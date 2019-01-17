В РФ разработаны малошумные винты для надводных кораблей
Центр пропульсивных систем предприятия «Звездочка» завершил ОКР по созданию малошумного винта регулируемого шага (ВРШ) для кораблей класса «корвет», сообщает пресс-служба предприятия.
Разработка «ВРШ-М» выполнялась московским филиалом «Звездочки» – НПО «Винт». Само изделие, предназначенное для работы с главным двигателем мощностью 20 МВт, изготовлено и испытано инженерами Опытного завода «Вега» (г. Боровск).
В ходе разработки была полностью отработана технология изготовления «ВРШ-М», что позволило в сжатые сроки организовать серийное производство на мощностях «Веги» (также является филиалом «Звездочки»).
Сообщается, что характеристики изделия соответствуют всем требованиям заказчика, предъявляемым к винтам регулируемого шага для перспективных кораблей. Применяемые при изготовлении технологии полностью исключают наличие в составе изделия импортных комплектующих.
По данным пресс-службы, новый пропульсивный комплекс обладает рядом преимуществ в сравнении с аналогами. Сюда относятся повышенные ресурс и сроки службы. Изделие имеет высокий запас устойчивости при аварийных ситуациях, его конструктивные особенности исключают утечку масла в окружающую среду при обрыве лопасти. При этом «ВРШ-М» отличается простотой регламентных обслуживаний и текущих ремонтов. Замену поврежденной лопасти (в случае невозможности постановки корабля в док) можно производить на плаву.
В пресс-службе добавили, что конструкция «ВРШ-М» позволяет применять его как на корветах, так и на кораблях класса «фрегат».
Разработка «ВРШ-М» выполнялась московским филиалом «Звездочки» – НПО «Винт». Само изделие, предназначенное для работы с главным двигателем мощностью 20 МВт, изготовлено и испытано инженерами Опытного завода «Вега» (г. Боровск).
В ходе разработки была полностью отработана технология изготовления «ВРШ-М», что позволило в сжатые сроки организовать серийное производство на мощностях «Веги» (также является филиалом «Звездочки»).
Сообщается, что характеристики изделия соответствуют всем требованиям заказчика, предъявляемым к винтам регулируемого шага для перспективных кораблей. Применяемые при изготовлении технологии полностью исключают наличие в составе изделия импортных комплектующих.
По данным пресс-службы, новый пропульсивный комплекс обладает рядом преимуществ в сравнении с аналогами. Сюда относятся повышенные ресурс и сроки службы. Изделие имеет высокий запас устойчивости при аварийных ситуациях, его конструктивные особенности исключают утечку масла в окружающую среду при обрыве лопасти. При этом «ВРШ-М» отличается простотой регламентных обслуживаний и текущих ремонтов. Замену поврежденной лопасти (в случае невозможности постановки корабля в док) можно производить на плаву.
В пресс-службе добавили, что конструкция «ВРШ-М» позволяет применять его как на корветах, так и на кораблях класса «фрегат».
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- "Звездочка", https://www.star.ru
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