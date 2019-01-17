В Киеве рассказали о переходе ВСУ на стандарты НАТО

На основные стандарты НАТО мы перейдем до конца 2020 года, но полный переход мы сможем осуществить, когда будем иметь достаточный финансовый ресурс, поскольку реформа вооруженных сил является очень дорогостоящей,

Полный переход на стандарты НАТО будет для ВСУ гораздо более длительным, чем достижение основных стандартов, необходимых для вступления в альянс, передает РИА Новости заявление министра обороны Украины Степана Полторака.сказал Полторак.При этом он сослался на Польшу, которая уже находится в составе альянса, но на новые стандарты переходит до сих пор.Чтобы поменять «всю технику и вооружение», необходимо иметь возможности ее закупить, то есть нужен финансовый ресурс. Поэтому упомянутый процесс будет длительным, добавил Полторак.Напомним, курс на евроинтеграцию является основным для Киева. В декабре 2014 года Верховная рада внесла изменения в ряд законов, отказавшись от внеблокового статуса страны. Летом 2016-го депутаты приняли дополнительные поправки, которые определили вступление в НАТО целью внешней политики Украины.Кроме того, военному руководству поставлена цель к 2020 году внедрить в ВСУ основные стандарты Североатлантического блока, которые обеспечат совместимость с вооруженными силами стран альянса.Как ранее отмечали военные эксперты, Украина не сможет претендовать на вступление в НАТО в течение ближайших двадцати лет.