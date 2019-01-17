Климкин предложил ввести миротворцев в Крым
Глава МИД Украины Павел Климкин в ходе совместного со словацким коллегой Мирославом Лайчаком визита в Северодонецк заявил о новой инициативе ОБСЕ по Донбассу. Только вот, судя по тону заявлений Климкина, ОБСЕ, в котором сейчас председательствует именно Словакия, никакого отношения к инициативе не имеет.
Министр иностранных дел Украины заявил, что инициатива касается вопроса «размещения миротворцев» на Донбассе. По словам Климкина, миротворцы должны вводиться не только на линию разграничения и на границу с Россией, но также и… на Крымский полуостров.
Климкин несколько упускает из виду тот факт, что речь идёт о миротворческой миссии. А что, в Крыму нет мира?.. И когда Крым успел стать частью Донбасса?
А миротворцы давно в Крыму. И это российские военнослужащие, которые не позволили воплотиться майданному сценарию на полуострове в 2014 году.
По словам главы украинского МИД, необходимо «подумать» над тем, чтобы миссия имела три различных компонента – военный, полицейский и политическую международную администрацию. Если так, то что мешает г-ну Климкину ввести все три этих составляющих для начала в Киеве, где шествия радикалов-неонацистов под флагами подразделений ваффен-СС времён Второй мировой войны уже стали нормой?
В СММ ОБСЕ на данный момент не подтверждают того, что инициатива по поводу «введения военной и полицейской миссии в Крым» исходила от кого-либо от представителей международной организации. А это лишний раз свидетельствует о том, что в Киеве выдают свои фантазии за решения международных институтов.
Министр иностранных дел Украины заявил, что инициатива касается вопроса «размещения миротворцев» на Донбассе. По словам Климкина, миротворцы должны вводиться не только на линию разграничения и на границу с Россией, но также и… на Крымский полуостров.
Климкин несколько упускает из виду тот факт, что речь идёт о миротворческой миссии. А что, в Крыму нет мира?.. И когда Крым успел стать частью Донбасса?
А миротворцы давно в Крыму. И это российские военнослужащие, которые не позволили воплотиться майданному сценарию на полуострове в 2014 году.
По словам главы украинского МИД, необходимо «подумать» над тем, чтобы миссия имела три различных компонента – военный, полицейский и политическую международную администрацию. Если так, то что мешает г-ну Климкину ввести все три этих составляющих для начала в Киеве, где шествия радикалов-неонацистов под флагами подразделений ваффен-СС времён Второй мировой войны уже стали нормой?
В СММ ОБСЕ на данный момент не подтверждают того, что инициатива по поводу «введения военной и полицейской миссии в Крым» исходила от кого-либо от представителей международной организации. А это лишний раз свидетельствует о том, что в Киеве выдают свои фантазии за решения международных институтов.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua
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