«По Израилю – огонь!» Ответ Романа Скоморохова Виктору Кузовкову

Более того, участие Ирана было ничуть не менее важным, чем действия российских ВКС. Именно иранские «добровольцы» взяли на себя львиную часть самой неблагодарной, черновой работы по выдавливанию террористов из их укреплений. Именно они были той силой, которая сцементировала крайне деморализованную сирийскую армию и позволила нашим объединенным подразделениям одержать первые крупные победы: освободить Алеппо, Пальмиру, а затем и зачистить террористические анклавы по всей Сирии.

Иран не просто ведет в Сирии «свою войну» — нет, это наши братья по оружию . И именно кровью иранских рядовых и офицеров мы платим за общий успех. Если бы не они, у нас было бы два варианта: либо вообще не ввязываться в конфликт, либо платить за него кровью сотен, а то и тысяч своих солдат и офицеров.

То, что сейчас Израиль почти безнаказанно убивает иранских военнослужащих и бойцов КСИР, увы, не делает чести и нам. То, что мы можем «отморозиться» и порадоваться тому, что нас не убивают, – увы, позиция слабых, которым хочется сохранить лицо. Понятно, что мы не хотим эскалации военных действий, особенно с Израилем. Понятно, что мечты об «ответке» приходится откладывать в долгий ящик. Но обижать-то их зачем?

То, что поставленные в Сирию комплексы С-300 не стали панацеей, не явилось новостью ни для кого, кто хоть немного разбирается в вопросе. Но это не говорит ни о том, что комплексы плохие, ни о том, что сирийские офицеры совсем уж некомпетентны. Скорее можно вести речь о том, что сил пока недостаточно. Возможно, ситуация немного изменится, если сирийским ВВС будут поставлены современные истребители и средства РЭБ. Правда, это наверняка приведет к ещё большей эскалации конфликта, но Израиль, как мы можем убедиться, такого развития событий не боится. Наверное, скоро перестанем бояться и мы…

Помимо того, нам не стоит забывать про один из главных геополитических приоритетов России: недопущение англосаксов в Среднюю Азию. Если это произойдет, геополитическая партия на «большой шахматной доске» будет безнадежно проиграна, и нам останется только обсуждать условия капитуляции. Так вот, именно Иран является огромным «булыжником», которым привалена южная «дверь» в Среднюю Азию. Поэтому наш интерес к сотрудничеству является не просто взаимным, а критически важным. И допускать, чтобы об Иран вытирали ноги, нам, наверное, не стоит – люди там гордые, обидятся, наделают глупостей, и нам потом их десятилетиями расхлебывать.