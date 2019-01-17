Подготовка к вооружённой провокации в Приднестровье. Что искали ВВС США в ходе разведки позиций ОГРВ?
Заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о вероятном продолжении цепочки вооружённых провокаций украинской стороны против Российской Федерации в 2019 году, озвученное в интервью «Российской газете» 15 января, уже не способно вызвать существенного резонанса ни в центральных средствах массовой информации, ни тем более в новостных разделах более узкоспециализированных военно-аналитических агентств и блогов. И это не вызывает ни малейшей доли удивления: ведь большинство здравомыслящих политических экспертов и читателей догадываются о том, что показное шоу Киева с заблаговременной отменой военного положения якобы в угоду благополучному завершению президентской кампании в стране является лишь продуманным политическим манёвром режима Порошенко, направленным на сохранение лица перед западноевропейскими лидерами, а значит, и сохранение прежних каналов обогащения от финансовых вливаний из Германии, Франции и других государств после очередной безумной провокации в одном из районов Азово-Черноморского региона. Другими словами, Порошенко и его окружение, выставив себя за блюдущих каноны демократии «игроков», смогут как повторно ввести военное положение для срыва выборов, так и не опасаться отмены кредитных гарантий, к примеру, Берлином, который начал предоставлять их украинской стороне с января 2015 года.
Вследствие этого после «эпопеи» с отменой военного положения руки у Киева продолжают оставаться полностью развязанными, особенно с учётом интенсификации военно-технической поддержки со стороны США и Великобритании, что может привести к новым провокациям и эскалации конфликта в ближайшие месяц—полтора.
О сжатии сроков подготовки украинской стороной очередной агрессивной акции в зоне ответственности войсковой группировки Южного военного округа ВС России также может говорить неожиданное прибытие в аэропорт «Борисполь» тяжёлого военно-транспортного самолёта С-17 «Globmaster III», которое было зафиксировано средствами мониторинга воздушного трафика 14 января и было отмечено споттерами на тактической карте liveuamap.com. По сей день неизвестно, какой именно груз борт RCH104 доставил в «незалежную», но явно не одни лишь «печеньки», а массу сетецентрического радиоэлектронного оборудования и различное вооружение, включая летальное. Ведь выделение Киеву «пакета» военно-технической помощи на сумму в четверть миллиарда долларов было анонсировано ещё 2 августа прошедшего года в ходе принятия Палатой представителей и Сенатом рекордного 716-миллиардного оборонного бюджета США, и летальное оружие в этот пакет всё же было включено.
Возникает следующий вопрос: какой участок азово-черноморского региона и Восточной Европы может стать для управляемого Вашингтоном и Госдепом Генштаба ВСУ ареной для реализации безумных вооруженных акций против российской стороны?
Большинство политологов, отталкивающихся от маразматических заявлений бывшего военного контрразведчика ВСУ Василия Богдана о «следующем проходе бронекатеров ВМСУ через Керченский пролив в сопровождении кораблей ОВМС НАТО», продолжает склоняться к уже заезженным сценариям со столкновениями и навалами близ Керчь-Еникальского канала либо с противостоянием катеров БОХР ПС ФСБ РФ и Госпогранслужбы Украины в акватории Азовского моря. Тем не менее, это далеко не единственный проблемный район, где потеря бдительности чревата неприятными последствиями.
Неделю назад, опираясь на всё те же проверенные порталы мониторинга регионального и глобального воздушного трафика «Flightradar24», «RadarBox» и «Твиттер»-страничку «CivilMilAir», мы получили информацию о появлении близ западных воздушных рубежей Приднестровской Молдавской Республики самолёта тактической радиоэлектронной и оптико-электронной разведки ВВС США Beech MC-12W «Liberty», который прибыл в молдавское воздушное пространство из Румынии. Очевидно, что целью разведки были опорные пункты ОГРВ ПРРМ (Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе), представленной 82-м и 113-м отдельными гвардейским мотострелковыми батальонами и 540-м батальоном управления. Если первая разведывательная миссия была своего рода «ознакомительной» (полёт проходил над молдавскими городами Комрат и Кишинёв с однократным приближением к границе ПМР в районе г. Орхей), направленной на прослушку радиоэфира на предмет переговоров между подразделениями ОГРВ с помощью радиостанций, то маршрут MC-12W, наблюдавшийся 14 января, преподнёс нам куда больший список ценной тактической информации.
Задействовав бортовой турельный оптико-электронный визир MX-15Di, оснащённый не только 4-кратным инфракрасным модулем с матрицей 3-го поколения, но и дневной камерой-ультразумом с CCD-матрицей и увеличением порядка 19X, операторы MC-12W провели весьма продолжительную разведку позиций ОГРВ в двух наиболее ослабленных (в плане обороны) районах ПМР. В первую очередь это так называемый Нововладимировский перешеек (в 12 км севернее Тирасполя), где оперативная глубина не превышает 2,5 км. На западном операционном направлении данный «перешеек» граничит с подконтрольной молдавским войсковым подразделениям территорией, на восточном — с ещё более многочисленными механизированными «костяками» ВСУ, которые способны всего в течение нескольких часов (совместно с молдаванами) отрезать северные районы ПМР от Тирасполя. Естественно, американцев заинтересовали силы и средства ОГРВ (пехотные, противотанковые и артиллерийские), отведённые на оборону данного «перешейка» до прихода других подразделений ОГРВ, а также ВДВ и морской пехоты ЧФ. Для этого «Либерти» барражировал по круговому маршруту над украинскими посёлками Новосавицкое и Тростянец на протяжении почти получаса.
Во-вторых, это ещё более узкий и уязвимый для украинских и молдавских войсковых формирований тактический «перешеек» в районе посёлка Боска (близ Приднестровского радиотелецентра). Кратковременного наступательного броска (после непродолжительной артиллерийской подготовки) на этом направлении будет достаточно для взятия в котёл артиллерийских арсеналов и охраняющих их подразделений российской армии в н.п. Колбасна. Именно поэтому куда больший интерес операторов MC-12W был прикован к «перешейку», нежели непосредственно к артиллерийским складам в расположенном севернее посёлке.
Вывод: акцентирование внимания операторов американского разведывательного самолёта на ослабленных участках приднестровского театра военных действий бесспорно указывает на подготовку командованием ВСУ и оборонным ведомством США дополнительной кровавой провокации ещё и в ПМР. В данном случае войсковая группировка ЮВО вынуждена будет идти напролом, поскольку в одиночку наша полуторатысячная ОГРВ может оказаться в критическом положении. Увы, многолетнее нахождение в блокаде, без возможности обновления новыми образцами противотанковых средств, артиллерии, да и банальной «человеческой» ротации, дало соответствующий результат.
Источники информации:
https://tass.ru/politika/6000869
https://liveuamap.com/
http://www.airwar.ru/enc/spy/mc12w.html
http://factmil.com/publ/strana/kanada/kanadskie_stancii_vozdushnoj_razvedki_serii_mx/74-1-0-227
Вследствие этого после «эпопеи» с отменой военного положения руки у Киева продолжают оставаться полностью развязанными, особенно с учётом интенсификации военно-технической поддержки со стороны США и Великобритании, что может привести к новым провокациям и эскалации конфликта в ближайшие месяц—полтора.
О сжатии сроков подготовки украинской стороной очередной агрессивной акции в зоне ответственности войсковой группировки Южного военного округа ВС России также может говорить неожиданное прибытие в аэропорт «Борисполь» тяжёлого военно-транспортного самолёта С-17 «Globmaster III», которое было зафиксировано средствами мониторинга воздушного трафика 14 января и было отмечено споттерами на тактической карте liveuamap.com. По сей день неизвестно, какой именно груз борт RCH104 доставил в «незалежную», но явно не одни лишь «печеньки», а массу сетецентрического радиоэлектронного оборудования и различное вооружение, включая летальное. Ведь выделение Киеву «пакета» военно-технической помощи на сумму в четверть миллиарда долларов было анонсировано ещё 2 августа прошедшего года в ходе принятия Палатой представителей и Сенатом рекордного 716-миллиардного оборонного бюджета США, и летальное оружие в этот пакет всё же было включено.
Возникает следующий вопрос: какой участок азово-черноморского региона и Восточной Европы может стать для управляемого Вашингтоном и Госдепом Генштаба ВСУ ареной для реализации безумных вооруженных акций против российской стороны?
Большинство политологов, отталкивающихся от маразматических заявлений бывшего военного контрразведчика ВСУ Василия Богдана о «следующем проходе бронекатеров ВМСУ через Керченский пролив в сопровождении кораблей ОВМС НАТО», продолжает склоняться к уже заезженным сценариям со столкновениями и навалами близ Керчь-Еникальского канала либо с противостоянием катеров БОХР ПС ФСБ РФ и Госпогранслужбы Украины в акватории Азовского моря. Тем не менее, это далеко не единственный проблемный район, где потеря бдительности чревата неприятными последствиями.
Неделю назад, опираясь на всё те же проверенные порталы мониторинга регионального и глобального воздушного трафика «Flightradar24», «RadarBox» и «Твиттер»-страничку «CivilMilAir», мы получили информацию о появлении близ западных воздушных рубежей Приднестровской Молдавской Республики самолёта тактической радиоэлектронной и оптико-электронной разведки ВВС США Beech MC-12W «Liberty», который прибыл в молдавское воздушное пространство из Румынии. Очевидно, что целью разведки были опорные пункты ОГРВ ПРРМ (Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе), представленной 82-м и 113-м отдельными гвардейским мотострелковыми батальонами и 540-м батальоном управления. Если первая разведывательная миссия была своего рода «ознакомительной» (полёт проходил над молдавскими городами Комрат и Кишинёв с однократным приближением к границе ПМР в районе г. Орхей), направленной на прослушку радиоэфира на предмет переговоров между подразделениями ОГРВ с помощью радиостанций, то маршрут MC-12W, наблюдавшийся 14 января, преподнёс нам куда больший список ценной тактической информации.
Задействовав бортовой турельный оптико-электронный визир MX-15Di, оснащённый не только 4-кратным инфракрасным модулем с матрицей 3-го поколения, но и дневной камерой-ультразумом с CCD-матрицей и увеличением порядка 19X, операторы MC-12W провели весьма продолжительную разведку позиций ОГРВ в двух наиболее ослабленных (в плане обороны) районах ПМР. В первую очередь это так называемый Нововладимировский перешеек (в 12 км севернее Тирасполя), где оперативная глубина не превышает 2,5 км. На западном операционном направлении данный «перешеек» граничит с подконтрольной молдавским войсковым подразделениям территорией, на восточном — с ещё более многочисленными механизированными «костяками» ВСУ, которые способны всего в течение нескольких часов (совместно с молдаванами) отрезать северные районы ПМР от Тирасполя. Естественно, американцев заинтересовали силы и средства ОГРВ (пехотные, противотанковые и артиллерийские), отведённые на оборону данного «перешейка» до прихода других подразделений ОГРВ, а также ВДВ и морской пехоты ЧФ. Для этого «Либерти» барражировал по круговому маршруту над украинскими посёлками Новосавицкое и Тростянец на протяжении почти получаса.
Во-вторых, это ещё более узкий и уязвимый для украинских и молдавских войсковых формирований тактический «перешеек» в районе посёлка Боска (близ Приднестровского радиотелецентра). Кратковременного наступательного броска (после непродолжительной артиллерийской подготовки) на этом направлении будет достаточно для взятия в котёл артиллерийских арсеналов и охраняющих их подразделений российской армии в н.п. Колбасна. Именно поэтому куда больший интерес операторов MC-12W был прикован к «перешейку», нежели непосредственно к артиллерийским складам в расположенном севернее посёлке.
Вывод: акцентирование внимания операторов американского разведывательного самолёта на ослабленных участках приднестровского театра военных действий бесспорно указывает на подготовку командованием ВСУ и оборонным ведомством США дополнительной кровавой провокации ещё и в ПМР. В данном случае войсковая группировка ЮВО вынуждена будет идти напролом, поскольку в одиночку наша полуторатысячная ОГРВ может оказаться в критическом положении. Увы, многолетнее нахождение в блокаде, без возможности обновления новыми образцами противотанковых средств, артиллерии, да и банальной «человеческой» ротации, дало соответствующий результат.
Источники информации:
https://tass.ru/politika/6000869
https://liveuamap.com/
http://www.airwar.ru/enc/spy/mc12w.html
http://factmil.com/publ/strana/kanada/kanadskie_stancii_vozdushnoj_razvedki_serii_mx/74-1-0-227
- Автор:
- Евгений Даманцев
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