Американцы здесь не пройдут. Что говорят немцы о «Северном потоке 2»

М. Ветселаар, К. Шефер, М. Мерен, А. Миллер, Г. Шрёдер, И. Кошер, Ж. Местралле, Р. Зеле и М. Варниг после подписания соглашения о финансировании «Северного потока 2», 2017 год

Весь последний год в мире не стихает дискуссия о том, должна ли Европа поддерживать совместный с Россией проект «Северный поток 2». Причем в нем участвуют не только страны Старого Света, которым новый прямой газопровод РФ — ФРГ крайне выгоден. Против данного строительства активно выступают США: Трамп постоянно упрекает Германию за пресловутую зависимость от российского голубого топлива, лоббируя при этом продвижение на европейский рынок энергоносителей американского сланцевого газа.Немецкий виртуальный журнал Merkur опубликовал на своем портале подборку писем от простых немцев, которые выражают поддержку строительству СП-2, открыто высказываясь о том, что они не дураки и не обязаны переплачивать за газ только для того, чтобы поддержать экономику Украины или угодить заокеанскому Большому Брату.Действительно, почему немцы должны помогать незалежной за свой собственный счет и оплачивать дополнительные транзитные пошлины, взимаемые киевскими чиновниками за те же самые углеводороды из России? Этим вопросом задаётс Вальтер Херцог из Оттерфинга. Ведь в обоих случаях в запасники ФРГ поступает сибирский газ из РФ. Только через «Северный поток 2» он будет идти без транзитной надбавки к стоимости, а по прямым расценкам «Газпрома». Так зачем же переплачивать? Чтобы Украине жилось получше за счет немецких налогоплательщиков?Мюнхенец Герд Либхен вообще предлагает убрать из сугубо экономического вопроса идеологическую составляющую. Либхен призывает покупать газ у России, потому что он там просто дешевле, нежели СПГ из США. А ведь в прагматичной Германии точный расчет на основе здравого смысла всегда должен превалировать над политикой, особенно когда она продиктована из-за океана.Расширяет идею Либхена о выдуманной энергетической зависимости Германии от России его земляк из Эрдинга д-р Вольфганг Достер. Доктор утверждает, что гораздо страшнее зависимость экономики ФРГ от катарской или саудовской нефти, потому что обе страны на нефтяные прибыли финансируют различные исламские группировки на Ближнем Востоке. А это, в свою очередь, порождает военные конфликты и нестабильность в регионе, в результате чего Европа погрузилась в пучину миграционного кризиса последних лет. Более того, если немцы откажутся от российского газа, тогда Германия впадет в полную зависимость от газа из США, что тоже нельзя назвать очевидной энергетической диверсификацией для ЕС. Помимо этого, добавляет Достер, никого в ЕС почему-то не пугает то, что все компьютеры Европы собираются в Китае и Индии. Т.е. вроде бы налицо техногенная зависимость от Азии, но это уже здесь в порядке вещей. Так почему же отношение европейцев к газу из России должно быть другим?О нелогичности доводов против «Северного потока 2» говорит и Петер Соллох, проживающий в немецком Дайнинге. Во-первых, замечает Соллох, дополнительный газопровод не увеличивает зависимость ЕС от РФ, а увеличивает лишь надежность поставок. А во-вторых, Германия вкупе со многими остальными европейскими странами уже давно отапливается российским голубым топливом и до сих пор не испытала никаких неудобств от этого, невзирая ни на какие внешнеполитические противоречия между Москвой и Берлином или, скажем, Брюсселем. Ну, а если пустить газ из Сибири в немецкие запасники не напрямую, как это предполагается при реализации СП-2, а, допустим, через Польшу, то в таком случае Германия будет просто зависима еще от одной страны, и всё, подытоживает Петер.Многих бюргеров очень разозлило предупредительно-негативное письмо, которое написал и разослал американский посол немецким бизнесменам, участвующим в проекте нового газопровода. Житель Мюнхена Петер Шлинк открыто пишет о том, что для федеративной республики недопустимо идти на поводу у Большого Брата, особенно учитывая тот факт, что брат, возможно, и большой, но глупый – с мозгами как у десятилетнего придурка-недоучки.Также немецкие граждане недовольны и открыто шкурнической позицией штатовских газовиков, политику которых совершенно недвусмысленно лоббирует президент США. Петер Шрёдер из Зигертсбрунна пишет о том, что Вашингтон рассчитывает выдавить российские углеводороды с европейского энергетического рынка и заменить их американским сжиженным газом. Понятно, что при этом американское казначейство получит барыши и с экспорта СПГ, и за счет строительства флота крупнотоннажных судов для его транспортировки. Но, с другой стороны, немецкая экономика очевидно остается внакладе, покупая штатовский газ втридорога, и Шрёдер говорит о полной абсурдности этой ситуации для Германии, и для Европы в целом.Этой публикацией немецкое оnline-издание Merkur еще раз подтверждает то, что простые жители Германии еще не утратили остатки здравого смысла и здравого прагматизма. А посему рядовые немецкие обыватели активно выступают в поддержку «Северного потока 2», не понимая, почему они должны переплачивать за газ лишь в угоду США или поддерживая за свой счет украинскую экономику.