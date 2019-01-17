Военные предупреждали Трампа, что победа в Сирии ещё не одержана
Представители военного командования США предупредили Дональда Трампа о том, что победа над группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии еще не достигнута, хотя сам он утверждал обратное, передает CNN сообщение своего источника в военном ведомстве.
Разговор военных с президентом состоялся в декабре 2018 года во время его необъявленного визита в Ирак. Слова военачальников от том, что победа над террористами еще не одержана, удивили Трампа, поскольку он был твердо убежден в обратном.
Ему рассказали, что остатки террористических формирований продолжают активно действовать в долине Евфрата, и их позиции до сих пор не уничтожены.
Однако этот разговор не убедил президента в необходимости приостановить реализацию своего решения о выводе войск из Сирии, пишет издание.
Комментируя это сообщение, ТАСС напоминает, что 16 января в городе Манбидж (Сирия) произошел мощный взрыв, в результате которого погибли 4 и получили ранения 3 американских военнослужащих.
При этом, по словам турецкого лидера Тайипа Эрдогана, всего погибло 27 человек, в том числе 5 американцев. В штабе западной коалиции гибель военнослужащих подтвердили, однако количество жертв уточнять не стали.
За организацию теракта ответственность на себя взяла группировка ИГ. Примерно в это же время, вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Госдепе на совещании глав диппредставительств США за рубежом, в очередной раз заявил о поражении игиловцев на территории Сирии.
Разговор военных с президентом состоялся в декабре 2018 года во время его необъявленного визита в Ирак. Слова военачальников от том, что победа над террористами еще не одержана, удивили Трампа, поскольку он был твердо убежден в обратном.
Ему рассказали, что остатки террористических формирований продолжают активно действовать в долине Евфрата, и их позиции до сих пор не уничтожены.
Однако этот разговор не убедил президента в необходимости приостановить реализацию своего решения о выводе войск из Сирии, пишет издание.
Комментируя это сообщение, ТАСС напоминает, что 16 января в городе Манбидж (Сирия) произошел мощный взрыв, в результате которого погибли 4 и получили ранения 3 американских военнослужащих.
При этом, по словам турецкого лидера Тайипа Эрдогана, всего погибло 27 человек, в том числе 5 американцев. В штабе западной коалиции гибель военнослужащих подтвердили, однако количество жертв уточнять не стали.
За организацию теракта ответственность на себя взяла группировка ИГ. Примерно в это же время, вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Госдепе на совещании глав диппредставительств США за рубежом, в очередной раз заявил о поражении игиловцев на территории Сирии.
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