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Мощные взрывы прогремели в университете Лиона (Франция)

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Из французского Лиона приходятся сообщения о серии взрывов в здании местного университета. СМИ Франции сообщают, что корпус университет объят пламенем, которое поднимается на несколько метров над крышей. По предварительным данным, один из взрывов прогремел в университетской библиотеке.

Над зданием поднимается густой чёрный дым. Работают несколько десятков бригад пожарных. К корпусу университета спешат машины скорой помощи.


На данный момент известно о троих раненых. О жертвах взрывов не сообщается.

В местных СМИ заявлено, что причиной взрывов могла стать «неправильная эксплуатация газового оборудования».

Напомним, что буквально несколько дней назад взрыв прогремел в одном из французских кафе – в день проведения масштабной акции представителями так называемых «жёлтых жилетов». Тогда причиной тоже была назвала утечка газа.

На видео представлен эпизод с одним из взрывов большой мощности, прогремевшим через некоторое время после первых по меньшей мере двух. Взрывы вызвали панику среди студентов и преподавателей вуза в Лионе.

На данный момент университетский корпус в Лионе оцеплен полицией. Студентов выводят в безопасное место.


Сообщения о возможном теракте в департаменте полиции Лиона пока не комментируют.
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