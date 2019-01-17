Эсминцы Zumwalt: величайший провал в истории ВМС США?

На сегодня Соединённые Штаты имеют наиболее мощные и самые боеспособные военно-морские силы в мире. Может быть, с ними в будущем смогут соперничать китайские ВМС. Однако с учетом инженерно-технических трудностей и огромных затрат на строительство авианосцев и атомных субмарин реального соперничества можно будет ожидать не раньше 2050-х гг. Это если допустить, что КНР не столкнется с тяжелыми политическими и экономическими кризисами, характерными для авторитарных моделей управления.Однако есть у американского флота и «темные» стороны. Одна из них — новейшие эсминцы типа «Замволт». Отдельно стоит сказать про «детские болезни» корабля. Легкие и не очень. Напомним, что в декабре прошлого года USS Zumwalt потребовалось прервать испытания и вернуться в верфи, расположенные в штате Мэн. Причиной назвали поломку корабля. Имели место неполадки в оборудовании, которое защищает чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности. А не далее как летом прошлого года стало известно, что второму эсминцу типа Zumwalt — «Майкл Монсур» — нужно заменить одну из турбин из-за того, что во время приемочных испытаний корабля ее лопасти оказались повреждены.В целом такие проблемы при всем желании нельзя назвать «критическими» для программы. Они в том или ином виде сопровождают любой образец новой военной техники, а тем более — революционный. А «Замволт» — действительно революционный корабль. Рано или поздно описанные выше трудности, скорее всего, будут решены. Тем не менее, эсминец рискует войти в историю флота как символ полного провала. И вот почему.Конечно, политические изменения нельзя однозначно отнести к недостаткам конкретного типа военной техники. Однако в нашем случае именно усиление глобальной роли США оказало решающий эффект. Напомним, что новый эсминец появился в рамках программы SC-21 (Surface Combatant for the 21st century), подразумевавшей поставку флоту целого ряда надводных кораблей-«невидимок» нового поколения. Сюда же входил перспективный крейсер CG(X), от которого отказались совсем. Удивительней всего то, что столь масштабная программа появилась в 1994 году, уже после холодной войны. И задумывалась как орудие новой политики. Говоря простым языком, в идеале SC-21 должна была быть экономичной, но не стала ею.Сейчас в это сложно поверить, но сначала военные хотели получить 32 новейших эсминца, сделав Zumwalt одной из рабочих лошадок ВМС США. Потом это число уменьшили до 24, потом до семи, а в конечном итоге и вовсе до трех единиц. То есть, всего три корабля типа «Зумволт»: головной — USS Zumwalt, USS Michael Monsoor и USS Lyndon B. Johnson. Последний спустили на воду в 2017 году.При этом только на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по состоянию на 2016 год США потратили около пяти миллиардов долларов, а стоимость всей программы еще в далеком 2015 году оценивали в 22 миллиарда долларов США. Цена одного корабля при столь малой партии превысила фантастические четыре миллиарда долларов: мягко скажем, сомнительный результат за такие деньги. Не будем сейчас детально разбирать техническую начинку «Замволта», однако и так понятно, что три эсминца не смогут принципиально повысить боевой потенциал ВМС США. А вот стать проблемой в эксплуатации — смогут.Таким образом, можно с уверенностью говорить, что программа SC-21 не вписалась в новую политику американцев. Так как сначала США переоценивали внешние угрозы, а потом — недооценивали их. Возможно, появись она сейчас, когда китайцы начали резко усиливать свои морские силы, судьба программы была бы другой.Лишний раз напоминать обо всех инновациях «Замволта» смысла, пожалуй, нет. Отметим лишь, что в основе концепции лежит уменьшение заметности. Специфическая форма корпуса позволяет скрывать его от обнаружения радиолокационными станциями. Согласно оценкам, эсминец имеет средства малозаметности, уменьшающие его эффективную площадь рассеяния примерно в 50 раз в сравнении с другими боевыми кораблями и морскими судами похожих размеров.Казалось бы — достижение колоссальное. Но. Ни один корабль нельзя рассматривать в качестве «супергероя». Это не одинокий боец, а часть военно-морской составляющей, куда входят корабли самых разных типов. Пожалуй, лучший пример — это авианосная ударная группа или АУГ. В нее, как известно, входят авианосец (или авианосцы), крейсера, эсминцы, атомные подлодки, фрегаты и другие корабли и суда. АУГ флота США, например, может в себя включать один авианосец, до десяти кораблей охранения (крейсера, эскадренные миноносцы, фрегаты, подлодки) и суда обеспечения.Представим, что американцам и впрямь удалось сделать максимально малозаметный крейсер и эсминец, а также произвести десятки таких кораблей. Что дальше? Сделать авианосную ударную группу малозаметной не получилось бы, в принципе. Это гигантская шумная «махина», главным достоинствам которой является не малозаметность, а тактический ударный потенциал в сумме с очень мощной противовоздушной обороной. Кстати, пока что этого вполне достаточно. И будет хватать, как уже говорилось, вплоть до появления у Китая нескольких АУГ.При этом никто не говорит о том, что палубным самолетам малозаметность не нужна. Для них это как раз едва ли не ключевой показатель: в нынешних-то условиях скачкообразного развития возможностей ракет средней дальности класса «воздух-воздух» и ЗРК. Но это уже совсем другой разговор, не имеющий прямого отношения к «Замволту».Вышеперечисленные проблемы заставили американцев «метаться» из стороны в сторону: куда пристроить три очень больших и очень дорогих корабля? Площадка для запуска крылатых ракет? Их у эсминца и впрямь может быть много — до 80 штук. Но у ВМС США нет недостатка в носителях тактического ударного вооружения. Достаточно сказать, что каждая из переоборудованных подлодок «Огайо» может нести до 154 крылатых ракет.Осенью 2018 года стало известно, ВМС США все же нашли для «Замволта» задачу — уничтожение кораблей вдали от побережья. Для этого американские военные намерены немного изменить номенклатуру вооружений, включив в нее противокорабельные версии крылатых ракет Tomahawk и зенитные ракеты SM-6 для защиты от атак с воздуха.Де-факто это означает, что корабль оказался просто не нужен: очень сложно себе представить удары Zumwalt-а по наводным соединениям вероятного противника. Здесь нужно учесть колоссальный потенциал палубной авиации США, при котором такое решение, скорее всего, вообще никогда не понадобиться. Напомним, что американские военные уже начали получать авиационные противокорабельные ракеты AGM-158 LRASM: их будут применять как флот, так и военно-воздушные силы.При этом есть очень серьезные вопросы к артиллерийской установке. В прошлом году стало известно, что ВМС США не будут закупать новые боеприпасы для эсминцев «Замволт». Дело в том, что стоимость одного управляемого снаряда LRLAP для его орудия превысила один миллион долларов: иными словами, приблизилась к цене ракеты «Томагавк». Про рельсотрон, которым хотели вооружить корабль, вспоминать тем более не хочется: от него уже давно отказались.Суммируя все вышесказанное, нельзя исключать, что эсминцы «Замволт» ждет судьба атомных ракетных крейсеров типа «Вирджиния», которые американцы списали гораздо раньше предполагаемого срока.