Своих бросаем - журналистку Елену Бойко везут во Львов

Судя по всему, Елена уже арестована харьковским судом и будет отправлена во Львов в ближайшее время. Её российский телефон периодически включается, но звонки кто-то сбрасывает.

Да, её выслали… Украинская оппозиционная журналистка Елена Бойко (Вищур), как того велит российский закон, который, как известно, у нас «един для всех», была депортирована на «вильну и незалежну» Украину. И это событие, по крайней мере, у автора ничего кроме, мягко говоря, непонимания и чувства стыда по поводу «Своих не бросаем!» не вызывает.Елена российским телезрителям хорошо известна по своему участию в эфирах политических ток-шоу на федеральных телеканалах. Чтобы рассказывать о событиях на Украине, на Донбассе, за словом в карман, что называется, не лезла. Майданное отребье костерила по полной программе. Доставалось при этом и отдельным представителей политических и военных элит Донецкой и Луганской народных республик. И именно последний фактор теперь отдельными «экспертами» и выставляется в качестве главной причины того, что правоохранители «обнаружили нарушения миграционного законодательства» украинской журналисткой. Мол, должна была выехать на Украину, а затем (если того хотела) – снова въехать на территорию России.Первый вопрос: выехать, простите, куда? В страну (или то, что от страны осталось), где для Елены припасено только одно место – застенки СБУ?Видимо, тех, кто решал вопрос депортации неуступчивой, каким и должен быть профессиональный журналист, Елены Бойко, фактор заинтересованности украинских спецслужб в её аресте волновал мало. Или, и это уже второй вопрос, такой расклад можно расценивать как чью-то кулуарную месть за твёрдость позиции Елены, которую она не стеснялась озвучивать?Судя по всему, только полезным, простите, клоунам можно в эфире рассуждать на темы о том, как хорошо или плохо всё обустроено на том же Донбассе. Как только появляется человек, который в клоунаде не участвует, а называет вещи своими именами, у него тут же обозначаются проблемы «миграционного плана».Из публикации главреда PolitRussia Руслана Осташко , сделанной накануне:А через некоторое время после этого поста в Фейсбуке средства массовой информации со ссылкой на украинскую сторону уже подтвердили факт ареста Елены Бойко судом Харькова. В интервью ТАСС адвокат Елены Бойко Галина Перфильева сообщила, что её доверительница отправляется во Львов (в львовский следственный изолятор).Третий вопрос: что это, если не настоящий подарок майданному режиму Украины? Подарок тем, кто ищет любую возможность для дискредитации России, российский властей. Тут ведь тому же Киеву с его армией троллей на зарплате от спецслужб (в том числе и западных) и выдумывать ничего не надо. Только голая правда: «РФ вышвырнула журналистку, которая поддерживала Россию и клеймила власти Украины». Пусть это покажется жёсткой трактовкой, но ведь так и есть. Антироссийские силы теперь получили прекрасную возможность смаковать то, что происходит с лицами, поддерживающими Русский мир. – Подарок в золочёной обёртке.Нужно напомнить, что накануне, после депортации Елены Бойко, в Харьковской области её приняли аж четыре украинских автоматчика.При этом утверждается, что Елена сама выбрала вариант депортации именно в Харьковскую область, а не, например, на территории ДНР и ЛНР, которые Москва де-юре продолжает признавать «неотъемлемой частью Украины». А исходя из этого утверждения, отдельными «товарищами» уже предлагается сделать вывод о том, кто для украинской журналистки «являлся бОльшим врагом – Киев или Донецк?» Это притом, что сама Елена Бойко постоянно высказывала слова поддержки в адрес народа Донбасса, отказавшегося идти майданным путём по примеру Киева.На этом фоне в стане «оправдывающих депортацию» и вовсе появились заявления из серии: «А не выполняла ли Елена Бойко заданий украинских спецслужб?»В общем, конспирология разведена такая, что только и остаётся удивляться столь активной творческой жилке тех, кто готов оправдать всё, что угодно, включая гонения на человека, говорившего правду.Тем временем стало известно, какие обвинения предъявлены Елене на Украине. В частности, журналистке украинскими спецслужбами инкриминируются «призывы к нарушению территориальной целостности Украины». По этой статье УК Украины Елене Бойко грозит срок до 10 лет лишения свободы.О ситуации рассказывает сама Елена Бойко, на тот момент находившаяся на пограничном пункте (материал PolitRussia):В общем, вопросов по этой, мягко говоря, странной ситуации немало. Вот только официальных ответов на них, судя по всему, ждать (по крайней мер, в ближайшее время) не приходится. Зато определённые выводы из всей этой истории можно сделать уже сейчас. И эти выводы делают сотни граждан, комментирующих события, происходящие с Еленой Бойко: Значит, своих всё-таки сдаём… Или люди, которые высказываются против майданного режима в соседнем псевдогосударстве, своими для определённых кругов с некоторым пор уже не являются?В такой ситуации самое ужасное – потеря веры в то, что государство действительно готово до конца защищать всех тех, кто c ним "и в горе, и в радости". Ведь потеря такой веры – гораздо более ощутимый удар по самому фундаменту государственности, нежели все те (постоянные) вопли, которые доносятся из того же Киева, а также от кураторов киевских властей из Вашингтона. Есть повод задуматься.