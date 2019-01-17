Новости

Минобороны рассекретит документы об освобождении Европы от нацизма

36
Министерство обороны России приняло решение о рассекречивании новых документов, касающихся освобождения Красной Армией Европы от нацизма во время Второй мировой войны. Соответствующие документы будут отбираться и вводиться в научный оборот, заявил начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков.

Минобороны рассекретит документы об освобождении Европы от нацизма



По словам Пермякова, российское военное ведомство уже отобрало интереснейшие документы об освобождении стран Восточной Европы, об освобождении Германии и Австрии. При этом из под грифа секретности выводятся не только документы, касающиеся ведения боевых действий, но и об отношении местного населения к Красной Армии, указаний, распоряжений об отношении Красной Армии к населению, о помощи в организации повседневной жизни в освобожденных районах. На сегодняшний день приготовлены к опубликованию документы по освобождению Польши, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Германии, они будут опубликованы на сайте Минобороны и переданы в Российское историческое общество.

Документы будут публиковаться в рамках подготовки мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма.

Сегодня же на заседании рабочей группы Российского исторического общества впервые были представлены документы об освобождении Польши от немецких войск в 1945 году, среди которых был показан рассекреченный рапорт командующего войсками Первого Белорусского фронта маршала Георгия Жукова на имя И.В. Сталина от 29 января 1945 года.



В рапорте маршал докладывает верховному главнокомандующему о продвижении советских войск по территории Польши, об освобожденных польских городах и селах, о предотвращении угона местного населения в гитлеровский плен. Также Жуков доложил о Варшаве, которую фашисты "превратили в руины", передает РИА Новости.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/RIA_Worldnews
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Армения передала России осуждённого военнослужащего Пермякова
До отправки в Гюмри Валерий Пермяков проходил лечение в психиатрическом отделении военного госпиталя в Забайкалье
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
36 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти