Стена на границе с Мексикой разделила Америку

Приостановка работы правительства США, называемая за океаном шатдауном, продолжается уже 27 дней и побила прежний рекорд времен правления Билла Клинтона, составивший ровно три недели. Тем не менее, в минувший вторник паралич американских органов государственной власти был усугублен отказом представителей Демократической партии прибыть в Белый дом на рабочий обед с президентом Дональдом Трампом, на котором должен был обсуждаться выход из ситуации.Напомним, на данный момент жертвами кризиса, разгоревшегося из-за отказа демократов, получивших контроль в палате представителей нового созыва конгресса, выделять 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, уже стали порядка 800 тысяч человек – сотрудников государственных министерств и ведомств. Не вдаваясь в подробности очевидных трудностей подавляющего большинства из них, а это, к слову, неспособность граждан приобрести даже продукты питания и средства личной гигиены, о чем свидетельствуют соответствующие обращения в так называемые продовольственные банки и посты на краундфандинговых платформах, можно утверждать, что строительство стены вопреки официальной позиции – не более чем удачный повод для политических боданий американского истеблишмента.Кроме того, нынешнее противостояние политических элит Вашингтона напоминает системный кризис, свидетельствующий о нарастании серьезных разногласий внутри американской политической системы, причиной которых стали вовсе не деньги, а раскол местного общества. Если же к этому добавить, что «чтена Трампа» по факту не решит вопрос с безопасностью, несмотря на заверения главы Белого дома, наверняка окажется малоэффективной в деле сокращения потока нелегальных мигрантов и наркотрафика, но обеспечит его электорату иллюзию стабильности и нерушимости их ценностей, то уместно предположить, что старт президентской кампании в США уже дан. С этой точки зрения, в общем-то, легко объясняется и завидное упорство Демократической партии, для которой лобовое столкновение с Трампом – отличный повод заявить о своем несогласии с президентским курсом и обозначить приоритеты в преддверии выборной гонки.Дело в том, что Дональда Трампа поддерживает его базовый электорат, для которого малейшая уступка будет означать не просто поражение, а отказ лидера бороться до конца за ранее продекларированные цели. Учитывая же, что расширить свою электоральную базу за эти два года президент-миллиардер так и не смог, права потерять своих прежних избирателей у него нет.Демократы, в свою очередь, еще меньше способны на уступки. Для них эта борьба – возможность показать, что период бесконтрольного президентства прошел, что американцы не просто так голосовали за них на промежуточных выборах, что теперь именно они будут устанавливать правила игры. В случае же уступки президенту США в вопросе строительства сооружения на границе Демпартия пошлет сигнал своим избирателям, да и самому Трампу, что шантаж и угрозы – вполне действенный способ продавливать свою повестку в оставшийся до конца президентства срок.Таким образом, ставки в этой войне настолько высоки, что общественные настроения вряд ли могут повлиять на ее исход. Общество при этом оказалось одновременно и заложником, и зрителем.