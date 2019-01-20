«По Израилю – огонь!» Ответ Романа Скоморохова Виктору Кузовкову
С большим интересом ознакомился с критикой Виктора Кузовкова в его статье "Приземлить пару бортов". Ответ Роману Скоморохову.
Что же, раз полемика — дело не очень благодарное, но допустимое, и я себе никогда не запрещал такого, то тоже с уважением и пиететом рискну ответить.
Не могу сказать, что согласен со всем, что сказал господин Кузовков. Но так как сказано было много, и из опасений, что что-то пойдет не так, просто процитирую кое-что из его материала и задам вопросы.
Что ж, возможно я действительно «не слишком пристально» следил за ситуацией в Сирии. Но я очень много общался с теми, кто откатал не по одной командировке туда из состава бомбардировочного полка в Бутурлиновке, дивизии из Валуек и бригады из-под Курска.
И, отталкиваясь от услышанного и записанного, но пока не опубликованного, могу сказать только одно: Виктор, вы меня не просто удивили.
Я не ожидал такого принижения заслуг наших войск. Да, всех: танкистов, мотострелков, рэбовцев, спецназовцев, летчиков и штурманов.
Оказывается, заслуги Ирана намного больше. Но тогда…
Вопрос первый: если «иранские добровольцы» взяли на себя «львиную часть» работы, что же результаты этой «работы» такие скудные?
Хорошо же они «наработали», «иранские львы», что Асад в истерике кинулся к Путину и вымолил у него присутствие нашего контингента!
Нет, господин Кузовков, это вы не в курсе, что там происходило на самом деле. А на самом деле, если бы не наши солдаты и офицеры, иранские вояки вместе с сирийскими благополучно продолжали бы катиться к Дамаску, где бы и закончили свой боевой путь. Все шло к этому. И к тому, что Асад повторил бы путь Каддафи и Хусейна.
А вот когда наши действительно отработали по террористам, когда, сжигая нервы, кое-кого все-таки обучили «должным образом» и погнали на тот же Алеппо, вот тогда да, все оказались при деле и в победителях.
В качестве сравнения – Франция во Второй мировой. Толком ничего не сделала, но пирог делила.
Ух… Сильно сказано. Но тогда…
Вопрос второй: а не тех ли иранцев отстреливали наши в Афганистане? Вот полковник Ставер говорит, что работали там иранские по полной. И не за нас. Так что отстреливали. А чеченские? Да там сборная всего мусульманского мира по нашим горам нарезала, но тем не менее, как с этим? Катарцы, кувейтцы, пакистанцы, иранцы…
И теперь это: братья по оружию… Еще шажок – и в братских народах окажутся, да? «От Курил и до Багдада надежней иранца нет у нас брата»?
Кстати, это не «союзники» из Ирана, за которых мы должны воевать, не так уж и давно отказали нам в аэродроме подскока, да еще и нахамили при том? Нет, не те? Другой Иран? Ну ладно…
Я, конечно, не хотел бы разжигать тут, но напомню на глазах у нас происходившие танцы с саблями еще одного «брата» из того же региона. Эрдогана. И они, турецкие пляски, продолжаются. И вполне можно вспомнить кучу других, «верных» союзников.
А это не попытка обидеть, это констатация факта. А в рамках войны Ирана и Израиля (надеюсь, вы ее отрицать не станете), которую усиленно декларирует Иран, так это вообще исключительно проблемы «союзников». У нас с Израилем, напомню, мир, дружба и взаимопонимание. И это не я придумал, это Путин в прошлом году сказал.
Про то, что С-400 без помощи каких-то ДРУГИХ средств ПВО не способен «закрыть» район… Я просто отправлю вас на сайт «Алмаз-Антея». Кто-то тут крупно ошибается, кто, не знаю. Но вряд ли «алмазовские» спецы.
Странно, а как орали-то все… «Все, отлетались евреи» и все в таком духе. Виктор, вы бы потрудились полистать ТЕ статьи…
Вопрос третий: как это понять? С-300 прекрасный комплекс, сирийские офицеры – прекрасные специалисты, но…? Где результаты?
Но надо еще к этому добавить РЭБ, истребители, радары — и вот тогда Израиль отлетается? Вам самим не смешно? А ко всему этому, если по Скоморохову, то еще наших пилотов и операторов. Потому как сирийские ни на что не годны. И третий раз скажу, потому что общался с теми, кто там реально был. Сирийцы ни на что не годны в плане сложной техники.
А касаемо какой-то там подготовки кого-то в СССР… Виктор, вы видели ТАМ этих «спецов»? Я вот не был, говорить не могу так уверенно. Нет данных. С тем же успехом подготовленные в СССР спецы из битой армии бывшего Ирака недавно под нашими бомбами вымирали. Так что… Тут либо четкие доказательства нужны, либо разговор вообще ни о чем.
Главное мое доказательство – это то, что успехи начались тогда, когда Россия начала тратить в Сирии в бешеном темпе деньги, ресурсы и людей. А до этого, простите, был писк на весь мир, что Сирию террористы забирают. И никто ничего с этим сделать не мог, пока не пришли русские.
И вот тут я подхожу к главному.
Понятно, что для аналитической работы просто необходимо, чтобы что-то происходило в мире. Чтобы эту аналитику не приходилось высасывать, как это делают многие наши СМИ. Очень хорошо, когда аналитика радостная, а не наоборот.
Да, разбирать по косточкам или просто откровенно восхищаться успехами – это здорово. Это нравится и читателям, и авторам писать приятно, заранее зная, что успех гарантирован. Есть такое, и все мы грешим этим.
Но, простите, Виктор, вы к чему призываете?
А призываете вы вот к чему. К нагнетанию напряженности в регионе. Да, как говорят у нас в верхах, с террористами в очередной раз покончено. Контингент сокращают, людей выводят.
Плохо, да?
Вам надо, чтобы фактаж был? Кровь, погибшие, вопли «низабудимнипрастим» в интернете, так? То, что евреи убивают персов и арабов, – плохо? Да, это совсем плохо, потому что персы – наши временные союзники, а значит, надо срочно ввести еще (как у вас по тексту) РЭБ и авиации, чтобы их защищать от евреев.
Сбить пару израильских бортов, раз они такие плохие.
Проблема знаете в чем?
Проблема в том, что война с террористами, самым сложным оружием у которых были ПЗРК прошлого века (если были), и война с армией высокоразвитой страны – две разные вещи. И, кстати, президент это прекрасно понимает. Наш президент.
Конечно, наши летчики получили неоценимый боевой опыт работы по террористам. У которых не было фактически ничего и которые этим ничего посмотрите сколько понасбивали. А с израильтянами будет намного сложнее. У них и летчики ничуть не хуже, и РЭБ вполне себе имеется. А уж беспилотники…
Но даже это не главное.
Главное то, что призывают к эскалации конфликта люди, которые даже близко не подойдут к местам событий.
Виктор, вы готовы сесть за тот пульт, который «приземлит» один из бортов? Вот только серьезно, не на уроне «бла-бла-бла»? Не на словах, а со всей ответственностью? И – последствиями?
Конечно, не готовы. Хотя бы просто потому, что для этого надо оказаться несколько в другом месте. А именно – в Сирии. Но это не так комфортно, как в собственном кресле перед монитором, и там могут убить.
А вот право, стоило бы. Так скажем, в рамках «за базар надо отвечать». Брать каждого такого, не желающего забывать, прощать, весь мир в труху – и отправлять. В Сирию, на Донбасс, хотя бы на наш Кавказ.
Уверен, желающих побряцать виртуальным оружием резко поубавилось бы. Потому что кричать в интернете – это одно, а мешки ворочать – совершенно другое.
И конечно, мне понятно, что вы, Виктор Кузовков, никуда не пойдете и не поедете. Для этого должны найтись другие. Кто пойдет подставлять себя под пули и ракеты, чтобы вы, господин Кузовков, об этом потом написали.
Я последний раз процитирую ваш текст.
Простите, а кто и когда озвучил такой интересный приоритет? И вообще, откуда такая программа? Облизывать Иран, устилать им дорогу нашими трупами, чтобы они, не приведи Аллах, не обиделись?
Где мы, простите меня, так иранцам задолжать успели?
Я не стану комментировать ЭТО. Пусть каждый умный человек сам прочтет и сам же сделает вывод насчет «обидчивых союзников». И примерит на себя форму и берцы, чтобы идти воевать за интересы…
За интересы кого? Ирана? За торжество идеи «Израиль должен быть уничтожен»? За горку лайков?
В целом, Виктор, вы не обижайтесь, но увы, вы совершенно не представляете, что такое сегодня Иран. А стоило бы изучить. И я постараюсь заполнить этот пробел в ближайшее время.
А вам хочу посоветовать только одно. Я после очень памятного для меня июльского утра 24 числа года 2014-го под Изварино на нейтралке никому не пожелаю таких ощущений. Но именно после донбасских дел мне совершенно не хочется призывать к кровопролитию, «весьмирвтруху» и так далее.
Очень хорошо призывать, аргументируя из-за компа. Намного хуже это все выполнять.
Вы считаете, что надо помогать воевать Ирану с Израилем, надо осадить вконец распоясавшийся Израиль? Не вопрос. А я вот против. Да, я трус и пораженец. И не хочу завоевания никаких «геополитических приоритетов» за счет жизней моих знакомых (да и незнакомых тоже).
Даже приснопамятным «малой кровью и на чужой земле».
Впрочем, против крови тех, кто так ратует за продолжение войны в регионе, я ничего не имею.
Что же, раз полемика — дело не очень благодарное, но допустимое, и я себе никогда не запрещал такого, то тоже с уважением и пиететом рискну ответить.
Не могу сказать, что согласен со всем, что сказал господин Кузовков. Но так как сказано было много, и из опасений, что что-то пойдет не так, просто процитирую кое-что из его материала и задам вопросы.
Более того, участие Ирана было ничуть не менее важным, чем действия российских ВКС. Именно иранские «добровольцы» взяли на себя львиную часть самой неблагодарной, черновой работы по выдавливанию террористов из их укреплений. Именно они были той силой, которая сцементировала крайне деморализованную сирийскую армию и позволила нашим объединенным подразделениям одержать первые крупные победы: освободить Алеппо, Пальмиру, а затем и зачистить террористические анклавы по всей Сирии.
Что ж, возможно я действительно «не слишком пристально» следил за ситуацией в Сирии. Но я очень много общался с теми, кто откатал не по одной командировке туда из состава бомбардировочного полка в Бутурлиновке, дивизии из Валуек и бригады из-под Курска.
И, отталкиваясь от услышанного и записанного, но пока не опубликованного, могу сказать только одно: Виктор, вы меня не просто удивили.
Я не ожидал такого принижения заслуг наших войск. Да, всех: танкистов, мотострелков, рэбовцев, спецназовцев, летчиков и штурманов.
Оказывается, заслуги Ирана намного больше. Но тогда…
Вопрос первый: если «иранские добровольцы» взяли на себя «львиную часть» работы, что же результаты этой «работы» такие скудные?
Хорошо же они «наработали», «иранские львы», что Асад в истерике кинулся к Путину и вымолил у него присутствие нашего контингента!
Нет, господин Кузовков, это вы не в курсе, что там происходило на самом деле. А на самом деле, если бы не наши солдаты и офицеры, иранские вояки вместе с сирийскими благополучно продолжали бы катиться к Дамаску, где бы и закончили свой боевой путь. Все шло к этому. И к тому, что Асад повторил бы путь Каддафи и Хусейна.
А вот когда наши действительно отработали по террористам, когда, сжигая нервы, кое-кого все-таки обучили «должным образом» и погнали на тот же Алеппо, вот тогда да, все оказались при деле и в победителях.
В качестве сравнения – Франция во Второй мировой. Толком ничего не сделала, но пирог делила.
Иран не просто ведет в Сирии «свою войну» — нет, это наши братья по оружию. И именно кровью иранских рядовых и офицеров мы платим за общий успех. Если бы не они, у нас было бы два варианта: либо вообще не ввязываться в конфликт, либо платить за него кровью сотен, а то и тысяч своих солдат и офицеров.
Ух… Сильно сказано. Но тогда…
Вопрос второй: а не тех ли иранцев отстреливали наши в Афганистане? Вот полковник Ставер говорит, что работали там иранские по полной. И не за нас. Так что отстреливали. А чеченские? Да там сборная всего мусульманского мира по нашим горам нарезала, но тем не менее, как с этим? Катарцы, кувейтцы, пакистанцы, иранцы…
И теперь это: братья по оружию… Еще шажок – и в братских народах окажутся, да? «От Курил и до Багдада надежней иранца нет у нас брата»?
Кстати, это не «союзники» из Ирана, за которых мы должны воевать, не так уж и давно отказали нам в аэродроме подскока, да еще и нахамили при том? Нет, не те? Другой Иран? Ну ладно…
Я, конечно, не хотел бы разжигать тут, но напомню на глазах у нас происходившие танцы с саблями еще одного «брата» из того же региона. Эрдогана. И они, турецкие пляски, продолжаются. И вполне можно вспомнить кучу других, «верных» союзников.
То, что сейчас Израиль почти безнаказанно убивает иранских военнослужащих и бойцов КСИР, увы, не делает чести и нам. То, что мы можем «отморозиться» и порадоваться тому, что нас не убивают, – увы, позиция слабых, которым хочется сохранить лицо. Понятно, что мы не хотим эскалации военных действий, особенно с Израилем. Понятно, что мечты об «ответке» приходится откладывать в долгий ящик. Но обижать-то их зачем?
А это не попытка обидеть, это констатация факта. А в рамках войны Ирана и Израиля (надеюсь, вы ее отрицать не станете), которую усиленно декларирует Иран, так это вообще исключительно проблемы «союзников». У нас с Израилем, напомню, мир, дружба и взаимопонимание. И это не я придумал, это Путин в прошлом году сказал.
Про то, что С-400 без помощи каких-то ДРУГИХ средств ПВО не способен «закрыть» район… Я просто отправлю вас на сайт «Алмаз-Антея». Кто-то тут крупно ошибается, кто, не знаю. Но вряд ли «алмазовские» спецы.
То, что поставленные в Сирию комплексы С-300 не стали панацеей, не явилось новостью ни для кого, кто хоть немного разбирается в вопросе. Но это не говорит ни о том, что комплексы плохие, ни о том, что сирийские офицеры совсем уж некомпетентны. Скорее можно вести речь о том, что сил пока недостаточно. Возможно, ситуация немного изменится, если сирийским ВВС будут поставлены современные истребители и средства РЭБ. Правда, это наверняка приведет к ещё большей эскалации конфликта, но Израиль, как мы можем убедиться, такого развития событий не боится. Наверное, скоро перестанем бояться и мы…
Странно, а как орали-то все… «Все, отлетались евреи» и все в таком духе. Виктор, вы бы потрудились полистать ТЕ статьи…
Вопрос третий: как это понять? С-300 прекрасный комплекс, сирийские офицеры – прекрасные специалисты, но…? Где результаты?
Но надо еще к этому добавить РЭБ, истребители, радары — и вот тогда Израиль отлетается? Вам самим не смешно? А ко всему этому, если по Скоморохову, то еще наших пилотов и операторов. Потому как сирийские ни на что не годны. И третий раз скажу, потому что общался с теми, кто там реально был. Сирийцы ни на что не годны в плане сложной техники.
А касаемо какой-то там подготовки кого-то в СССР… Виктор, вы видели ТАМ этих «спецов»? Я вот не был, говорить не могу так уверенно. Нет данных. С тем же успехом подготовленные в СССР спецы из битой армии бывшего Ирака недавно под нашими бомбами вымирали. Так что… Тут либо четкие доказательства нужны, либо разговор вообще ни о чем.
Главное мое доказательство – это то, что успехи начались тогда, когда Россия начала тратить в Сирии в бешеном темпе деньги, ресурсы и людей. А до этого, простите, был писк на весь мир, что Сирию террористы забирают. И никто ничего с этим сделать не мог, пока не пришли русские.
И вот тут я подхожу к главному.
Понятно, что для аналитической работы просто необходимо, чтобы что-то происходило в мире. Чтобы эту аналитику не приходилось высасывать, как это делают многие наши СМИ. Очень хорошо, когда аналитика радостная, а не наоборот.
Да, разбирать по косточкам или просто откровенно восхищаться успехами – это здорово. Это нравится и читателям, и авторам писать приятно, заранее зная, что успех гарантирован. Есть такое, и все мы грешим этим.
Но, простите, Виктор, вы к чему призываете?
А призываете вы вот к чему. К нагнетанию напряженности в регионе. Да, как говорят у нас в верхах, с террористами в очередной раз покончено. Контингент сокращают, людей выводят.
Плохо, да?
Вам надо, чтобы фактаж был? Кровь, погибшие, вопли «низабудимнипрастим» в интернете, так? То, что евреи убивают персов и арабов, – плохо? Да, это совсем плохо, потому что персы – наши временные союзники, а значит, надо срочно ввести еще (как у вас по тексту) РЭБ и авиации, чтобы их защищать от евреев.
Сбить пару израильских бортов, раз они такие плохие.
Проблема знаете в чем?
Проблема в том, что война с террористами, самым сложным оружием у которых были ПЗРК прошлого века (если были), и война с армией высокоразвитой страны – две разные вещи. И, кстати, президент это прекрасно понимает. Наш президент.
Конечно, наши летчики получили неоценимый боевой опыт работы по террористам. У которых не было фактически ничего и которые этим ничего посмотрите сколько понасбивали. А с израильтянами будет намного сложнее. У них и летчики ничуть не хуже, и РЭБ вполне себе имеется. А уж беспилотники…
Но даже это не главное.
Главное то, что призывают к эскалации конфликта люди, которые даже близко не подойдут к местам событий.
Виктор, вы готовы сесть за тот пульт, который «приземлит» один из бортов? Вот только серьезно, не на уроне «бла-бла-бла»? Не на словах, а со всей ответственностью? И – последствиями?
Конечно, не готовы. Хотя бы просто потому, что для этого надо оказаться несколько в другом месте. А именно – в Сирии. Но это не так комфортно, как в собственном кресле перед монитором, и там могут убить.
А вот право, стоило бы. Так скажем, в рамках «за базар надо отвечать». Брать каждого такого, не желающего забывать, прощать, весь мир в труху – и отправлять. В Сирию, на Донбасс, хотя бы на наш Кавказ.
Уверен, желающих побряцать виртуальным оружием резко поубавилось бы. Потому что кричать в интернете – это одно, а мешки ворочать – совершенно другое.
И конечно, мне понятно, что вы, Виктор Кузовков, никуда не пойдете и не поедете. Для этого должны найтись другие. Кто пойдет подставлять себя под пули и ракеты, чтобы вы, господин Кузовков, об этом потом написали.
Я последний раз процитирую ваш текст.
Помимо того, нам не стоит забывать про один из главных геополитических приоритетов России: недопущение англосаксов в Среднюю Азию. Если это произойдет, геополитическая партия на «большой шахматной доске» будет безнадежно проиграна, и нам останется только обсуждать условия капитуляции. Так вот, именно Иран является огромным «булыжником», которым привалена южная «дверь» в Среднюю Азию. Поэтому наш интерес к сотрудничеству является не просто взаимным, а критически важным. И допускать, чтобы об Иран вытирали ноги, нам, наверное, не стоит – люди там гордые, обидятся, наделают глупостей, и нам потом их десятилетиями расхлебывать.
Простите, а кто и когда озвучил такой интересный приоритет? И вообще, откуда такая программа? Облизывать Иран, устилать им дорогу нашими трупами, чтобы они, не приведи Аллах, не обиделись?
Где мы, простите меня, так иранцам задолжать успели?
Я не стану комментировать ЭТО. Пусть каждый умный человек сам прочтет и сам же сделает вывод насчет «обидчивых союзников». И примерит на себя форму и берцы, чтобы идти воевать за интересы…
За интересы кого? Ирана? За торжество идеи «Израиль должен быть уничтожен»? За горку лайков?
В целом, Виктор, вы не обижайтесь, но увы, вы совершенно не представляете, что такое сегодня Иран. А стоило бы изучить. И я постараюсь заполнить этот пробел в ближайшее время.
А вам хочу посоветовать только одно. Я после очень памятного для меня июльского утра 24 числа года 2014-го под Изварино на нейтралке никому не пожелаю таких ощущений. Но именно после донбасских дел мне совершенно не хочется призывать к кровопролитию, «весьмирвтруху» и так далее.
Очень хорошо призывать, аргументируя из-за компа. Намного хуже это все выполнять.
Вы считаете, что надо помогать воевать Ирану с Израилем, надо осадить вконец распоясавшийся Израиль? Не вопрос. А я вот против. Да, я трус и пораженец. И не хочу завоевания никаких «геополитических приоритетов» за счет жизней моих знакомых (да и незнакомых тоже).
Даже приснопамятным «малой кровью и на чужой земле».
Впрочем, против крови тех, кто так ратует за продолжение войны в регионе, я ничего не имею.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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