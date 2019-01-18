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Белорусы подарили БТР-70 второе рождение

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Надёжность, высокая проходимость и защищённость БТР-70 в сочетании со своей неприхотливостью сделали машину незаменимой для военнослужащих фактически нескольких поколений.

На протяжении многих лет БТР-70 продолжает успешно справляться со своей основной задачей: оперативно доставлять десант к месту назначения и поддерживать подразделение огнём. Эти машины стоят на вооружении в 20-ти странах мира.


Однако в силу своего возраста семидесятка всё же не дотягивает до современных требований.

В этой связи в Белоруссии решили модернизировать эту машину. Перед конструкторами стояла непростая задача: довести БТР-70 до уровня мировых образцов по всем показателям и, в первую очередь, по силовой установке, которая, как заявлено, оставляла желать лучшего.

В 2016 году Борисовский танкоремонтный завод представил новую версию БТР-70 МБ-1, в 2017 - началось серийное производство этой машины, а в 2018 - модернизированные бронированные машины проехали в парадном строю на День независимости РБ.

Произошло второе рождение БТР-70.

Каким стал БТР-70 после модернизации? Почему после всех доработок БТР-70 МБ-1 – это новая машина не только по исполнению, но и по возможностям? Смотрите видео «Проверено на себе. БТР-70 МБ-1» от ВоенТВ Беларуси:

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