Гибель военных США в Манбидже - свидетельство лжи о выводе войск из этого района

Факт гибели пятерых американских военнослужащих сил специальных операций в сирийском Манбидже в результате осуществлённого теракта говорит о том, что ранее американские СМИ выдали ложь о якобы выводе американского военного контингента из этого города и его окрестностей. Взрыв, как сообщалось, прогремел в одном из кафе Манбиджа накануне. Кафе было расположено в оживлённом квартале города – рядом с рынком. Жертвами теракта помимо американских военнослужащих стали несколько местных жителей, десятки человек получили ранения.Для эвакуации тел американских военнослужащих, а также раненых к месту осуществлённого теракта прибыл транспортный вертолёт Sikorsky S-92. Местные СМИ сообщают, что на вертолёте не было опознавательных знаков, однако по тому, что первым делом на его борт погрузили тела погибших в теракте военнослужащих из США, был сделан вывод, что машина принадлежит именно американским силам спецопераций.Ответственность за взрыв в Манбидже взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (*запрещена в России). В материале на подконтрольном игиловцам интернет-ресурсе появилось сообщения о том, что целью теракта был «иностранный военный персонал».Официальный представитель вооружённых сил США полковник Шон Райан не подтвердил информацию о том, что американские военные погибли в кафе, заявив, что гибель произошла в «момент патрулирования».Напомним, что ранее сообщалось о вхождении в Манбидж частей армии Сирии, а также российской военной полиции. Патрулирование в этом районе также осуществляется и турецкой армией. При этом в городе действуют вооружённые курдские формирования. Гремучая смесь, если учесть ещё и то, что в Манбидже до сих пор орудует ИГИЛ*.