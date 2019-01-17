Что сербские СМИ пишут о визите Путина в Белград

Мы понимаем, что президент России не принесёт никакого решительного прорыва для косовского вопроса, однако поддержка в этом вопросе со стороны России очевидна. Президент РФ неоднократно говорил о том, что Россия признаёт территориальную целостность Сербии. Это для нас главное.

Первые полосы сербских изданий сегодня заняты новостными и аналитическими материалами о визите президента России в Белград. Этот (на данный момент - предстоящий) визит становится темой номер один не только для Сербии, но и фактически для всех Балкан. Какие вопросы на повестке визита Владимира Путина, и что по этому поводу пишут сербские СМИ?Это переговоры о продлении газопровода «Турецкий поток» до Сербии и далее – в Центральную Европу, что позволит Сербскому государству стать транзитёром российского газа, получить тысячи новых рабочих мест и прибыль от транзитных поставок. Это вопросы военного и военно-технического сотрудничества между Белградом и Москвой. Это, как пишет одна из ведущих сербских газет «Вечерние новости» , обсуждение косовского вопроса, который в последнее время приобрёл дополнительную остроту в связи с заявлениями Албании о желании объединиться с Косово.Планируется подписание в общей сложности около 20 соглашений, в том числе и документа о продлении сроков действия соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и ЕАЭС.Приводится заявление главы МИД Сербии Ивицы Дачича:Сербское издание «Дневник» пишет о примерной программе рабочей поездки Путина в Белград. В материале говорится о том, что президент России сразу же после встречи официальными лицами Сербии в аэропорту имени Николы Теслы отправится на церемонию возложения цветов и венков на кладбище, где покоятся останки воинов-освободителей Белграда. Церемония торжественного приёма президента России перед Дворцом Сербии намечена на 12:45 по местному времени. После этого Владимир Путин в торжественной обстановке вручит президенту Сербии Александру Вучичу орден Александра Невского.Сербская газета «Правда» выходит с материалом под названием: «Добро пожаловать, президент Путин!»В сербском сегменте социальных сетей выражается благодарность России за поддержку Сербии, а кроме того надежда на то, что Россия и Сербия будут углублять экономическое и военно-политическое сотрудничество.