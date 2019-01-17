Президент США представит доклад по противоракетной обороне
Дональд Трамп представит в Пентагоне подготовленный военными аналитиками доклад по противоракетной обороне (ПРО), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации США.
По словам источника, доклад выдержан в духе национальной оборонной стратегии и стратегии в сфере безопасности. Ранее эти документы были представлены администрацией Трампа.
Это первый подобный доклад с 2010 года. Его необходимость вызвана значительными изменениями обстановки в мире – окружение стало более сложным и более угрожающим для Соединенных Штатов, рассказал он.
При этом собеседник отметил, что правительство США в противостоянии с Россией и Китаем будет больше полагаться на ядерное сдерживание, чем на глобальную систему ПРО, поскольку Москва и Пекин имеют в своем распоряжении очень большой и современный арсенал различного ракетного вооружения.
Он также сообщил, что Трамп попытается в дальнейшем снять обеспокоенности российского и китайского руководства по поводу американской политики по ПРО, в том числе за счет хороших отношений с лидерами этих стран.
По его словам, в докладе также будет затронута тема размещения на орбите систем перехвата ракет, в том числе гиперзвуковых, и спутников с лазерными установками.
Он уточнил, что это область (противоракетной обороны) пока изучается учеными и экспертами, и конкретного решения о том, будет ли она продвигаться, пока нет.
По словам источника, доклад выдержан в духе национальной оборонной стратегии и стратегии в сфере безопасности. Ранее эти документы были представлены администрацией Трампа.
Это первый подобный доклад с 2010 года. Его необходимость вызвана значительными изменениями обстановки в мире – окружение стало более сложным и более угрожающим для Соединенных Штатов, рассказал он.
При этом собеседник отметил, что правительство США в противостоянии с Россией и Китаем будет больше полагаться на ядерное сдерживание, чем на глобальную систему ПРО, поскольку Москва и Пекин имеют в своем распоряжении очень большой и современный арсенал различного ракетного вооружения.
Он также сообщил, что Трамп попытается в дальнейшем снять обеспокоенности российского и китайского руководства по поводу американской политики по ПРО, в том числе за счет хороших отношений с лидерами этих стран.
Военные возможности США являются оборонительными. Мы очень транспарентны в области развития ПРО. Мы открыто говорим, отчего она должна защищать: американская система направлена против стран-изгоев,заявил источник.
По его словам, в докладе также будет затронута тема размещения на орбите систем перехвата ракет, в том числе гиперзвуковых, и спутников с лазерными установками.
Размещенный в космосе потенциал является значительным акцентом, это то, во что США хотят вкладываться. Космос является ключевым для следующих шагов в противоракетной обороне,сказал собеседник.
Он уточнил, что это область (противоракетной обороны) пока изучается учеными и экспертами, и конкретного решения о том, будет ли она продвигаться, пока нет.
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