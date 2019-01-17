В Минобороны ответили на заявления о "неперспективности" ГСРК "Авангард"
В министерстве обороны России решили не оставлять без внимания публикацию в издании «Новая газета», где было заявлено, что гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс «Авангард» является «бесперспективным» оружием. Такую трактовку использовал Андрей Горбачевский (инженер, один из создателей радиолокационных станций), у которого взяли интервью журналисты «НГ». При этом статья в газете была озаглавлена как «Пентагон в восторге!»
Из материала:
В главном оборонном ведомстве РФ, мягко говоря, скептически отнеслись не только к заявлениям Горбачевского, но и к его компетентности в вопросе разработок ГСРК «Авангард».
Из комментария МО:
В МО России напомнили, что тот же человек в своё время пытался доказывать «неперспективность» воссоздания производства Ту-160М2. В комментарии военного ведомства отмечается, что заявления Горбачевского «свидетельствуют о широких пробелах» в знаниях процессов аэродинамики на гиперзвуке, а также в знаниях общих законов физики.
Из комментария на официальной странице ведомства «ВКонтакте»:
Далее в комментарии Минобороны России говорится, что "конечные «бенефициары» подобного рода дискуссий находятся далеко не в России и будут использовать любые методы, включая искусственное создание «информационных поводов», для получения нужной им информации в целях ослабления обороноспособности нашей страны".
Напомним, что ранее отдельные эксперты в нашей стране заявили и о «неперспективности» подводного стратегического беспилотного аппарата «Посейдон».
Из материала:
…по-моему, более неперспективных работ мы не делали никогда.
В главном оборонном ведомстве РФ, мягко говоря, скептически отнеслись не только к заявлениям Горбачевского, но и к его компетентности в вопросе разработок ГСРК «Авангард».
Из комментария МО:
В очередном номере «Новой газеты» опубликовано интервью с неким Андреем Горбачевским, названным изданием «специалистом в разработке РЛС», который, не имея никакого отношения к разработке стратегических вооружений, на основании собственных домыслов считает ракетный комплекс с планирующим гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» «неперспективным».
В МО России напомнили, что тот же человек в своё время пытался доказывать «неперспективность» воссоздания производства Ту-160М2. В комментарии военного ведомства отмечается, что заявления Горбачевского «свидетельствуют о широких пробелах» в знаниях процессов аэродинамики на гиперзвуке, а также в знаниях общих законов физики.
Из комментария на официальной странице ведомства «ВКонтакте»:
Призываем редакции российских СМИ быть внимательными к намеренно провокационным заявлениям различных псевдоэкспертов о новейших образцах российского оружия на новых физических принципах.
Далее в комментарии Минобороны России говорится, что "конечные «бенефициары» подобного рода дискуссий находятся далеко не в России и будут использовать любые методы, включая искусственное создание «информационных поводов», для получения нужной им информации в целях ослабления обороноспособности нашей страны".
Напомним, что ранее отдельные эксперты в нашей стране заявили и о «неперспективности» подводного стратегического беспилотного аппарата «Посейдон».
- Использованы фотографии:
- Минобороны
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