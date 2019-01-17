В Госдуме поддержали оценку Чубайсом состояния энергетики России

Вынужден согласиться с такой оценкой. Даже по официальной статистике энергоёмкость нашего ВВП в 1,8 раза выше, чем в Китае, а показатели развитых стран она превышает в 2,2 раза и более. В России ежегодно потребляется свыше 1 млрд условного топлива.

Заявление Анатолия Чубайса о том, что в России сложилась низкоэффективная система энергопотребления, и о том, что исправить ситуацию можно либо повышением тарифов, либо введением ограничений, вызвало волну критических откликов от рядовых россиян. Однако в главном российском законодательном органе обозначились депутаты, которые в целом с трактовками главы «Роснано» согласны.В частности, глава думского комитета по энергетике Павел Завальный заявил о том, что Россия «действительно является одной из самых энергорасточительных стран в мире». Завальный сделал заявление, в котором высказал согласие с оценкой, прозвучавшей от г-на Чубайса.Из заявления главы профильного комитета Госдумы РФ:По словам Завального, около трети от этих объёмов потребляет сам ТЭК (топливно-энергетический комплекс). Депутат заявил, что снижать уровень потребления ТЭК необходимо как минимум на 20%. А общий потенциал «энергосбережения» в стране Завальным оценен в 30%.Само муссирование темы «низкой эффективности сектора электроэнергетики», которое ведётся представителями политических и экономических кругов России, судя по всему, является прологом к очередной реформе.Здесь нужно отметить, что сама действующая система была сформирована при активнейшем участии Анатолия Чубайса. Так значит, ему пора признавать факт абсолютно бездарной реформаторской деятельности со своей стороны и уступать дорогу тем, кто действительно способен решать самые амбициозные задачи экономики, а не только те, которые связаны с освоением средств федеральной казны, формируемой в том числе и рядовыми налогоплательщиками. Но это лирика… А на деле Анатолий Борисович продолжает задавать реформаторский тон, и, что примечательно, его заявления быстро подхватывают отдельные представители властей.