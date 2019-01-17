В Японии обещание Абэ о неразмещении войск США на Курилах назвали ошибкой

В ближайшее время планируется возобновить переговорный процесс, в ходе которого российская сторона будет добиваться безоговорочного признания Японией в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая не подлежащий сомнению суверенитет РФ над Южными Курилами.

Крупное японское издание Asahi Shimbun вышло с материалом, в котором представлена критика в адрес премьер-министра страны по поводу его обещаний в адрес России. В материале говорится, что Синдзо Абэ «допустил непростительную ошибку, пообещав России не давать добро на размещение американских войск на Северных территориях». Напомним, что «северными территориями» в Японии продолжают именовать Южные Курилы.Также в газете фактически критикуется и «обещание» Абэ «не выселять» российских граждан с Южных Курил. Авторы пишут, что «по опыту с Крымом можно сделать вывод о том, что Россия готова защищать русских вне зависимости от существующих государственных границ».Все эти заявления с одной стороны напоминают попытки разделить шкуру неубитого медведя, с другой стороны красноречиво свидетельствуют, что никакие обещания Япония изначально соблюдать не собирается.На этом фоне особое внимание привлекает ответ федерального центра на запрос властей Сахалинской области по поводу планов Москвы на подписание мирного договора с Токио и на статус Южных Курил. В заявлении МИД, адресованном властям Сахалинского региона, говорится, что российский суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению.Глава законодательного органа Сахалинской области спикер регионального парламента Андрей Хапочкин приводит заявление МИД РФ: