Новости

Гибель военных США в Манбидже - свидетельство лжи о выводе войск из этого района

5
Факт гибели пятерых американских военнослужащих сил специальных операций в сирийском Манбидже в результате осуществлённого теракта говорит о том, что ранее американские СМИ выдали ложь о якобы выводе американского военного контингента из этого города и его окрестностей. Взрыв, как сообщалось, прогремел в одном из кафе Манбиджа накануне. Кафе было расположено в оживлённом квартале города – рядом с рынком. Жертвами теракта помимо американских военнослужащих стали несколько местных жителей, десятки человек получили ранения.

Гибель военных США в Манбидже - свидетельство лжи о выводе войск из этого района



Для эвакуации тел американских военнослужащих, а также раненых к месту осуществлённого теракта прибыл транспортный вертолёт Sikorsky S-92. Местные СМИ сообщают, что на вертолёте не было опознавательных знаков, однако по тому, что первым делом на его борт погрузили тела погибших в теракте военнослужащих из США, был сделан вывод, что машина принадлежит именно американским силам спецопераций.

Ответственность за взрыв в Манбидже взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (*запрещена в России). В материале на подконтрольном игиловцам интернет-ресурсе появилось сообщения о том, что целью теракта был «иностранный военный персонал».

Официальный представитель вооружённых сил США полковник Шон Райан не подтвердил информацию о том, что американские военные погибли в кафе, заявив, что гибель произошла в «момент патрулирования».

Напомним, что ранее сообщалось о вхождении в Манбидж частей армии Сирии, а также российской военной полиции. Патрулирование в этом районе также осуществляется и турецкой армией. При этом в городе действуют вооружённые курдские формирования. Гремучая смесь, если учесть ещё и то, что в Манбидже до сих пор орудует ИГИЛ*.
Использованы фотографии:
Твиттер
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Сводки от ополчения Новороссии за 1 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти