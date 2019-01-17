Мэй преодолела вотум недоверия в парламенте

Теперь, когда халтурная сделка Мэй решительно отвергнута, отправным пунктом для переговоров по выходу из тупика брексита должен стать отказ от рассмотрения выхода без сделки,

Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия в парламенте, несмотря на ситуацию вокруг сделки по выходу из Евросоюза, сообщает RT За вотум недоверия проголосовали 306 парламентариев, 325 решение не поддержали. Перевес обеспечили 19 голосов.Мэй поблагодарила членов парламента, и пообещала продолжить работу по обеспечению процветания страны. Она также пообещала 21 января представить законодателям новый план по брекситу.Многие парламентарии отвергают сценарий выхода из ЕС без сделки, хотя времени на согласование нового плана осталось мало – до 29 марта.заявил лидер лейбористов Джереми Корбин.Он же был одним из инициаторов объявления правительству вотума недоверия.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не будет злорадствовать по поводу ситуации, сложившейся в Соединенном Королевстве. Он добавил, что Россия готова сотрудничать с Британией и ЕС, независимо от того, как разрешиться ситуация брекситом.Напомним, сделка ЕС и Британии была утверждена Брюсселем 25 ноября 2018 года. В соглашение об условиях брексита вошло много спорных моментов, однако Мэй назвала его «наилучшей сделкой из возможных». При этом представители ЕС уже заявили, что не собираются пересматривать достигнутое соглашение, и могут лишь дать по нему дополнительные разъяснения.Как отметил представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, Великобритания сегодня переживает глубокий политический кризис, взгляды парламентарием на будущие отношения с Евросоюзом слишком расходятся. Поэтому ни один из предлагаемых вариантов, в том числе отмена брексита явочным порядком или через повторный референдум, выход из ЕС без соглашения либо досрочные парламентские выборы, сегодня не способен набрать большинство в британском парламенте.Терезу Мэй критикуют все, однако желающих на ее место пока не наблюдается – в этот момент никто не хочет брать на себя ответственность за судьбу брексита, добавил он.