используется сжатый воздух, а в качестве боеприпаса применяется снаряд (шар) из полистирола, который при попадании в цель разрушается и практически исключает риск получить проникающее ранение. Изделие FN 303 разработано на базе пейнтбольных технологий. В ней широко использовались наработки экспериментальной модели XM-303.
FN 303 состоит из двух основных узлов: верхнего ложа (lower stock assembly) и нижнего ложа (upper stock assembly). Верхняя ложа в свою очередь состоит из пускового устройства (launcher), магазина и баллона с рабочим газом. А нижняя ложа состоит из приклада, который выполнен заодно с пистолетной рукояткой и содержит направляющую рельсовой системы для крепления верхнего ложа (пускового устройства).
Оригинальная упаковка с изделием FN 303 в разобранном виде
Как и предыдущие несмертельные системы (UTPBS и XM-303), устройство FN 303 с отсоединённым прикладом можно закрепить под стволом штурмовой винтовки вместо гранатомёта*. То есть конструкторы предусмотрели некую модульность. Большинство деталей FN 303 изготовлены из уже ставшими привычными полимерных материалов (армированный нейлон). Благодаря широкому использованию полимеров удалось удешевить производство, а оружие получилось лёгким и стойким к коррозии.
* Требуются кронштейны FN M16 (или M4) Under Mount Bracket.
Штурмовая винтовка M16A2 с изделием FN 303 под стволом.
Штурмовая винтовка FN F2000 с изделием FN 303 под стволом.
Принцип действия
Принцип действия FN 303 основан на использовании энергии сжатого газа из изолированного накопителя (ёмкости). То есть FN 303 относится к газобаллонному пневматическому оружию. В качестве рабочего газа в данной системе используется сжатый воздух. При выстреле газ расширяется, воздействует на метательный снаряд и сообщает ему кинетическую энергию. Из баллона газ подаётся через регулятор по гибкому шлангу (мамба) в запорный клапан и создаёт там давление. Клапан – это рабочая камера, в которой накапливается количество газа, необходимое для выстрела. Газ из клапана воздействует на торцевую поверхность затвора. Пока не нажат спусковой крючок — затвор удерживается шепталом на боевом взводе и газ остаётся в клапане. То есть стрельба ведётся с открытого затвора.
Основные детали автоматики FN 303. Запорный клапан (valve assembly) подающая трубка (power tube) затвор (bolt) возвратная пружина (bolt spring)
При неполном нажатии на спусковой крючок (1/3 длины хода крючка) плунжер перекрывает подачу газа из баллона в клапан. При дальнейшем нажатии (2/3 хода крючка) шептало освобождает затвор. Под воздействием газа затвор движется вперёд и сжимает затворную пружину. При движении вперёд затвор досылает снаряд в ствол. Затвор продолжает движение вперёд и входит в канал ствола, словно поршень в цилиндр. Происходит обтюрация (герметизация) канала ствола. После герметизации газ поступает в ствол через подающую трубку (проходит сквозь затвор), воздействует на снаряд и тот покидает канал ствола. После выстрела возвратная пружина отводит затвор в исходное положение. Это полуавтоматическое оружие, и для производства очередного выстрела следует повторно нажать на спусковой крючок.
Схема автоматики на FN 303 практически идентична той, что применяется на маркерах Automag от компании Airgun Designs. И неудивительно, ведь между разработкой UTPBS и FN 303 для силовиков — компания разработала маркер Automag для гражданского рынка. В 1990-м году маркер Automag произвёл фурор на чемпионате Мира по пейнтболу, и этот фактор сильно повлиял на дальнейшее развитие данной индустрии. Система от Airgun Designs получилась настолько удачной, что многие конкуренты стали разрабатывать маркеры с оглядкой на схему автоматики Automag. Могу отметить компании DYE Precision (линейка маркеров Matrix), Smart Parts (серия Ion), ICD (серия Freestyle) и другие.
Схема работы автоматики маркера Automag от Airgun Design.
Естественно, автоматика будет работать исправно при условии, что все детали системы изготовлены с минимальными допусками и тщательно подогнаны. Также необходимо следить за тем, чтобы уплотнительные кольца (кольцевые прокладки) не потеряли своих качеств. Особое внимание следует уделять смазке изделия. FN 303 рекомендуется смазывать перед каждым его применением. Производитель предупреждает, что рекомендует использование только определённых типов масел. Недопустимо применение редукторного масла серии CLP, оружейного масла LSA Weapons Oil и других, так как они могут привести к повреждению изделия. Чрезмерная смазка также может привести к неисправности автоматики. Для смазки FN 303 необязательно разбирать оружие. Производитель рекомендует смазывать оружие, используя шланг подачи воздуха в систему (мамбу).
Из инструкции по применению FN 303: отсоединить от баллона газовый шланг, удерживая его в вертикальном положении выдавить из флакона в шланг 3 капли масла. Присоединить газовый шланг к баллону. Произвести несколько холостых выстрелов
Флакон с маслом для FN 303 из базовой комплектации изделия
Ствол
Ствол у FN 303 гладкий, без нарезов. Выполнен несъёмным, крепится к ствольной коробке и изготовлен из алюминия. Производитель заявляет, что стволы для FN 303 изготавливаются на том же заводе и на том же оборудовании, что и винтовочные/пулемётные стволы для вооружения армии США.
Несъёмный ствол FN 303. Обратите внимание на обилие полимеров.
Боеприпасы
Для стрельбы в FN 303 используются те же метательные снаряды несмертельного действия, которые были разработаны компанией Perfect Circle для предыдущих моделей: UTPBS и XM-303.
Боеприпасы калибра 17,27 мм (0,68 дюйма) для FN 303
Была расширена линейка боеприпасов по типу действия. Так, ёмкость внутри цилиндра снаряда могла заполняться водой, краской или ирритантами слезоточивого или раздражающего действия.
Автор обнаружил в различных источниках следующие типы несмертельных снарядов (Less Lethal Projectiles):
1. Clear Impact – Без наполнителя. Учебный / Травматический, отвлекающего действия.
2. Washable Paint — Красящий, со смываемым наполнителем. Нетоксичная пропиленгликолевая краска. После полного высыхания смывается или вычищается щеткой.
3. Indelible Paint — Красящий, несмываемый. полимерная краска на латексной основе. После полного высыхания становится несмываемой.
4. PAVA/OC Powder – Раздражающий, с экстрактом жгучего перца. Вызывает кашель и сильное жжение в носу, боль и слезотечение при попадании в глаза.
5. Inert Powder – Инертный, учебный.
6. CS/CN — Ирритант комплексного действия / слезоточивый.
7. Illumination – Осветительный.
8. Kinetic/Training – Кинетический (твердотельный), учебный.
9. Malodorant – Зловонный, с отталкивающим запахом (типа Stink Bomb).
10. Training/Marking – Красящий, учебный.
На момент публикации на сайте производителя (FNH) эксплуатантам предлагались только первые 5 типов боеприпасов. В некоторых источниках их называют “Баррикадными снарядами” (Barricade Projectiles).
Снаряды для FN 303 были специально разработаны для снижения причинения риска проникающих ранений. Основным воздействием снарядов является травма, способная остановить и нейтрализовать агрессора. Вторичным воздействием снарядов, в зависимости от поставленной задачи, является раздражающий эффект (ударно-перечный заряд), либо красящий эффект (ударно-маркирующий заряд). В большинстве случаев достаточно одного выстрела для нейтрализации подозреваемого, что делает FN 303 эффективным, и в то же время нелетальным оружием для борьбы с беспорядками.
Заявлена эффективная дальность стрельбы 50 метров по ростовой цели, и максимальная до 100 метров: по площадям. Боеприпасы массой 8,5 гр. покидают ствол со скоростью 85 — 91 м/сек.
Результат попадания снарядов в баллистический желатин, выпущенных из FN 303.
На графике специалисты FNH привели сравнительный анализ эффективности боеприпасов для различных типов несмертельного оружия. Сверху вниз: пейнтбольный маркер, дробовик с боеприпасом типа Bean bag (мешочек с картечью), с пулей из пластмассы, изделие FN 303.
Результаты испытаний FN 303 впечатляли, но мне уже было известно, как воздействуют травматические пистолеты. Ведь резинострелы эффективны только в тёплое время года, когда “цель” одета в тонкую облегающую одежду. А меня интересовал эффект снаряда FN 303, попавшего в человека, одетого в пуховик или бушлат. С этим вопросом я обратился к Александру Милюкову, региональному директору Международной Конфедерации Практической Стрельбы (Киев, Украина). Ранее он принимал участие в испытаниях изделия FN 303 для правоохранительных органов Украины.
Демонстрация FN 303. Передача “Арсенал”.
Господин Милюков сообщил, что на людях данное изделие не испытывалось. Позже мне удалось найти запись шоу “Морская свинка” (Guinea Pig) на канале Discovery. В нём каскадёр Райан Сток (Ryan Stock) проделывает разные вещи, опасные для здоровья и даже жизни. В одной из передач Райан Сток испытывал на себе воздействие FN 303.
Видео, где подопытного каскадёра обстреливают из FN 303
Магазин
В FN 303 используется магазин барабанного типа на 15 снарядов. Выполнен практически полностью из пластика. Полагаю, что за основу взят магазин, разработанный для XM-303. Задняя его часть (крышка) выполнена прозрачной, что позволяет стрелку одним взглядом контролировать количество оставшихся боеприпасов и их тип.
Для ускорения процесса сняряжения предусмотрено использование спидлоадера (докупается отдельно).
Шланг высокого давления (мамба)
В отличие от мамбы для пейнтбола, шланг для подачи воздуха FN 303 выполнен в металлической оплётке. Он разработан специально для FN303. На его оконцовках предусмотрены быстроразъемные соединения, которые обеспечивают простой монтаж, не требующий закручивания, затягивания или применения инструментов (Tool-free). Мамбу легко подключить к FN303: насадил до щелчка — и готово. Также быстро можно отсоединить для смазки оружия или его замены: потянул до щелчка — и готово.
Баллоны для газа (Air reservoir)
FNH USA заказывает их на стороне, у американской фирмы Catalina Cylinders, которая специализируется на производстве газовых баллонов высокого и низкого давления. Компания Каталина основана в 1965 году и с тех пор сумела создать себе солидную репутацию и завоевать лидирующее место на рынке. Среди продукции компании металлические и композитные баллоны различного назначения: для дайвинга (SCUBA) и медицинского кислорода, для огнетушителей и автомобильной промышленности, для сжатого природного газа и для напитков, а также для пейнтбола.
Продукция компании Catalina Cylinders
Для изделия FN 303 были выбраны баллоны высокого давления для пейнтбола 9000-й серии. Я считаю, что речь идёт о модели 9009, объёмом 22 ci (0,4 литра) с максимальным давлением воздуха 3000 psi (фунтов на квадратный дюйм). Баллоны изготавливаются из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-T6. Диаметр баллона составляет 51 мм, длина 289 мм, а его вес равняется 450 граммам. Баллоны для FN 303 производит филиал фирмы Каталина на восточном побережье США, который находится в городе Хамптон, штат Виргиния.
К горловине баллона крепится манометр, регулятор давления, заправочный клапан (fill nipple) и выпускной клапан (air reservoir nipple).
Современный вид баллона для FN 303
Манометр крупным планом. На 12 часов выпускной клапан, на 3 часа заправочный, на 9 — регулятор давления
В ранних моделях баллоны были иной комплектации. Они содержали воздушный клапан (1/4-turn air valve), но были лишены манометра.
Баллон из первых серий: с воздушным клапаном, но без манометра
Воздушный клапан перекрывал подачу воздуха в систему. Для этого нужно было провернуть “барашек” на 1/4 оборота. В положении “ON” воздух из баллона подаётся в мамбу и далее в систему. В полевых условиях баллоны для газа заправляют от ресиверов.
Ресивер (Air Bank)
Это баллон большего объёма, который используется в качестве накопителя для хранения и перевозки сжатого воздуха. Для решения этих задач FNH предлагает 2 типа накопителей: Deluxe Fill Tank и Air Bank. Deluxe Fill Tank представляет собой алюминиевый цилиндр, который как 2 капли воды похож на 12-литровый баллон для дайвинга. Баллон обтянут пластиковой сеткой, дабы смягчить силу случайных ударов. Для удобства переноски Deluxe Fill Tank оборудован ручкой. Также для предохранения от ударов Fill Tank комплектуется башмаком (пластиковый стакан), который надевается на нижнюю часть баллона. К горловине баллона крепится запорный вентиль типа Yoke.
Заправочная станция со шлангом, манометром и вентилем типа Yoke (Fill Station Adapter)
Накопитель для сжатого газа FN Deluxe Fill Tank
Максимальное давление в баллоне: 3,000 PSI (204 атмосферы), объем воздуха позволяет произвести до 5,500 выстрелов. Баллон заправляется от компрессора. Точной информации о производителе данных баллонов у меня нет, но я полагаю, что поставщиком является фирма Каталина. Как вы помните, Catalina Cylinders поставляет баллоны для пусковых устройств FN 303. Вдобавок, компания производит баллоны для дайвинга.
Air Bank представляет собой спарку из двух баллонов, смонтированных для удобства переноски в чемодане-тележке. Air Bank оснащается регуляторами и индикаторной панелью. Максимальное давление в баллонах: 4,325 PSI (294 атмосферы), объем воздуха позволяет произвести до 7,000 выстрелов. Как и предыдущая модель — Air Bank заправляется от компрессора.
Накопитель для сжатого газа FN Air Bank
В качестве производителя баллонов (колб) для Air Bank я снова предполагаю американскую компанию Каталина. А относительно приборов и оборудования — на сайте FN Herstal указано, что данная система разработана в сотрудничестве с французской компанией Beuchat.
Основателем упомянутой компании является Жорж Бюша (Georges Beuchat) – дайвер, изобретатель и бизнесмен. Более того: мосье Бюша (ударение на “а”) считается одним из пионеров подводного плавания. Свою компанию Жорж Бюша основал в 24-летнем возрасте и до самой кончины не прекращал разрабатывать и производить снаряжение для аквалангистов. Многие из его разработок вошли в историю в качестве “первых в мире” или “революционных”. Среди них можно отметить первый в мире арбалет для подводной охоты Tarzan (1947), первый надводный буй (1948), первая подводная камера (1950), первый изотермический гидрокостюм (1953), революционные ласты JetFin с поперечной щелью (1964). Кстати, арбалет Tarzan был довольно хорошо известен любителям подводной охоты из СССР, но под названием Р-1. Арбалет Р-1 производился советской промышленностью в 60-70 годы и стоил 11 рублей 80 коп. Неизвестно, производили ли Р-1 по лицензии, или его просто скопировали и немного модернизировали.
Снаряжение от компании Бюша – Мерседес или Адидас в мире дайверов. Многие спортсмены, одержали свои победы пользуясь снаряжением Beuchat: например, Владимир Докучаев (8-кратный чемпион РФ по подводной охоте). Даже капитан Кусто и его команда с “Калипсо” на протяжении нескольких десятилетий использовали для погружений то или иное оборудование от компании Бюша.
Компрессоры
Компания FNH предлагает их в качестве опции. Скорее всего, производитель — германская компания Bauer Kompressoren. Думаю, что был выбран переносной компрессор воздуха для дыхания Bauer Junior II. FNH предлагает своим эксплуатантам все выпускаемые производителем модификации компрессоров: с бензиновыми, дизельными и электрическими двигателями. У всех модификаций Junior II одинаковая производительность: 100 литров/минуту.
Александр Милюков (Украина) сообщил, что баллоны для испытаний изделия FN 303 заправляли в дайвинг-клубе. Но если есть знакомые в пожарной части или службе спасения – можно и там. Иначе говоря везде, где заправляют дыхательные аппараты.
Компрессор Bauer Junior II-B (бензиновый).
Это не весь список продуктов, которую предлагает производитель в дополнение к FN 303, но все они — сторонние разработки, и при желании их можно докупить отдельно. Например, коллиматорный прицел C-More, разгрузочный жилет или чехол тактический оружейный. Поэтому первую часть я закончу техническими характеристиками. Во второй части речь пойдёт о применении FN 303, реальных пострадавших, а также о тюнинге данного изделия.
ТТХ FN 303
Автор благодарит за помощь:
Bongo (Сергей Линник)
Профессора (Олег Соколов)
Александра Милюкова
Продолжение следует…
- Автор:
- Михаил Задунайский
- Перевод:
- Михаил Задунайский
- Использованы фотографии:
- fnherstal.com
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