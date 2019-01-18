Вьетнамский период американской винтовки М-16
Сегодня американская штурмовая винтовка М-16 – это основной вид стрелкового оружия пехоты США, получившего прозвище «чёрная винтовка».
Эта винтовка взята на вооружение несколькими десятками армий во всём мире, что говорит о массовом распространении и широкой известности М-16. По своей огромной популярности это стрелковое оружие может соревноваться лишь с АК. Но одно дело популярность, другое - надёжность. А с этим показателем у американского стрелкового оружия не всегда всё в порядке.
Настоящее боевое крещение этот вид стрелкового оружия получил во время Вьетнамской войны. Именно в ходе этого конфликта выявились многочисленные и существенные недостатки М-16. Несмотря на то, что американским конструкторам в дальнейшем удалось улучшить показатели надёжности этой штурмовой винтовки, споры вокруг неё не прекращаются и по сей день.
Как создавалась американская винтовка М-16? Почему за ней закрепилась слава ненадёжного оружия? Как американские военные улучшали боевое состояние новейшей на тот момент винтовки во Вьетнаме? На эти и другие вопросы ответит Владимир Онокой, автор многих статей по истории оружия, ставший гостем студии «TacticMedia».
Эта винтовка взята на вооружение несколькими десятками армий во всём мире, что говорит о массовом распространении и широкой известности М-16. По своей огромной популярности это стрелковое оружие может соревноваться лишь с АК. Но одно дело популярность, другое - надёжность. А с этим показателем у американского стрелкового оружия не всегда всё в порядке.
Настоящее боевое крещение этот вид стрелкового оружия получил во время Вьетнамской войны. Именно в ходе этого конфликта выявились многочисленные и существенные недостатки М-16. Несмотря на то, что американским конструкторам в дальнейшем удалось улучшить показатели надёжности этой штурмовой винтовки, споры вокруг неё не прекращаются и по сей день.
Как создавалась американская винтовка М-16? Почему за ней закрепилась слава ненадёжного оружия? Как американские военные улучшали боевое состояние новейшей на тот момент винтовки во Вьетнаме? На эти и другие вопросы ответит Владимир Онокой, автор многих статей по истории оружия, ставший гостем студии «TacticMedia».
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter