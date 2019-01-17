Соцсети запретят и военнослужащим запаса
Российское военное ведомство планирует ограничить использование социальных сетей не только действующим военнослужащим, но и ушедшим в запас, сообщают Известия.
Газета поясняет, что речь идет о тех, кто проходил службу за рубежом, в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим государственную тайну. Для этого в проект федерального закона «О статусе военнослужащих», находящегося в Госдуме, будут внесены соответствующие изменения.
Срок «периода молчания» составит до 5 лет. Нарушитель может быть наказан в уголовном порядке.
Первоначально в пояснительной записке к законопроекту указывалось, что запрет на пользование соцсетями не распространяется на уволенных в запас. Однако проанализировав ситуацию с режимом секретности, в Минобороны решили ужесточить требования.
По словам председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, в вооруженных силах никогда не либеральничали, когда речь заходила о разглашении гостайны. Риск разглашения секретов через интернет, действительно, велик, поэтому военное ведомство стремится установить жесткие правила по аналогии с законом о защите гостайны, когда носители секретной информации дают подписку о неразглашении.
Он отметил, что людей, имеющих допуск к секретным данным, всегда старались оградить от той среды, где могут находиться заинтересованные в них лица. Раньше, например, запрещали выезд за границу. Теперь же, чтобы связаться с адресатов в любой точке мира, не нужно даже из квартиры выходить – достаточно включить компьютер. Поэтому запрет на соцсети вполне логичен, считает эксперт.
Другие специалисты считают, что доказать противоправные действия в сети военнослужащего запаса практически невозможно, поскольку он может завести анонимный аккаунт или назваться другим именем. Тем более что зарубежные соцсети никогда не выдают российским спецслужбам личные данные пользователей.
Газета поясняет, что речь идет о тех, кто проходил службу за рубежом, в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим государственную тайну. Для этого в проект федерального закона «О статусе военнослужащих», находящегося в Госдуме, будут внесены соответствующие изменения.
Срок «периода молчания» составит до 5 лет. Нарушитель может быть наказан в уголовном порядке.
Первоначально в пояснительной записке к законопроекту указывалось, что запрет на пользование соцсетями не распространяется на уволенных в запас. Однако проанализировав ситуацию с режимом секретности, в Минобороны решили ужесточить требования.
По словам председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, в вооруженных силах никогда не либеральничали, когда речь заходила о разглашении гостайны. Риск разглашения секретов через интернет, действительно, велик, поэтому военное ведомство стремится установить жесткие правила по аналогии с законом о защите гостайны, когда носители секретной информации дают подписку о неразглашении.
Он отметил, что людей, имеющих допуск к секретным данным, всегда старались оградить от той среды, где могут находиться заинтересованные в них лица. Раньше, например, запрещали выезд за границу. Теперь же, чтобы связаться с адресатов в любой точке мира, не нужно даже из квартиры выходить – достаточно включить компьютер. Поэтому запрет на соцсети вполне логичен, считает эксперт.
Другие специалисты считают, что доказать противоправные действия в сети военнослужащего запаса практически невозможно, поскольку он может завести анонимный аккаунт или назваться другим именем. Тем более что зарубежные соцсети никогда не выдают российским спецслужбам личные данные пользователей.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter