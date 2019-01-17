Своих бросаем - журналистку Елену Бойко везут во Львов
Да, её выслали… Украинская оппозиционная журналистка Елена Бойко (Вищур), как того велит российский закон, который, как известно, у нас «един для всех», была депортирована на «вильну и незалежну» Украину. И это событие, по крайней мере, у автора ничего кроме, мягко говоря, непонимания и чувства стыда по поводу «Своих не бросаем!» не вызывает.
Елена российским телезрителям хорошо известна по своему участию в эфирах политических ток-шоу на федеральных телеканалах. Чтобы рассказывать о событиях на Украине, на Донбассе, за словом в карман, что называется, не лезла. Майданное отребье костерила по полной программе. Доставалось при этом и отдельным представителей политических и военных элит Донецкой и Луганской народных республик. И именно последний фактор теперь отдельными «экспертами» и выставляется в качестве главной причины того, что правоохранители «обнаружили нарушения миграционного законодательства» украинской журналисткой. Мол, должна была выехать на Украину, а затем (если того хотела) – снова въехать на территорию России.
Первый вопрос: выехать, простите, куда? В страну (или то, что от страны осталось), где для Елены припасено только одно место – застенки СБУ?
Видимо, тех, кто решал вопрос депортации неуступчивой, каким и должен быть профессиональный журналист, Елены Бойко, фактор заинтересованности украинских спецслужб в её аресте волновал мало. Или, и это уже второй вопрос, такой расклад можно расценивать как чью-то кулуарную месть за твёрдость позиции Елены, которую она не стеснялась озвучивать?
Судя по всему, только полезным, простите, клоунам можно в эфире рассуждать на темы о том, как хорошо или плохо всё обустроено на том же Донбассе. Как только появляется человек, который в клоунаде не участвует, а называет вещи своими именами, у него тут же обозначаются проблемы «миграционного плана».
Из публикации главреда PolitRussia Руслана Осташко, сделанной накануне:
А через некоторое время после этого поста в Фейсбуке средства массовой информации со ссылкой на украинскую сторону уже подтвердили факт ареста Елены Бойко судом Харькова. В интервью ТАСС адвокат Елены Бойко Галина Перфильева сообщила, что её доверительница отправляется во Львов (в львовский следственный изолятор).
Третий вопрос: что это, если не настоящий подарок майданному режиму Украины? Подарок тем, кто ищет любую возможность для дискредитации России, российский властей. Тут ведь тому же Киеву с его армией троллей на зарплате от спецслужб (в том числе и западных) и выдумывать ничего не надо. Только голая правда: «РФ вышвырнула журналистку, которая поддерживала Россию и клеймила власти Украины». Пусть это покажется жёсткой трактовкой, но ведь так и есть. Антироссийские силы теперь получили прекрасную возможность смаковать то, что происходит с лицами, поддерживающими Русский мир. – Подарок в золочёной обёртке.
Нужно напомнить, что накануне, после депортации Елены Бойко, в Харьковской области её приняли аж четыре украинских автоматчика.
При этом утверждается, что Елена сама выбрала вариант депортации именно в Харьковскую область, а не, например, на территории ДНР и ЛНР, которые Москва де-юре продолжает признавать «неотъемлемой частью Украины». А исходя из этого утверждения, отдельными «товарищами» уже предлагается сделать вывод о том, кто для украинской журналистки «являлся бОльшим врагом – Киев или Донецк?» Это притом, что сама Елена Бойко постоянно высказывала слова поддержки в адрес народа Донбасса, отказавшегося идти майданным путём по примеру Киева.
На этом фоне в стане «оправдывающих депортацию» и вовсе появились заявления из серии: «А не выполняла ли Елена Бойко заданий украинских спецслужб?»
В общем, конспирология разведена такая, что только и остаётся удивляться столь активной творческой жилке тех, кто готов оправдать всё, что угодно, включая гонения на человека, говорившего правду.
Тем временем стало известно, какие обвинения предъявлены Елене на Украине. В частности, журналистке украинскими спецслужбами инкриминируются «призывы к нарушению территориальной целостности Украины». По этой статье УК Украины Елене Бойко грозит срок до 10 лет лишения свободы.
О ситуации рассказывает сама Елена Бойко, на тот момент находившаяся на пограничном пункте (материал PolitRussia):
В общем, вопросов по этой, мягко говоря, странной ситуации немало. Вот только официальных ответов на них, судя по всему, ждать (по крайней мер, в ближайшее время) не приходится. Зато определённые выводы из всей этой истории можно сделать уже сейчас. И эти выводы делают сотни граждан, комментирующих события, происходящие с Еленой Бойко: Значит, своих всё-таки сдаём… Или люди, которые высказываются против майданного режима в соседнем псевдогосударстве, своими для определённых кругов с некоторым пор уже не являются?
В такой ситуации самое ужасное – потеря веры в то, что государство действительно готово до конца защищать всех тех, кто c ним "и в горе, и в радости". Ведь потеря такой веры – гораздо более ощутимый удар по самому фундаменту государственности, нежели все те (постоянные) вопли, которые доносятся из того же Киева, а также от кураторов киевских властей из Вашингтона. Есть повод задуматься.
Елена российским телезрителям хорошо известна по своему участию в эфирах политических ток-шоу на федеральных телеканалах. Чтобы рассказывать о событиях на Украине, на Донбассе, за словом в карман, что называется, не лезла. Майданное отребье костерила по полной программе. Доставалось при этом и отдельным представителей политических и военных элит Донецкой и Луганской народных республик. И именно последний фактор теперь отдельными «экспертами» и выставляется в качестве главной причины того, что правоохранители «обнаружили нарушения миграционного законодательства» украинской журналисткой. Мол, должна была выехать на Украину, а затем (если того хотела) – снова въехать на территорию России.
Первый вопрос: выехать, простите, куда? В страну (или то, что от страны осталось), где для Елены припасено только одно место – застенки СБУ?
Видимо, тех, кто решал вопрос депортации неуступчивой, каким и должен быть профессиональный журналист, Елены Бойко, фактор заинтересованности украинских спецслужб в её аресте волновал мало. Или, и это уже второй вопрос, такой расклад можно расценивать как чью-то кулуарную месть за твёрдость позиции Елены, которую она не стеснялась озвучивать?
Судя по всему, только полезным, простите, клоунам можно в эфире рассуждать на темы о том, как хорошо или плохо всё обустроено на том же Донбассе. Как только появляется человек, который в клоунаде не участвует, а называет вещи своими именами, у него тут же обозначаются проблемы «миграционного плана».
Из публикации главреда PolitRussia Руслана Осташко, сделанной накануне:
Судя по всему, Елена уже арестована харьковским судом и будет отправлена во Львов в ближайшее время. Её российский телефон периодически включается, но звонки кто-то сбрасывает.
А через некоторое время после этого поста в Фейсбуке средства массовой информации со ссылкой на украинскую сторону уже подтвердили факт ареста Елены Бойко судом Харькова. В интервью ТАСС адвокат Елены Бойко Галина Перфильева сообщила, что её доверительница отправляется во Львов (в львовский следственный изолятор).
Третий вопрос: что это, если не настоящий подарок майданному режиму Украины? Подарок тем, кто ищет любую возможность для дискредитации России, российский властей. Тут ведь тому же Киеву с его армией троллей на зарплате от спецслужб (в том числе и западных) и выдумывать ничего не надо. Только голая правда: «РФ вышвырнула журналистку, которая поддерживала Россию и клеймила власти Украины». Пусть это покажется жёсткой трактовкой, но ведь так и есть. Антироссийские силы теперь получили прекрасную возможность смаковать то, что происходит с лицами, поддерживающими Русский мир. – Подарок в золочёной обёртке.
Нужно напомнить, что накануне, после депортации Елены Бойко, в Харьковской области её приняли аж четыре украинских автоматчика.
При этом утверждается, что Елена сама выбрала вариант депортации именно в Харьковскую область, а не, например, на территории ДНР и ЛНР, которые Москва де-юре продолжает признавать «неотъемлемой частью Украины». А исходя из этого утверждения, отдельными «товарищами» уже предлагается сделать вывод о том, кто для украинской журналистки «являлся бОльшим врагом – Киев или Донецк?» Это притом, что сама Елена Бойко постоянно высказывала слова поддержки в адрес народа Донбасса, отказавшегося идти майданным путём по примеру Киева.
На этом фоне в стане «оправдывающих депортацию» и вовсе появились заявления из серии: «А не выполняла ли Елена Бойко заданий украинских спецслужб?»
В общем, конспирология разведена такая, что только и остаётся удивляться столь активной творческой жилке тех, кто готов оправдать всё, что угодно, включая гонения на человека, говорившего правду.
Тем временем стало известно, какие обвинения предъявлены Елене на Украине. В частности, журналистке украинскими спецслужбами инкриминируются «призывы к нарушению территориальной целостности Украины». По этой статье УК Украины Елене Бойко грозит срок до 10 лет лишения свободы.
О ситуации рассказывает сама Елена Бойко, на тот момент находившаяся на пограничном пункте (материал PolitRussia):
В общем, вопросов по этой, мягко говоря, странной ситуации немало. Вот только официальных ответов на них, судя по всему, ждать (по крайней мер, в ближайшее время) не приходится. Зато определённые выводы из всей этой истории можно сделать уже сейчас. И эти выводы делают сотни граждан, комментирующих события, происходящие с Еленой Бойко: Значит, своих всё-таки сдаём… Или люди, которые высказываются против майданного режима в соседнем псевдогосударстве, своими для определённых кругов с некоторым пор уже не являются?
В такой ситуации самое ужасное – потеря веры в то, что государство действительно готово до конца защищать всех тех, кто c ним "и в горе, и в радости". Ведь потеря такой веры – гораздо более ощутимый удар по самому фундаменту государственности, нежели все те (постоянные) вопли, которые доносятся из того же Киева, а также от кураторов киевских властей из Вашингтона. Есть повод задуматься.
- Автор:
- Володин Алексей
- Использованы фотографии:
- YouTube/Anna-News
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