Российский "Альтаир" пока будет летать на немецких двигателях

Ключевая задача - подтвердить пригодность дрона к полетам и отработать использование оборудования, размещение которого предусмотрено в рамках заявленных военными требований. На каких двигателях это проще сделать — на тех и сделают

Появившаяся в российских СМИ информация о том, что тяжелый ударно-разведывательный беспилотник "Альтаир" испытывается с немецкими двигателями RED A03, подтвердилась. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник, близко знакомый с программой разработки БПЛА.По информации источника издания, первый полет прототипа беспилотника "Альтаир", создаваемого в интересах Минобороны России, прошел с немецкими двигателями RED A03. Кроме того, и дальнейшие испытания новейшего дрона будут проходить с применением этих двигателей. Причиной этого названо опасение головного заказчика, что имеющиеся на сегодняшний день российские двигатели не обладают "заявленным ресурсом".Исходя из этого, разработчики приняли решение на данном этапе использовать немецкие двигатели, чтобы не выходить из графика испытаний и подтвердить заявленные к беспилотнику военными требования.— сообщил источник издания.По его словам, вопрос об оснащении "Альтаира" российскими турбовальными двигателями пятого поколения ВК-800С, будет поднят только после передачи производства беспилотника другому производителю.Ранее сообщалось, что двигатель RED A03 разработан и производится немецкой компанией RED Aircraft на средства и по заказу российского холдинга "Финам". Конструктор силового агрегата Владимир Райхлин является выпускником Казанского национального исследовательского технического университета (бывшего Казанского авиационного института). Двигатель ВК-800С создается петербургским "ОДК-Климовым", по планам разработчиков на летные испытания он выйдет весной этого года. Серийное производство планируется начать в 2020 году.Беспилотник создается в интересах Министерства обороны РФ, на данный момент проходят летные испытания третьего прототипа. беспилотника