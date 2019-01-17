Стало известно примерное содержание письма лидера КНДР Дональду Трампу
Стало известно о том, что заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль собирается привести в Вашингтон письмо от Ким Чен Ына. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает американский телеканал CNN. Письмо, как сообщается, содержит ряд заявлений главы КНДР по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Напомним, что на полной денуклеаризации настаивают Соединённые Штаты Америки. В письме приводится список действий, осуществлённых Пхеньяном по программе той самой денуклеаризации.
Ким Ён Чхоль прибудет в столицу США сегодня.
В сообщении американского телеканала говорится о том, что письмо будет доставлено президенту США и станет фактически ответом на ту корреспонденцию, которую Дональд Трамп направил в Пхеньян несколько дней назад. Тогда о письме Трампа лидеру КНДР сообщил глава американского госдепа Майк Помпео.
Нужно отметить, что ранее власти Южной Кореи впервые за несколько десятилетий (фактически с момента разделения Кореи на два государства с разными идеологиями) заявили, что больше не рассматривают своего северного соседа как врага. Ранее в КНДР были демонтированы несколько военных постов в районе демилитаризованной зоны, уничтожены полигоны для испытаний ядерного оружия. Лидеры КНДР и Республики Корея несколько раз встречались в весьма тёплой обстановке, обсуждая вопросы примирения Севера и Юга.
Ложку дёгтя в процесс примирения традиционно вносят политические силы в США, заявляя, что военные учения на Корейской полуострове и у его берегов (в том числе с применением стратегических ракетоносцев) будут продолжены и в 2019 году.
Ким Ён Чхоль прибудет в столицу США сегодня.
В сообщении американского телеканала говорится о том, что письмо будет доставлено президенту США и станет фактически ответом на ту корреспонденцию, которую Дональд Трамп направил в Пхеньян несколько дней назад. Тогда о письме Трампа лидеру КНДР сообщил глава американского госдепа Майк Помпео.
Нужно отметить, что ранее власти Южной Кореи впервые за несколько десятилетий (фактически с момента разделения Кореи на два государства с разными идеологиями) заявили, что больше не рассматривают своего северного соседа как врага. Ранее в КНДР были демонтированы несколько военных постов в районе демилитаризованной зоны, уничтожены полигоны для испытаний ядерного оружия. Лидеры КНДР и Республики Корея несколько раз встречались в весьма тёплой обстановке, обсуждая вопросы примирения Севера и Юга.
Ложку дёгтя в процесс примирения традиционно вносят политические силы в США, заявляя, что военные учения на Корейской полуострове и у его берегов (в том числе с применением стратегических ракетоносцев) будут продолжены и в 2019 году.
- Использованы фотографии:
- KCNA
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