Польско-украинский проект ЗРК на базе Р-27
На вооружении ряда зарубежных государств состоит несколько наземных зенитных ракетных комплексов, построенных с использованием управляемых ракет класса «воздух-воздух». Такой подход к проектированию ЗРК имеет некоторые преимущества, и потому пользуется ограниченной популярностью. В обозримом будущем в этой категории может появиться новый проект ЗРК. Польская и украинская промышленность недавно раскрыли свои актуальные планы, предусматривающие разработку перспективного ЗРК на базе ракеты Р-27.
В начале января в Польше состоялась очередная научно-практическая конференция, посвященная проблемам строительства и развития противовоздушной обороны страны. В ходе этого мероприятия прозвучали различные заявления, в том числе один весьма интересный анонс. Было впервые объявлено о возможности разработки нового ЗРК средней дальности, использующего максимально возможное количество готовых комплектующих.
О планируемом к разработке проекте рассказал официальный представитель польской частной компании WB Electronics. Предприятие собирается работать вместе с украинской государственной организации «Укроборонпром». Им предстоит разработать новые элементы комплекса, а также осуществить адаптацию существующих агрегатов.
Следует отметить, что WB Electronics и «Укроборонпром» уже имеют опыт совместной работы, и некоторые их общие разработки уже демонстрировались на выставках. Кроме того, сама идея создания ЗРК на базе авиационной ракеты не является новой. Еще в 2017 году украинская сторона предлагала польским коллегам объединить усилия и создать подобную систему под названием Р-27 ADS, однако тогда идея осталась без развития. Теперь же концепция может быть доведена, как минимум, до стадии технического проектирования.
Предложение компаний WB Electronics и «Укроборонпром» предусматривает разработку и производство мобильного зенитного ракетного комплекса средней дальности. Огневым средством этой системы видят перспективную управляемую ракету, выполненную на базе изделия Р-27 класса «воздух-воздух». Утверждается, что применение наработок и компонентов старой ракеты, разработанной во времена СССР, даст определенные преимущества. В первую очередь, появляется возможность использования готовых компонентов, которые не придется разрабатывать с нуля.
Любопытно, что перспективный проект, пока существующий только на уровне технического предложения, все еще не имеет официального названия. Тем не менее, его авторы уже определились со сферой применения новой техники. ЗРК средней дальности предлагается использовать в объектовой противовоздушной обороне, хотя не исключается его использование в сфере войсковой ПВО. Комплекс сможет защищать важные объекты от атак с воздуха с применением самолетов, вертолетов, крылатых ракет и различных авиационных средств поражения.
Польская компания огласила некоторые сведения о будущем проекте, а также опубликовала изображение, демонстрирующее предполагаемый облик перспективного ЗРК. Следует отметить, что на рисунке присутствовали только самоходная пусковая установка и ее боеприпас. Облик прочих компонентов зенитной системы, которые обязательно должны присутствовать в ее составе, остается неизвестным. Впрочем, в этом контексте можно сделать достаточно правдоподобные прогнозы.
В качестве базы для самоходной пусковой установки (и, вероятно, для других средств комплекса) рассматривается полноприводное трехосное автомобильное шасси Jelcz 662D польского производства. Такие машины комплектуются дизельным двигателем Iveco FPT Cursor 10 Euro III мощностью 316 кВт (425 л.с.) при 2100 об/мин. Снаряженная масса шасси может достигать 14 т, грузоподъемность – 11 т. На шоссе обеспечивается разгон до 85 км/ч. Шасси позволяет передвигаться по бездорожью.
В случае с самоходной пусковой установкой на базовом шасси предлагается монтировать соответствующий набор специального оснащения. В стандартной кабине бескапотной компоновки должны располагаться приборы управления прочими системами. Грузовая платформа шасси отдается под монтаж подъемного пакета с направляющими для ракет, имеющего гидравлические приводы. В представленном виде пусковая установка имеет боекомплект из 12 ракет. Интересно, что на опубликованном изображении боевой машины отсутствуют домкраты для горизонтирования в ходе развертывания.
Какая-либо информация о средствах обнаружения для безымянного ЗРК пока отсутствует. Однако из опубликованных сведений следует, что в его составе должна присутствовать отдельная машина с радиолокационной станцией. Ей предстоит обеспечивать наблюдение за воздушной обстановкой и обнаружение целей. Кроме того, в составе комплекса должна присутствовать РЛС, отвечающая за работу ракет с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Дальность стрельбы некоторыми ракетами заявлена на уровне 110 км, что позволяет представить возможные характеристики РЛС. Удастся ли обойтись одной станцией, или вторая машина ЗРК будет нести два таких устройства – пока не ясно.
В качестве средства поражения в составе польско-украинского ЗРК будет использоваться зенитная управляемая ракета, созданная на базе существующего изделия Р-27 или его модификаций украинского производства. Ракета Р-27 изначально разрабатывалась для истребителей и предусматривает пуск из-под крыла самолета. Существует несколько основных модификаций такой ракеты, отличающихся друг от друга составом оборудования, возможностями и характеристиками. В новом проекте предполагается использовать все основные наработки по базовому проекту, в результате чего безымянный ЗРК получит широкие возможности.
В составе нового комплекса будут использоваться ракеты с тремя типами систем наведения, также отличающиеся друг от друга дальностью действия. Так, предлагается использовать ракету с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, способную поражать цели на дальностях до 25 км. По всей видимости, речь идет об измененной версии изделия Р-27Р, причем с изрядно сокращенной дальностью полета. Также комплекс получит ракету с инфракрасной ГСН и дальностью полета 30 км – аналог или копию ракеты Р-27Т. Также планируется предложить заказчикам изделие с пассивной радиолокационной ГСН, способной поражать излучающие объекты на дальностях до 110 км. По возможностям и характеристикам такая ракета похожа на серийную Р-27ЭП.
Компания WB Electronics прямо указывает свое желание использовать в составе перспективного зенитного комплекса модернизированные варианты ракет линейки Р-27. В то же время, она не раскрывает наиболее важные и интересные подробности, связанные с их применением. В частности, не уточняется, как именно будет осуществляться модернизация существующих ракет. Представитель польской фирмы упоминал, что часть компонентов для требуемых ракет – такие как три ГСН, двигатель и топливо для него – уже создана, и это упрощает дальнейшие работы. Такая информация вызывает определенные вопросы.
Пока проект безымянного ЗРК остается на ранних стадиях, но организации-разработчики могут назвать примерные сроки появления готовых образцов. При наличии заказа на завершение проектирования и последующее развертывание производства понадобится около трех лет. После этого потенциальные заказчики могут рассчитывать на получение серийной техники.
Официальный анонс нового проекта зенитной системы польско-украинской разработки состоялся всего несколько дней назад, и потому какие-либо сведения об интересе со стороны возможных покупателей пока отсутствуют. Впрочем, информация такого рода может появиться в самое ближайшее время. Те или иные страны могут заинтересоваться любопытным предложением WB Electronics и «Укроборонпрома», результатом чего станет появление контракта. Впрочем, не менее вероятным выглядит и другой вариант развития событий, при котором самым большим достижением проекта станут показы на выставках.
***
Предложение польской и украинской промышленности о создании нового ЗРК выглядит интересно, но оценивать его реальные перспективы пока достаточно трудно. Однако уже на текущих ранних стадиях проектирования ясно, что предлагаемое изделие имеет как сильные, так и слабые стороны, причем речь идет о факторах самого разного рода. При этом реальное соотношение плюсов и минусов может быть далеко от желаемого и из-за этого помешать коммерческому успеху проекта.
Плюсом проекта можно считать использование готовых комплектующих и серийных изделий. Так, основой новой техники станут польские шасси, а на пусковых установках будут помещаться ракеты, собранные из украинских изделий. С нуля придется разработать только отдельные элементы комплекса. Это позволяет разработчикам рассчитывать на получение достаточно высоких тактико-технических характеристик при разумной стоимости. Определенные преимущества может дать унификация вооружения зенитных частей и фронтовой авиации.
Заявлены приемлемые боевые характеристики, в ряде ситуаций вполне достаточные для борьбы с воздушными целями разных классов. При этом предусматривается возможность использования трех ракет с разными принципами наведения и отличающимися летными данными. Впрочем, на фоне других современных ЗРК средней дальности безымянный польско-украинский проект может смотреться не самым лучшим образом.
Однако у предложения имеются и серьезные минусы. В первую очередь, необходимо отметить специфику «приземления» авиационных управляемых ракет. В момент старта из-под крыла самолета ракета «воздух-воздух» находится на определенной высоте и получает начальную скорость, что сокращает требования к ее двигателю, обеспечивающему разгон до требуемой скорости и выход на траекторию. В случае с наземной пусковой установкой ракета должна самостоятельно разгоняться и набирать высоту.
Такие задачи можно решать при помощи отдельных стартовых двигателей, однако, по всей видимости, WB Electronics и «Укроборонпром» не желают работать в этом направлении. Вероятно, ракетам Р-27 в роли сухопутного оружия предстоит самостоятельно взлетать и выходить на требуемую траекторию. Это приведет к излишнему расходу энергии топлива и, как следствие, сократит летные данные. Именно по этой причине зенитный вариант ракеты Р-27Р сможет лететь всего на 25 км вместо 60 км у базовой авиационной версии. Исключением является только предлагаемая модификация изделия Р-27П с пассивной радиолокационной ГСН, которая, как и базовая ракета, сможет лететь на 110 км. Впрочем, заявленные параметры могут серьезно отличаться от реальных.
Также следует отметить еще одну проблему, прямо связанную с выбранными ракетами. В прошлом предприятия Украинской ССР были привлечены к серийному производству ракет линейки Р-27, для чего им передали необходимую документацию. Позднее независимая Украина смогла освоить самостоятельный выпуск таких ракет и даже выводила их на международный рынок. Насколько известно, за прошедшие десятилетия украинские предприятия не проводили существенную модернизацию выпускаемых ракет.
Как следствие, современные изделия Р-27 производства АХК «Артем» по своим характеристикам и возможностям почти не отличаются от ракет базовых модификаций, разработанных еще в начале восьмидесятых. Сможет ли такое вооружение справиться с решением боевых задач в современных условиях – большой вопрос.
Перспективный проект ЗРК польско-украинской разработки на первый взгляд выглядит достаточно интересно и привлекает внимание. Однако уже сейчас видны его проблемы и слабые стороны, способные негативно повлиять как на реальные возможности, так и на коммерческий потенциал. В целом, безымянный ЗРК выглядит не самой удачной разработкой и не лишен существенных минусов. Вряд ли его создателям следует рассчитывать на скорейшее получение множества крупных заказов от разных стран.
Впрочем, компании WB Electronics и организации «Укроборонпром» не стоит сразу отказываться от нового проекта. Им следует подождать реакцию потенциальных покупателей и сделать выводы. Возможно, также следует довести проект до стадии строительства макетных или опытных образцов, пригодных, как минимум, для демонстрации на выставках и продвижения продукта на рынке. Благодаря этому можно будет понять и оценить реальный коммерческий потенциал, а также – при наилучшем развитии событий – найти заказчиков. При этом разработчикам не следует переоценивать свой проект и ожидать от него слишком многого.
В целом предлагаемый проект зенитного ракетного комплекса на базе управляемой ракеты Р-27 представляет определенный интерес с точки зрения техники, но его коммерческие перспективы все еще не ясны. Специфическое соотношение положительных и отрицательных особенностей не позволяет однозначно оценивать будущее этой разработки, и, скорее, является поводом для негативных прогнозов. Компании-разработчики обещают наладить производство перспективного ЗРК в течение трех лет. Будет ли выполнено это обещание и какими окажутся его результаты, покажет время.
По материалам сайтов:
https://defence-blog.com/
https://wbgroup.pl/
http://jelcz.com.pl/
https://tass.ru/
https://defence.ru/
В начале января в Польше состоялась очередная научно-практическая конференция, посвященная проблемам строительства и развития противовоздушной обороны страны. В ходе этого мероприятия прозвучали различные заявления, в том числе один весьма интересный анонс. Было впервые объявлено о возможности разработки нового ЗРК средней дальности, использующего максимально возможное количество готовых комплектующих.
О планируемом к разработке проекте рассказал официальный представитель польской частной компании WB Electronics. Предприятие собирается работать вместе с украинской государственной организации «Укроборонпром». Им предстоит разработать новые элементы комплекса, а также осуществить адаптацию существующих агрегатов.
Следует отметить, что WB Electronics и «Укроборонпром» уже имеют опыт совместной работы, и некоторые их общие разработки уже демонстрировались на выставках. Кроме того, сама идея создания ЗРК на базе авиационной ракеты не является новой. Еще в 2017 году украинская сторона предлагала польским коллегам объединить усилия и создать подобную систему под названием Р-27 ADS, однако тогда идея осталась без развития. Теперь же концепция может быть доведена, как минимум, до стадии технического проектирования.
Предложение компаний WB Electronics и «Укроборонпром» предусматривает разработку и производство мобильного зенитного ракетного комплекса средней дальности. Огневым средством этой системы видят перспективную управляемую ракету, выполненную на базе изделия Р-27 класса «воздух-воздух». Утверждается, что применение наработок и компонентов старой ракеты, разработанной во времена СССР, даст определенные преимущества. В первую очередь, появляется возможность использования готовых компонентов, которые не придется разрабатывать с нуля.
Любопытно, что перспективный проект, пока существующий только на уровне технического предложения, все еще не имеет официального названия. Тем не менее, его авторы уже определились со сферой применения новой техники. ЗРК средней дальности предлагается использовать в объектовой противовоздушной обороне, хотя не исключается его использование в сфере войсковой ПВО. Комплекс сможет защищать важные объекты от атак с воздуха с применением самолетов, вертолетов, крылатых ракет и различных авиационных средств поражения.
Польская компания огласила некоторые сведения о будущем проекте, а также опубликовала изображение, демонстрирующее предполагаемый облик перспективного ЗРК. Следует отметить, что на рисунке присутствовали только самоходная пусковая установка и ее боеприпас. Облик прочих компонентов зенитной системы, которые обязательно должны присутствовать в ее составе, остается неизвестным. Впрочем, в этом контексте можно сделать достаточно правдоподобные прогнозы.
В качестве базы для самоходной пусковой установки (и, вероятно, для других средств комплекса) рассматривается полноприводное трехосное автомобильное шасси Jelcz 662D польского производства. Такие машины комплектуются дизельным двигателем Iveco FPT Cursor 10 Euro III мощностью 316 кВт (425 л.с.) при 2100 об/мин. Снаряженная масса шасси может достигать 14 т, грузоподъемность – 11 т. На шоссе обеспечивается разгон до 85 км/ч. Шасси позволяет передвигаться по бездорожью.
В случае с самоходной пусковой установкой на базовом шасси предлагается монтировать соответствующий набор специального оснащения. В стандартной кабине бескапотной компоновки должны располагаться приборы управления прочими системами. Грузовая платформа шасси отдается под монтаж подъемного пакета с направляющими для ракет, имеющего гидравлические приводы. В представленном виде пусковая установка имеет боекомплект из 12 ракет. Интересно, что на опубликованном изображении боевой машины отсутствуют домкраты для горизонтирования в ходе развертывания.
Какая-либо информация о средствах обнаружения для безымянного ЗРК пока отсутствует. Однако из опубликованных сведений следует, что в его составе должна присутствовать отдельная машина с радиолокационной станцией. Ей предстоит обеспечивать наблюдение за воздушной обстановкой и обнаружение целей. Кроме того, в составе комплекса должна присутствовать РЛС, отвечающая за работу ракет с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Дальность стрельбы некоторыми ракетами заявлена на уровне 110 км, что позволяет представить возможные характеристики РЛС. Удастся ли обойтись одной станцией, или вторая машина ЗРК будет нести два таких устройства – пока не ясно.
В качестве средства поражения в составе польско-украинского ЗРК будет использоваться зенитная управляемая ракета, созданная на базе существующего изделия Р-27 или его модификаций украинского производства. Ракета Р-27 изначально разрабатывалась для истребителей и предусматривает пуск из-под крыла самолета. Существует несколько основных модификаций такой ракеты, отличающихся друг от друга составом оборудования, возможностями и характеристиками. В новом проекте предполагается использовать все основные наработки по базовому проекту, в результате чего безымянный ЗРК получит широкие возможности.
В составе нового комплекса будут использоваться ракеты с тремя типами систем наведения, также отличающиеся друг от друга дальностью действия. Так, предлагается использовать ракету с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, способную поражать цели на дальностях до 25 км. По всей видимости, речь идет об измененной версии изделия Р-27Р, причем с изрядно сокращенной дальностью полета. Также комплекс получит ракету с инфракрасной ГСН и дальностью полета 30 км – аналог или копию ракеты Р-27Т. Также планируется предложить заказчикам изделие с пассивной радиолокационной ГСН, способной поражать излучающие объекты на дальностях до 110 км. По возможностям и характеристикам такая ракета похожа на серийную Р-27ЭП.
Компания WB Electronics прямо указывает свое желание использовать в составе перспективного зенитного комплекса модернизированные варианты ракет линейки Р-27. В то же время, она не раскрывает наиболее важные и интересные подробности, связанные с их применением. В частности, не уточняется, как именно будет осуществляться модернизация существующих ракет. Представитель польской фирмы упоминал, что часть компонентов для требуемых ракет – такие как три ГСН, двигатель и топливо для него – уже создана, и это упрощает дальнейшие работы. Такая информация вызывает определенные вопросы.
Пока проект безымянного ЗРК остается на ранних стадиях, но организации-разработчики могут назвать примерные сроки появления готовых образцов. При наличии заказа на завершение проектирования и последующее развертывание производства понадобится около трех лет. После этого потенциальные заказчики могут рассчитывать на получение серийной техники.
Официальный анонс нового проекта зенитной системы польско-украинской разработки состоялся всего несколько дней назад, и потому какие-либо сведения об интересе со стороны возможных покупателей пока отсутствуют. Впрочем, информация такого рода может появиться в самое ближайшее время. Те или иные страны могут заинтересоваться любопытным предложением WB Electronics и «Укроборонпрома», результатом чего станет появление контракта. Впрочем, не менее вероятным выглядит и другой вариант развития событий, при котором самым большим достижением проекта станут показы на выставках.
***
Предложение польской и украинской промышленности о создании нового ЗРК выглядит интересно, но оценивать его реальные перспективы пока достаточно трудно. Однако уже на текущих ранних стадиях проектирования ясно, что предлагаемое изделие имеет как сильные, так и слабые стороны, причем речь идет о факторах самого разного рода. При этом реальное соотношение плюсов и минусов может быть далеко от желаемого и из-за этого помешать коммерческому успеху проекта.
Плюсом проекта можно считать использование готовых комплектующих и серийных изделий. Так, основой новой техники станут польские шасси, а на пусковых установках будут помещаться ракеты, собранные из украинских изделий. С нуля придется разработать только отдельные элементы комплекса. Это позволяет разработчикам рассчитывать на получение достаточно высоких тактико-технических характеристик при разумной стоимости. Определенные преимущества может дать унификация вооружения зенитных частей и фронтовой авиации.
Заявлены приемлемые боевые характеристики, в ряде ситуаций вполне достаточные для борьбы с воздушными целями разных классов. При этом предусматривается возможность использования трех ракет с разными принципами наведения и отличающимися летными данными. Впрочем, на фоне других современных ЗРК средней дальности безымянный польско-украинский проект может смотреться не самым лучшим образом.
Однако у предложения имеются и серьезные минусы. В первую очередь, необходимо отметить специфику «приземления» авиационных управляемых ракет. В момент старта из-под крыла самолета ракета «воздух-воздух» находится на определенной высоте и получает начальную скорость, что сокращает требования к ее двигателю, обеспечивающему разгон до требуемой скорости и выход на траекторию. В случае с наземной пусковой установкой ракета должна самостоятельно разгоняться и набирать высоту.
Такие задачи можно решать при помощи отдельных стартовых двигателей, однако, по всей видимости, WB Electronics и «Укроборонпром» не желают работать в этом направлении. Вероятно, ракетам Р-27 в роли сухопутного оружия предстоит самостоятельно взлетать и выходить на требуемую траекторию. Это приведет к излишнему расходу энергии топлива и, как следствие, сократит летные данные. Именно по этой причине зенитный вариант ракеты Р-27Р сможет лететь всего на 25 км вместо 60 км у базовой авиационной версии. Исключением является только предлагаемая модификация изделия Р-27П с пассивной радиолокационной ГСН, которая, как и базовая ракета, сможет лететь на 110 км. Впрочем, заявленные параметры могут серьезно отличаться от реальных.
Также следует отметить еще одну проблему, прямо связанную с выбранными ракетами. В прошлом предприятия Украинской ССР были привлечены к серийному производству ракет линейки Р-27, для чего им передали необходимую документацию. Позднее независимая Украина смогла освоить самостоятельный выпуск таких ракет и даже выводила их на международный рынок. Насколько известно, за прошедшие десятилетия украинские предприятия не проводили существенную модернизацию выпускаемых ракет.
Как следствие, современные изделия Р-27 производства АХК «Артем» по своим характеристикам и возможностям почти не отличаются от ракет базовых модификаций, разработанных еще в начале восьмидесятых. Сможет ли такое вооружение справиться с решением боевых задач в современных условиях – большой вопрос.
Перспективный проект ЗРК польско-украинской разработки на первый взгляд выглядит достаточно интересно и привлекает внимание. Однако уже сейчас видны его проблемы и слабые стороны, способные негативно повлиять как на реальные возможности, так и на коммерческий потенциал. В целом, безымянный ЗРК выглядит не самой удачной разработкой и не лишен существенных минусов. Вряд ли его создателям следует рассчитывать на скорейшее получение множества крупных заказов от разных стран.
Впрочем, компании WB Electronics и организации «Укроборонпром» не стоит сразу отказываться от нового проекта. Им следует подождать реакцию потенциальных покупателей и сделать выводы. Возможно, также следует довести проект до стадии строительства макетных или опытных образцов, пригодных, как минимум, для демонстрации на выставках и продвижения продукта на рынке. Благодаря этому можно будет понять и оценить реальный коммерческий потенциал, а также – при наилучшем развитии событий – найти заказчиков. При этом разработчикам не следует переоценивать свой проект и ожидать от него слишком многого.
В целом предлагаемый проект зенитного ракетного комплекса на базе управляемой ракеты Р-27 представляет определенный интерес с точки зрения техники, но его коммерческие перспективы все еще не ясны. Специфическое соотношение положительных и отрицательных особенностей не позволяет однозначно оценивать будущее этой разработки, и, скорее, является поводом для негативных прогнозов. Компании-разработчики обещают наладить производство перспективного ЗРК в течение трех лет. Будет ли выполнено это обещание и какими окажутся его результаты, покажет время.
По материалам сайтов:
https://defence-blog.com/
https://wbgroup.pl/
http://jelcz.com.pl/
https://tass.ru/
https://defence.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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