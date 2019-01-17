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Соцсети запретят и военнослужащим запаса

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Российское военное ведомство планирует ограничить использование социальных сетей не только действующим военнослужащим, но и ушедшим в запас, сообщают Известия.




Газета поясняет, что речь идет о тех, кто проходил службу за рубежом, в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим государственную тайну. Для этого в проект федерального закона «О статусе военнослужащих», находящегося в Госдуме, будут внесены соответствующие изменения.

Срок «периода молчания» составит до 5 лет. Нарушитель может быть наказан в уголовном порядке.

Первоначально в пояснительной записке к законопроекту указывалось, что запрет на пользование соцсетями не распространяется на уволенных в запас. Однако проанализировав ситуацию с режимом секретности, в Минобороны решили ужесточить требования.

По словам председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, в вооруженных силах никогда не либеральничали, когда речь заходила о разглашении гостайны. Риск разглашения секретов через интернет, действительно, велик, поэтому военное ведомство стремится установить жесткие правила по аналогии с законом о защите гостайны, когда носители секретной информации дают подписку о неразглашении.

Он отметил, что людей, имеющих допуск к секретным данным, всегда старались оградить от той среды, где могут находиться заинтересованные в них лица. Раньше, например, запрещали выезд за границу. Теперь же, чтобы связаться с адресатов в любой точке мира, не нужно даже из квартиры выходить – достаточно включить компьютер. Поэтому запрет на соцсети вполне логичен, считает эксперт.

Другие специалисты считают, что доказать противоправные действия в сети военнослужащего запаса практически невозможно, поскольку он может завести анонимный аккаунт или назваться другим именем. Тем более что зарубежные соцсети никогда не выдают российским спецслужбам личные данные пользователей.
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