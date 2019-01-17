Взрыв газа в тбилисской многоэтажке унёс жизни 4-х человек

Череда трагедий со взрывами бытового газа продолжилась сводками из Грузии. В полицейском департаменте Тбилиси сообщают о взрыве в одной из тбилисских 9-этажек. По предварительной информации, взрыв газа произошёл на четвёртом этаже многоквартирного дома. По первоначальной версии – причиной взрыва стала утечка бытового газа.В грузинских СМИ сообщается, что жертвами взрыва стали по меньшей мере четыре человека, несколько человек получили ранения. Одной из жертв стал 4-летний ребёнок. На месте взрыва работают специалисты служб по чрезвычайным ситуациям. Также к зданию, в котором прогремел взрыв, прибыл грузинский премьер Мамука Бахтадзе.Министр здравоохранения Грузии посетил раненых в больнице. Отмечается, что среди раненых – четверо несовершеннолетних. Их состояние не вызывает опасений.Ещё одного ребёнка доставляют в одну из тбилисских клиник в эти минуты.Жители дома в грузинской столице рассказали в интервью местным СМИ, что в последние несколько часов перед взрывом они ощущали запах газа. При этом в прессе заявлено, что местный поставщик не признал, что в доме произошла утечка «голубого топлива».Обращает на себя внимание тот факт, что дом был новым. Его сдали в эксплуатацию в 2018 году.Мэрия Тбилиси принимает решение о возможности дальнейшего проживания людей в девятиэтажке. По жертвам трагедии в Грузии объявлен общенациональный траур.Напомним, что в России 31 декабря и 14 января прогремели взрывы в домах Магнитогорска и Шахт. В общей сложности, взрывы унесли свыше 40 жизней. Накануне президент России Владимир Путин распорядился расселить магнитогорский многоквартирный дом, отметив, что рисковать жизнями людей нельзя. По некоторым данным, на месте этого дома будет разбит парк с мемориалом о жертвах трагедии.