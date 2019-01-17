Климкин предложил ввести миротворцев в Крым

Глава МИД Украины Павел Климкин в ходе совместного со словацким коллегой Мирославом Лайчаком визита в Северодонецк заявил о новой инициативе ОБСЕ по Донбассу. Только вот, судя по тону заявлений Климкина, ОБСЕ, в котором сейчас председательствует именно Словакия, никакого отношения к инициативе не имеет.Министр иностранных дел Украины заявил, что инициатива касается вопроса «размещения миротворцев» на Донбассе. По словам Климкина, миротворцы должны вводиться не только на линию разграничения и на границу с Россией, но также и… на Крымский полуостров.Климкин несколько упускает из виду тот факт, что речь идёт о миротворческой миссии. А что, в Крыму нет мира?.. И когда Крым успел стать частью Донбасса?А миротворцы давно в Крыму. И это российские военнослужащие, которые не позволили воплотиться майданному сценарию на полуострове в 2014 году.По словам главы украинского МИД, необходимо «подумать» над тем, чтобы миссия имела три различных компонента – военный, полицейский и политическую международную администрацию. Если так, то что мешает г-ну Климкину ввести все три этих составляющих для начала в Киеве, где шествия радикалов-неонацистов под флагами подразделений ваффен-СС времён Второй мировой войны уже стали нормой?В СММ ОБСЕ на данный момент не подтверждают того, что инициатива по поводу «введения военной и полицейской миссии в Крым» исходила от кого-либо от представителей международной организации. А это лишний раз свидетельствует о том, что в Киеве выдают свои фантазии за решения международных институтов.