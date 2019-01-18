Уши японского осла

Дипломатическая история вокруг «северных территорий» закончилась. Глава МИД Сергей Лавров выставил Японии условие о признании итогов Второй мировой войны, включая принадлежность Южных Курил России: оно ставит крест на этой теме. То, что никакие острова Япония от России не получит, было ясно с самого начала, однако эта дипломатическая история выявила кучу демагогов, которые бросились на ней спекулировать, раздувать пожар, раздувать панику, и за это можно сказать отдельное спасибо «японской партии» Сергея Лаврова.Сама по себе история наших отношений с Японией отнюдь не закончилась, и в этом контексте Южные Курилы ещё долго будут маячить на их горизонте. Вообще, урегулирование отношений с Японией с помощью переговоров по этим островам чем-то напоминает наше строительство «Северного потока 2» с Германией, за которым стоит не только газ, но и будущее российско-германских отношений. А за спинами наших партнеров по этим переговорам маячат американцы.И в том, и в другом случае настоящие цели сторонами переговоров не афишируются, но, конечно, они не являются тайной для всех заинтересованных сторон. Кроме наших паникёров, которые всегда легко обманываются. Наши СМИ по долгу службы всегда говорят о высоких материях российской политики, как и везде в мире, но это не всегда соответствует действительности, так как не всегда совпадает с российскими внешнеполитическими интересами.Откровенно говоря, Москва имитировала переговоры с Токио по Южным Курилам и формальному заключению договора о мире, просто тянула время, не говоря ни да ни нет, поскольку считала, что время работает на Россию. Экономические отношения развиваются сами по себе и в условиях формального отсутствия мирного договора с Японией, и это всё, что нам нужно. Зачем Москве было выходить из этого долгоиграющего процесса, становиться инициатором кризиса?И в Токио прекрасно понимали, что Москва тянет время и острова не отдаст, но подыгрывали Москве в игре «в острова». До последнего нагнетания страстей японским премьером Синдзо Абэ, прямо намекавшего, что Россия согласилась отдать Японии Южные Курилы. «Игра в острова» почему-то перестала устраивать Токио, и он пошёл на обострение дипломатических отношений с Москвой и добился от Сергея Лаврова требования признать итоги Второй мировой войны.Очевидно, что Токио, подталкиваемый Вашингтоном, идёт на обострение отношений с Москвой. США развернули сдерживание России по всему миру, а Япония, основной дальневосточный союзник, спряталась от этого призыва на холодную войну с Россией за переговоры о мирном договоре и Южных Курилах! Американцы долго терпели эту комедию и, видимо, поставили перед японским премьером вопрос ребром. И Токио поставил ребром вопрос об островах и получил от Лаврова «уши японского осла».Вообще, на Дальнем Востоке огромное количество спорных островов между Японией, Южной Кореей, Китаем, Вьетнамом и Филиппинами. Более спорных, чем Южные Курилы, принадлежность которых бесспорно является итогом Второй мировой войны. Очень много японских островов приобрели по итогам этой войны США, о чём можно при случае вспомнить, в том числе и японцам.Что касается Декларации 1956 года по двум островам Южных Курил, СССР ставил тогда условием передачи островов Японии вывод с её территории американских военных баз, фактически прекращение военного договора между США и Японией. Вещи фантастические, но в духе генсека Н.С. Хрущёва, строителя всемирного коммунизма. Купить всю Японию за два небольших острова в океане, не имеющих выхода в Охотское море, – так мечтать нужно уметь!Ценность представляют два других относительно больших острова этой гряды, которые имеют выход в Охотское море, то есть к берегам России, и непосредственно контролируют проливы в Тихий океан, но о них Хрущёв не заикался. Современная Россия не имеет мировых глобалистских планов, в отличие от СССР, поэтому для России неприемлемо обсуждение любых территориальных вопросов, разрушающих итоги Второй мировой войны. Времена фантастов СССР давно закончились.Вскрытие Токио «курильской партии» может привести к ухудшению российско-японских отношений и к усилению американского военного присутствия на Японских островах. Однако это ещё не факт. Япония очень заинтересована в экономических проектах в России, тем более что Китай и Южная Корея всегда готовы заместить японские фирмы. У Китая и Южной Кореи, непосредственных соседей Японии по Дальнему Востоку, традиционно очень трудные отношения с Японией, и если она ухудшит отношения и с Россией, то может оказаться в региональной изоляции, как только ослабнет заокеанская американская длань.Можно прогнозировать улучшение отношений России с Южной Кореей, основным конкурентом Японии в регионе, у которой масса претензий к Японии именно по Второй мировой войне. Как видим, Япония совсем не выигрывает от обострения отношений с Россией, поэтому закрытие темы Южных Курил может стать прологом к новым, более реалистичным отношениям между Японией и Россией.Владимир Путин как-то повторил слова премьера царской России Петра Столыпина: «Дайте государству двадцать лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете Россию!» Кажется, Владимир Путин, который стал президентом России в 2000 году, хочет исполнить эту мечту Столыпина, и он очень близок к её исполнению. Истории с «Северным потоком 2», Южными Курилами и мирным договором с Японией, может быть, имеют целью эту мечту Путина, ведь насколько они удадутся сами по себе, сказать невозможно.