FN 303: гуманное оружие от FN Herstal (часть 1)

Подствольная система несмертельного действия UTPBS. Обратите внимание на изделие, которое виднеется выше.

Изделие XM-303 с серийным № 1. На корпусе — маркировка основных участников проекта (Airgun Designs и Monterey Bay). Ниже виднеется часть системы UTPBS

Схема монтажа гранатомёта М203 к стволу винтовки

Схема работы предохранителя гранатомёта М203

Пролог

— Но почему вы утверждаете, что мне необходимо ознакомиться с этим делом?

— Потому что это — мое первое дело.

Артур Конан Дойл, рассказ "Глория Скотт"

Молдавские полицейские вынуждены отступать, прикрываясь щитами. Обратите внимание на возраст метателей камней и экипировку полицейских

Проспект Штефана чел Маре, между парламентом и президентурой (расположены напротив, их разделяет проспект).

У полицейских только дубинки и щиты для защиты от камней.

Правоохранители удерживают президентуру, выстроившись “черепахой”. Обратите внимание на обилие тротуарной плитки, брошенной в их сторону

Здание президентуры после его сдачи митингующим

Ручная газовая граната повышенной мощности “Черемуха-12”. Видимо, ещё со времён СССР

Оригинальная упаковка с изделием FN 303 в разобранном виде

Штурмовая винтовка M16A2 с изделием FN 303 под стволом.

Штурмовая винтовка FN F2000 с изделием FN 303 под стволом.

Основные детали автоматики FN 303. Запорный клапан (valve assembly) подающая трубка (power tube) затвор (bolt) возвратная пружина (bolt spring)

Схема работы автоматики маркера Automag от Airgun Design.

Из инструкции по применению FN 303: отсоединить от баллона газовый шланг, удерживая его в вертикальном положении выдавить из флакона в шланг 3 капли масла. Присоединить газовый шланг к баллону. Произвести несколько холостых выстрелов

Флакон с маслом для FN 303 из базовой комплектации изделия

Несъёмный ствол FN 303. Обратите внимание на обилие полимеров.

Боеприпасы калибра 17,27 мм (0,68 дюйма) для FN 303

Результат попадания снарядов в баллистический желатин, выпущенных из FN 303.

Демонстрация FN 303. Передача “Арсенал”.

Видео, где подопытного каскадёра обстреливают из FN 303

Продукция компании Catalina Cylinders

Современный вид баллона для FN 303

Манометр крупным планом. На 12 часов выпускной клапан, на 3 часа заправочный, на 9 — регулятор давления

Баллон из первых серий: с воздушным клапаном, но без манометра

Заправочная станция со шлангом, манометром и вентилем типа Yoke (Fill Station Adapter)

Накопитель для сжатого газа FN Deluxe Fill Tank

Накопитель для сжатого газа FN Air Bank

Компрессор Bauer Junior II-B (бензиновый).

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