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Вьетнамский период американской винтовки М-16

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Сегодня американская штурмовая винтовка М-16 – это основной вид стрелкового оружия пехоты США, получившего прозвище «чёрная винтовка».

Эта винтовка взята на вооружение несколькими десятками армий во всём мире, что говорит о массовом распространении и широкой известности М-16. По своей огромной популярности это стрелковое оружие может соревноваться лишь с АК. Но одно дело популярность, другое - надёжность. А с этим показателем у американского стрелкового оружия не всегда всё в порядке.


Настоящее боевое крещение этот вид стрелкового оружия получил во время Вьетнамской войны. Именно в ходе этого конфликта выявились многочисленные и существенные недостатки М-16. Несмотря на то, что американским конструкторам в дальнейшем удалось улучшить показатели надёжности этой штурмовой винтовки, споры вокруг неё не прекращаются и по сей день.

Как создавалась американская винтовка М-16? Почему за ней закрепилась слава ненадёжного оружия? Как американские военные улучшали боевое состояние новейшей на тот момент винтовки во Вьетнаме? На эти и другие вопросы ответит Владимир Онокой, автор многих статей по истории оружия, ставший гостем студии «TacticMedia».

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