На Донбассе подорвался грузовик с украинскими военными

В виду незнания карт минных полей, водитель в ходе движения совершил наезд на мину. В результате взрыва украинские силовики получили ранения разной степени тяжести,

В Донбассе у линии соприкосновения подорвался на мине грузовик с украинскими военнослужащими, передает Луганский информационный центр сообщение представителя военного ведомства ЛНР Андрея Марочко.Ранее в пресс-центре ВСУ заявили, что военный грузовик был обстрелян с позиций ополчения, в результате чего пострадали 10 украинских военнослужащих.сказал Марочко на брифинге.По его словам, обстоятельства инцидента стали известны от военного источника в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. В тот день военнослужащие употребляли алкоголь, отмечая годовщину созданий соединения.После случившегося командир бригады решил срыть факт наезда н мину, заявив, что автомобиль был обстрелян ополченцами. Это сообщение было немедленно растиражировано штабом операции, в том числе оно было направлено в Генеральный штаб ВСУ.При этом командир бригады (полковник Руслан Татусь) скрыл от командования гибель трех украинских военнослужащих, добавил Марочко. Он не исключил, что жертвы позднее будут списаны на очередные выдуманные обстрелы со стороны Народной милиции Луганской республики.Издание напоминает, что осени 2014 года члены контактной группы более 20 раз объявляли о достижении договоренностей о перемирии. Однако ни одно из них не было выполнено: каждый раз украинские силовики открывали огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и танковых пушек, несмотря на то, что все эти вооружения должны были быть отведены от линии соприкосновения в соответствии с минскими соглашениями.