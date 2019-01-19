AlphaWolf PCC. Пистолетный карабин «Одинокого волка»
Среди порождений американского оружейного гения можно отметить карабин под пистолетный (револьверный) патрон.
История этого оружия столь же продолжительна, как и револьверов под унитарный патрон. Стремление сделать пистолет максимально дальнобойным и точным, раскрыв полностью потенциал патрона, сохранив при этом относительную компактность и легкость, привело к появлению на свет этих карабинов с револьверным или подствольным трубчатым магазином, хорошо знакомых нам по вестернам. С момента появления и до наших дней основными нишами применения таких карабинов были самооборона и охота на мелкую дичь. В дальнейшем сюда добавилась развлекательная стрельба.
В концептуальном плане эти карабины можно назвать «предтечами» пистолетов-пулеметов, в основу которых заложена та же идея. Примечательно, что «огражданенные» версии ПП (модели, имеющие только полуавтоматический режим огня, предназначенные для гражданского рынка), заняли практически ту же нишу.
Карабины под пистолетные патроны набирают все большую популярность во всем мире – у спортсменов, охранников, самооборонщиков и просто любителей пострелять. Сочетание легкости, компактности, отсутствие сильной отдачи и недорогой патрон делает их очень привлекательными для тех, кто любит стрелять много и часто. Они идеальны для спортивной и любительской стрельбы. Ведь с таким оружием можно посещать любой тир, сертифицированный под пистолет и с короткими галереями. Выстрел не такой мощный, как у 12-го калибра, а пуля гораздо раньше теряет убойную энергетику, в отличие от винтовочного или промежуточного патрона.
Они оказались востребованы сотрудниками частных охранных структур и полиции (в тех странах, где полицейским запрещено использовать автоматическое оружие), поскольку пистолетный патрон, имеющий достаточное останавливающее действие, при этом имеет меньшую дистанцию эффективного огня и не пробивает сравнительно легкие перегородки, что немаловажно для города.
Популярность этого оружия столь велика, что на мировом рынке регулярно появляются все новые модели. Причем это не только ребрендинг вроде осовременной версии ПП Томпсона — Tactical Tommy Gun от фирмы Auto-Ordnance, или «опистолеченный» АКМ – «Вепрь-9» от «Вятских полян».
Появляются и по-настоящему новые, вполне оригинальные карабины. Один из них – разработка американской фирмы Lone Wolf («Одинокий волк») — AlphaWolf PCC.
Производители позиционируют это действительно интересное оружие как «воплощенную точность, надежность, и прочность», и, скорее всего, имеют для этого определенные основания.
Во внешнем облике карабина читается сходство с оружием семейства AR-15 – на это обстоятельство обращают внимание маркетологи фирмы.
Впрочем, оно исчерпывается дизайном, а также размещением предохранителя и клавиши сброса магазина. В отличие от АR-15, перезарядка в этом карабине осуществляется с помощью газоотводного поршня с коротким ходом. Запирание ствола осуществляется поворотом затвора. Подобная схема имеет ряд преимуществ перед AR, в том числе и в вопросах надежности. Рукоять взведения затвора размещена вполне традиционно – с левой стороны ресивера, а не так, как на АR-15. Ресивер, как на большинстве образцов современного оружия западного стандарта, выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава.
Честно говоря, я бы скорее сравнил AlphaWolf с FN SCAR, но маркетологи предпочли сделать упор на сходство с карабинами семейства Юджина Стоунера. Как надо полагать, на более распространенное и узнаваемое оружие. В частности, на сайте «Одинокого волка» напоминают об идентичности средств управления огнем с AR (которые, кстати, такие же и на SCAR), уверяя, что для привыкших к обращению с AR-15 не составит труда освоить AlphaWolf. А стрелки, не имеющие доступа к винтовочным стрельбищам, смогут упражняться с ним в пистолетном тире как со штурмовой винтовкой, «наслаждаясь при этом практически полным отсутствием отдачи».
AlphaWolf выполнен по модульной схеме – на нем может использоваться стандартный 16- или укороченный 10-дюймовый ствол. В карабине применяются патрон 9х19 Para, и один из самых популярных в США пистолетных патронов – 45 АСР.
Тот самый, под который был выполнен ПП Томпсона и легендарный М1911. Небольшая скорость пули этого патрона в сочетании с ее большой массой (от 13 до 16 г) делает его идеальным для использования с приборами бесшумной стрельбы. Кроме того, эта пуля, как указывалось выше, обладая мощным останавливающим действием, имеет невысокую проникающую способность, что немаловажно для самообороны и полицейского использования.
«Изюминкой» карабина является применение в нем магазинов от пистолета «Глок». К этому, наверно, самому популярному сегодня в мире пистолету выпускается весьма широкий ассортимент магазинов. В том числе и спортивных – повышенной емкости. Кроме того, их применение позволяет стрелку, вооруженному и карабином, и пистолетом, унифицировать свое снаряжение.
«Обвес» AlphaWolf PCC обычный для современного оружия, позиционируемого как «тактическое» — шестипозиционный телескопический приклад, эргономичная рукоять управления огнем, квадрейл стандарта M-LOK, выполняющий функцию термозащитного экрана и позволяющий монтировать на него различное оборудования. На верхней части карабина размещена планка Пикатинни, позволяющая устанавливать различные оптические и коллиматорные прицелы или складные механические прицельные приспособления.
Примечательно, что разработана версия «обвеса» для Калифорнии, штата с одним из самых антиоружейных законодательств в США. Согласно местным правилам, там запрещено использование телескопических прикладов и пистолетных рукояток.
Между прочим, производитель, несмотря на очевидную «тактикульность» изделия, высказывает надежду, что AlphaWolf PCC заинтересует и любителей популярной в Северной Америки охоты на копытных.
Примечательно, что «Одинокий волк» предлагает вариативную оплату карабина, продажа которого начнется в феврале этого года. Так, самые первые покупатели, сделавшие предоплату, смогут приобрести оружие первой партии за $874. Последующие партии будут дорожать на 100 долларов, и цена в конечном итоге превысит 1174 «зеленых».
С учетом достаточно агрессивной рекламы и при очевидных потребительских достоинствах можно ожидать, что новинка сумеет отвоевать себе место на перенасыщенном американском рынке гражданского оружия. Этому может поспособствовать и то обстоятельство, что американские либеральные законодатели относятся к оружию под пистолетные патроны более спокойно, чем к ненавистным им «штурмовым винтовкам», как они называют гражданские самозарядки на базе боевых образцов.
История этого оружия столь же продолжительна, как и револьверов под унитарный патрон. Стремление сделать пистолет максимально дальнобойным и точным, раскрыв полностью потенциал патрона, сохранив при этом относительную компактность и легкость, привело к появлению на свет этих карабинов с револьверным или подствольным трубчатым магазином, хорошо знакомых нам по вестернам. С момента появления и до наших дней основными нишами применения таких карабинов были самооборона и охота на мелкую дичь. В дальнейшем сюда добавилась развлекательная стрельба.
В концептуальном плане эти карабины можно назвать «предтечами» пистолетов-пулеметов, в основу которых заложена та же идея. Примечательно, что «огражданенные» версии ПП (модели, имеющие только полуавтоматический режим огня, предназначенные для гражданского рынка), заняли практически ту же нишу.
Карабины под пистолетные патроны набирают все большую популярность во всем мире – у спортсменов, охранников, самооборонщиков и просто любителей пострелять. Сочетание легкости, компактности, отсутствие сильной отдачи и недорогой патрон делает их очень привлекательными для тех, кто любит стрелять много и часто. Они идеальны для спортивной и любительской стрельбы. Ведь с таким оружием можно посещать любой тир, сертифицированный под пистолет и с короткими галереями. Выстрел не такой мощный, как у 12-го калибра, а пуля гораздо раньше теряет убойную энергетику, в отличие от винтовочного или промежуточного патрона.
Они оказались востребованы сотрудниками частных охранных структур и полиции (в тех странах, где полицейским запрещено использовать автоматическое оружие), поскольку пистолетный патрон, имеющий достаточное останавливающее действие, при этом имеет меньшую дистанцию эффективного огня и не пробивает сравнительно легкие перегородки, что немаловажно для города.
Популярность этого оружия столь велика, что на мировом рынке регулярно появляются все новые модели. Причем это не только ребрендинг вроде осовременной версии ПП Томпсона — Tactical Tommy Gun от фирмы Auto-Ordnance, или «опистолеченный» АКМ – «Вепрь-9» от «Вятских полян».
Появляются и по-настоящему новые, вполне оригинальные карабины. Один из них – разработка американской фирмы Lone Wolf («Одинокий волк») — AlphaWolf PCC.
Производители позиционируют это действительно интересное оружие как «воплощенную точность, надежность, и прочность», и, скорее всего, имеют для этого определенные основания.
Во внешнем облике карабина читается сходство с оружием семейства AR-15 – на это обстоятельство обращают внимание маркетологи фирмы.
Впрочем, оно исчерпывается дизайном, а также размещением предохранителя и клавиши сброса магазина. В отличие от АR-15, перезарядка в этом карабине осуществляется с помощью газоотводного поршня с коротким ходом. Запирание ствола осуществляется поворотом затвора. Подобная схема имеет ряд преимуществ перед AR, в том числе и в вопросах надежности. Рукоять взведения затвора размещена вполне традиционно – с левой стороны ресивера, а не так, как на АR-15. Ресивер, как на большинстве образцов современного оружия западного стандарта, выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава.
Честно говоря, я бы скорее сравнил AlphaWolf с FN SCAR, но маркетологи предпочли сделать упор на сходство с карабинами семейства Юджина Стоунера. Как надо полагать, на более распространенное и узнаваемое оружие. В частности, на сайте «Одинокого волка» напоминают об идентичности средств управления огнем с AR (которые, кстати, такие же и на SCAR), уверяя, что для привыкших к обращению с AR-15 не составит труда освоить AlphaWolf. А стрелки, не имеющие доступа к винтовочным стрельбищам, смогут упражняться с ним в пистолетном тире как со штурмовой винтовкой, «наслаждаясь при этом практически полным отсутствием отдачи».
AlphaWolf выполнен по модульной схеме – на нем может использоваться стандартный 16- или укороченный 10-дюймовый ствол. В карабине применяются патрон 9х19 Para, и один из самых популярных в США пистолетных патронов – 45 АСР.
Тот самый, под который был выполнен ПП Томпсона и легендарный М1911. Небольшая скорость пули этого патрона в сочетании с ее большой массой (от 13 до 16 г) делает его идеальным для использования с приборами бесшумной стрельбы. Кроме того, эта пуля, как указывалось выше, обладая мощным останавливающим действием, имеет невысокую проникающую способность, что немаловажно для самообороны и полицейского использования.
«Изюминкой» карабина является применение в нем магазинов от пистолета «Глок». К этому, наверно, самому популярному сегодня в мире пистолету выпускается весьма широкий ассортимент магазинов. В том числе и спортивных – повышенной емкости. Кроме того, их применение позволяет стрелку, вооруженному и карабином, и пистолетом, унифицировать свое снаряжение.
«Обвес» AlphaWolf PCC обычный для современного оружия, позиционируемого как «тактическое» — шестипозиционный телескопический приклад, эргономичная рукоять управления огнем, квадрейл стандарта M-LOK, выполняющий функцию термозащитного экрана и позволяющий монтировать на него различное оборудования. На верхней части карабина размещена планка Пикатинни, позволяющая устанавливать различные оптические и коллиматорные прицелы или складные механические прицельные приспособления.
Примечательно, что разработана версия «обвеса» для Калифорнии, штата с одним из самых антиоружейных законодательств в США. Согласно местным правилам, там запрещено использование телескопических прикладов и пистолетных рукояток.
Между прочим, производитель, несмотря на очевидную «тактикульность» изделия, высказывает надежду, что AlphaWolf PCC заинтересует и любителей популярной в Северной Америки охоты на копытных.
Примечательно, что «Одинокий волк» предлагает вариативную оплату карабина, продажа которого начнется в феврале этого года. Так, самые первые покупатели, сделавшие предоплату, смогут приобрести оружие первой партии за $874. Последующие партии будут дорожать на 100 долларов, и цена в конечном итоге превысит 1174 «зеленых».
С учетом достаточно агрессивной рекламы и при очевидных потребительских достоинствах можно ожидать, что новинка сумеет отвоевать себе место на перенасыщенном американском рынке гражданского оружия. Этому может поспособствовать и то обстоятельство, что американские либеральные законодатели относятся к оружию под пистолетные патроны более спокойно, чем к ненавистным им «штурмовым винтовкам», как они называют гражданские самозарядки на базе боевых образцов.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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