Минобороны рассекретит документы об освобождении Европы от нацизма
Министерство обороны России приняло решение о рассекречивании новых документов, касающихся освобождения Красной Армией Европы от нацизма во время Второй мировой войны. Соответствующие документы будут отбираться и вводиться в научный оборот, заявил начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков.
По словам Пермякова, российское военное ведомство уже отобрало интереснейшие документы об освобождении стран Восточной Европы, об освобождении Германии и Австрии. При этом из под грифа секретности выводятся не только документы, касающиеся ведения боевых действий, но и об отношении местного населения к Красной Армии, указаний, распоряжений об отношении Красной Армии к населению, о помощи в организации повседневной жизни в освобожденных районах. На сегодняшний день приготовлены к опубликованию документы по освобождению Польши, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Германии, они будут опубликованы на сайте Минобороны и переданы в Российское историческое общество.
Документы будут публиковаться в рамках подготовки мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма.
Сегодня же на заседании рабочей группы Российского исторического общества впервые были представлены документы об освобождении Польши от немецких войск в 1945 году, среди которых был показан рассекреченный рапорт командующего войсками Первого Белорусского фронта маршала Георгия Жукова на имя И.В. Сталина от 29 января 1945 года.
В рапорте маршал докладывает верховному главнокомандующему о продвижении советских войск по территории Польши, об освобожденных польских городах и селах, о предотвращении угона местного населения в гитлеровский плен. Также Жуков доложил о Варшаве, которую фашисты "превратили в руины", передает РИА Новости.
По словам Пермякова, российское военное ведомство уже отобрало интереснейшие документы об освобождении стран Восточной Европы, об освобождении Германии и Австрии. При этом из под грифа секретности выводятся не только документы, касающиеся ведения боевых действий, но и об отношении местного населения к Красной Армии, указаний, распоряжений об отношении Красной Армии к населению, о помощи в организации повседневной жизни в освобожденных районах. На сегодняшний день приготовлены к опубликованию документы по освобождению Польши, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Германии, они будут опубликованы на сайте Минобороны и переданы в Российское историческое общество.
Документы будут публиковаться в рамках подготовки мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма.
Сегодня же на заседании рабочей группы Российского исторического общества впервые были представлены документы об освобождении Польши от немецких войск в 1945 году, среди которых был показан рассекреченный рапорт командующего войсками Первого Белорусского фронта маршала Георгия Жукова на имя И.В. Сталина от 29 января 1945 года.
В рапорте маршал докладывает верховному главнокомандующему о продвижении советских войск по территории Польши, об освобожденных польских городах и селах, о предотвращении угона местного населения в гитлеровский плен. Также Жуков доложил о Варшаве, которую фашисты "превратили в руины", передает РИА Новости.
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