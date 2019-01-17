Президент США представит доклад по противоракетной обороне

Военные возможности США являются оборонительными. Мы очень транспарентны в области развития ПРО. Мы открыто говорим, отчего она должна защищать: американская система направлена против стран-изгоев,

Размещенный в космосе потенциал является значительным акцентом, это то, во что США хотят вкладываться. Космос является ключевым для следующих шагов в противоракетной обороне,