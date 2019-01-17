Реакция в Киеве на прилёт Ксении Собчак

Ну привет, kieв!

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак прибыла в Киев. Пикантность в это событие вносит тот факт, что Собчак ранее была занесена украинскими радикалами в базу данных экстремистского сайта «Миротворец», работа которого курируется западными спецслужбами.Внесение Собчак в список «Миротворца» состоялось в связи с тем, что в Киеве российскую телеведущую и по совместительству политика обвинили в «оправдании оккупации Крыма». При этом сама Собчак неоднократно заявляла в эфире российских телеканалов и в соцсетях о том, что «Крым де-юре принадлежит Украине, но де-факто Киеву вернуть его не получится». Также Ксения Собчак предлагала проведение референдума по поводу крымского статуса как в России, так и на Украине.Прилетев в украинскую столицу, Собчак написала в «Инстаграм»:Это написание названия столицы Украине не применяется, естественно, ни в русском, ни, что обращает на себя особое внимание, ни в украинском языках.Обращает на себя внимание, как на прилёт в Киев Ксении Собчак отреагировали в политических и околополитических кругах самой Украины.Оценки диаметрально противоположные – от предложения начать сотрудничество с «российским оппозиционным политиком» до «немедленного ареста за оправдание оккупации Крыма». При этом обозначился украинский интерес к тому, кого Собчак собирается поддержать на грядущих выборах украинского президента. Высказаны предположения, что "точно Порошенко".