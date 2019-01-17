"Приземлить пару бортов". Ответ Роману Скоморохову
Признаться, неблагодарное это дело – полемизировать с коллегами по перу. Особенно если вы с ними работаете на одном ресурсе и волей-неволей чувствуете какую-то корпоративную солидарность. Поэтому я себе такого почти не позволяю. Да что там: стараюсь даже критических комментариев под чужими статьями не размещать, чтобы ненароком не обидеть автора и не дать аудитории пищу для каких-то ненужных умозаключений.
Но сейчас все-таки рискну нарушить свой негласный кодекс поведения и отвечу на статью Романа Скоморохова «Израиль, Сирия, Иран. Может, проще объявить войну?». Не подумайте чего плохого – со всем возможным трепетом и пиететом. Но тем не менее в критическом ключе.
К сожалению, уважаемый Роман не очень внимательно следил за развитием событий в Сирии. Иначе бы он знал, что участие иранских подразделений с самого начала операции по спасению действующей власти в Дамаске никем особо и не скрывалось. Более того, участие Ирана было ничуть не менее важным, чем действия российских ВКС. Именно иранские «добровольцы» взяли на себя львиную часть самой неблагодарной, черновой работы по выдавливанию террористов из их укреплений. Именно они были той силой, которая сцементировала крайне деморализованную сирийскую армию и позволила нашим объединенным подразделениям одержать первые крупные победы: освободить Алеппо, Пальмиру, а затем и зачистить террористические анклавы по всей Сирии.
Иран не просто ведет в Сирии «свою войну» — нет, это наши братья по оружию. И именно кровью иранских рядовых и офицеров мы платим за общий успех. Если бы не они, у нас было бы два варианта: либо вообще не ввязываться в конфликт, либо платить за него кровью сотен, а то и тысяч своих солдат и офицеров.
То, что сейчас Израиль почти безнаказанно убивает иранских военнослужащих и бойцов КСИР, увы, не делает чести и нам. То, что мы можем «отморозиться» и порадоваться тому, что нас не убивают, – увы, позиция слабых, которым хочется сохранить лицо. Понятно, что мы не хотим эскалации военных действий, особенно с Израилем. Понятно, что мечты об «ответке» приходится откладывать в долгий ящик. Но обижать-то их зачем?
Иран, если уж на то пошло, является единственным нашим дееспособным союзником в регионе. Ни полумертвая до сих пор Сирия, ни «ситуационный союзник» Турция не могут приниматься нами в расчет при оценке перспектив нашего присутствия в регионе. Про других «партнеров» (вроде Катара) я и вовсе промолчу. Такого добра как навоза за баней, да только ничего, кроме вони, мы от них не получаем.
Помимо того, нам не стоит забывать про один из главных геополитических приоритетов России: недопущение англосаксов в Среднюю Азию. Если это произойдет, геополитическая партия на «большой шахматной доске» будет безнадежно проиграна, и нам останется только обсуждать условия капитуляции. Так вот, именно Иран является огромным «булыжником», которым привалена южная «дверь» в Среднюю Азию. Поэтому наш интерес к сотрудничеству является не просто взаимным, а критически важным. И допускать, чтобы об Иран вытирали ноги, нам, наверное, не стоит – люди там гордые, обидятся, наделают глупостей, и нам потом их десятилетиями расхлебывать.
Некоторые сомнения вызывают и разговоры о патологической неспособности сирийцев защищать своё небо. Даже с помощью недавно поставленных туда систем ПВО. Это выглядит спорным уже хотя бы потому, что большая часть сирийских офицеров ПВО обучалась в СССР и России. То есть базовый уровень их знаний вполне сопоставим с уровнем наших собственных выпускников. Напомню, что примерно год назад ВВС Израиля потеряли один F-16 от огня сирийских ПВО. Причем тогда у Дамаска ещё не было комплексов С-300, и израильский ударный самолет был сбит ракетой комплекса С-200.
Чтобы лучше понимать ситуацию в сирийском небе, нужно помнить о том, что ВВС Израиля на протяжении всего конфликта в Сирии планомерно уничтожают позиции сирийских ПВО. То, что они до сих пор сохранили какую-то боеспособность, уже почти сенсация.
Также не следует забывать, что никакой (подчеркну это слово) ЗРК, даже самый современный, вроде С-400, не в состоянии самостоятельно, без помощи других средств ПВО, обеспечить воздушное прикрытие района своей дислокации. Средства воздушного нападения тоже не стояли на месте, и при всем совершенстве С-400 даже он один в поле не воин.
Устойчивость современной ПВО обеспечивается именно применением целого комплекса средств обнаружения и поражения. В идеале только связка самолета ДРЛО, истребителей, самолетов РЭБ, наземного ЗРК большого радиуса и малых ЗРК, способных «достреливать» прорвавшиеся антирадарные ракеты, обеспечивает максимальную устойчивость и эффективность ПВО. Мы же в настоящий момент можем с уверенностью говорить, что Сирия вообще не располагает воздушной компонентой ПВО, а те истребители, которые у неё есть, скорее сами требуют защиты от «глазастых» и дальнобойных средств воздушного нападения противника.
То, что поставленные в Сирию комплексы С-300 не стали панацеей, не явилось новостью ни для кого, кто хоть немного разбирается в вопросе. Но это не говорит ни о том, что комплексы плохие, ни о том, что сирийские офицеры совсем уж некомпетентны. Скорее можно вести речь о том, что сил пока недостаточно. Возможно, ситуация немного изменится, если сирийским ВВС будут поставлены современные истребители и средства РЭБ. Правда, это наверняка приведет к ещё большей эскалации конфликта, но Израиль, как мы можем убедиться, такого развития событий не боится. Наверное, скоро перестанем бояться и мы…
На самом деле с Романом можно согласиться в одном: там действительно черт ногу сломит, и разобраться в ситуации бывает довольно непросто. Но все-таки нам не стоит дистанцироваться от тех немногих искренних союзников, которые у нас в этом регионе есть. Иначе ведь легко выплеснуть с водой и ребенка — добиться победы над террористами, но остаться в одиночестве и ничуть не упрочить свои геополитические позиции.
И о террористах. Да, борьба с ними — это главная декларируемая цель России в Сирии. Но ведь мы-то не первый день на свете живем, должны понимать, что недекларируемых целей иногда может быть в разы больше, а их важность по приоритетности может далеко опережать важность любых деклараций. Так вот: мы в Сирии не из-за террористов. Хотя задача умыть их кровью до того, как они умыли нас, с повестки дня, конечно же, никем не снимается…
А к вопросу о том, что же нам делать, нужно отнестись спокойно, без истерик. Воевать с Израилем не надо, конечно. А вот пару израильских бортов жестко "приземлить" — дело полезное. Авось прояснится в головах немного…
Но сейчас все-таки рискну нарушить свой негласный кодекс поведения и отвечу на статью Романа Скоморохова «Израиль, Сирия, Иран. Может, проще объявить войну?». Не подумайте чего плохого – со всем возможным трепетом и пиететом. Но тем не менее в критическом ключе.
К сожалению, уважаемый Роман не очень внимательно следил за развитием событий в Сирии. Иначе бы он знал, что участие иранских подразделений с самого начала операции по спасению действующей власти в Дамаске никем особо и не скрывалось. Более того, участие Ирана было ничуть не менее важным, чем действия российских ВКС. Именно иранские «добровольцы» взяли на себя львиную часть самой неблагодарной, черновой работы по выдавливанию террористов из их укреплений. Именно они были той силой, которая сцементировала крайне деморализованную сирийскую армию и позволила нашим объединенным подразделениям одержать первые крупные победы: освободить Алеппо, Пальмиру, а затем и зачистить террористические анклавы по всей Сирии.
Иран не просто ведет в Сирии «свою войну» — нет, это наши братья по оружию. И именно кровью иранских рядовых и офицеров мы платим за общий успех. Если бы не они, у нас было бы два варианта: либо вообще не ввязываться в конфликт, либо платить за него кровью сотен, а то и тысяч своих солдат и офицеров.
То, что сейчас Израиль почти безнаказанно убивает иранских военнослужащих и бойцов КСИР, увы, не делает чести и нам. То, что мы можем «отморозиться» и порадоваться тому, что нас не убивают, – увы, позиция слабых, которым хочется сохранить лицо. Понятно, что мы не хотим эскалации военных действий, особенно с Израилем. Понятно, что мечты об «ответке» приходится откладывать в долгий ящик. Но обижать-то их зачем?
Иран, если уж на то пошло, является единственным нашим дееспособным союзником в регионе. Ни полумертвая до сих пор Сирия, ни «ситуационный союзник» Турция не могут приниматься нами в расчет при оценке перспектив нашего присутствия в регионе. Про других «партнеров» (вроде Катара) я и вовсе промолчу. Такого добра как навоза за баней, да только ничего, кроме вони, мы от них не получаем.
Помимо того, нам не стоит забывать про один из главных геополитических приоритетов России: недопущение англосаксов в Среднюю Азию. Если это произойдет, геополитическая партия на «большой шахматной доске» будет безнадежно проиграна, и нам останется только обсуждать условия капитуляции. Так вот, именно Иран является огромным «булыжником», которым привалена южная «дверь» в Среднюю Азию. Поэтому наш интерес к сотрудничеству является не просто взаимным, а критически важным. И допускать, чтобы об Иран вытирали ноги, нам, наверное, не стоит – люди там гордые, обидятся, наделают глупостей, и нам потом их десятилетиями расхлебывать.
Некоторые сомнения вызывают и разговоры о патологической неспособности сирийцев защищать своё небо. Даже с помощью недавно поставленных туда систем ПВО. Это выглядит спорным уже хотя бы потому, что большая часть сирийских офицеров ПВО обучалась в СССР и России. То есть базовый уровень их знаний вполне сопоставим с уровнем наших собственных выпускников. Напомню, что примерно год назад ВВС Израиля потеряли один F-16 от огня сирийских ПВО. Причем тогда у Дамаска ещё не было комплексов С-300, и израильский ударный самолет был сбит ракетой комплекса С-200.
Чтобы лучше понимать ситуацию в сирийском небе, нужно помнить о том, что ВВС Израиля на протяжении всего конфликта в Сирии планомерно уничтожают позиции сирийских ПВО. То, что они до сих пор сохранили какую-то боеспособность, уже почти сенсация.
Также не следует забывать, что никакой (подчеркну это слово) ЗРК, даже самый современный, вроде С-400, не в состоянии самостоятельно, без помощи других средств ПВО, обеспечить воздушное прикрытие района своей дислокации. Средства воздушного нападения тоже не стояли на месте, и при всем совершенстве С-400 даже он один в поле не воин.
Устойчивость современной ПВО обеспечивается именно применением целого комплекса средств обнаружения и поражения. В идеале только связка самолета ДРЛО, истребителей, самолетов РЭБ, наземного ЗРК большого радиуса и малых ЗРК, способных «достреливать» прорвавшиеся антирадарные ракеты, обеспечивает максимальную устойчивость и эффективность ПВО. Мы же в настоящий момент можем с уверенностью говорить, что Сирия вообще не располагает воздушной компонентой ПВО, а те истребители, которые у неё есть, скорее сами требуют защиты от «глазастых» и дальнобойных средств воздушного нападения противника.
То, что поставленные в Сирию комплексы С-300 не стали панацеей, не явилось новостью ни для кого, кто хоть немного разбирается в вопросе. Но это не говорит ни о том, что комплексы плохие, ни о том, что сирийские офицеры совсем уж некомпетентны. Скорее можно вести речь о том, что сил пока недостаточно. Возможно, ситуация немного изменится, если сирийским ВВС будут поставлены современные истребители и средства РЭБ. Правда, это наверняка приведет к ещё большей эскалации конфликта, но Израиль, как мы можем убедиться, такого развития событий не боится. Наверное, скоро перестанем бояться и мы…
На самом деле с Романом можно согласиться в одном: там действительно черт ногу сломит, и разобраться в ситуации бывает довольно непросто. Но все-таки нам не стоит дистанцироваться от тех немногих искренних союзников, которые у нас в этом регионе есть. Иначе ведь легко выплеснуть с водой и ребенка — добиться победы над террористами, но остаться в одиночестве и ничуть не упрочить свои геополитические позиции.
И о террористах. Да, борьба с ними — это главная декларируемая цель России в Сирии. Но ведь мы-то не первый день на свете живем, должны понимать, что недекларируемых целей иногда может быть в разы больше, а их важность по приоритетности может далеко опережать важность любых деклараций. Так вот: мы в Сирии не из-за террористов. Хотя задача умыть их кровью до того, как они умыли нас, с повестки дня, конечно же, никем не снимается…
А к вопросу о том, что же нам делать, нужно отнестись спокойно, без истерик. Воевать с Израилем не надо, конечно. А вот пару израильских бортов жестко "приземлить" — дело полезное. Авось прояснится в головах немного…
- Автор:
- Виктор Кузовков
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