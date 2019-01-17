В Минобороны ответили на заявления о "неперспективности" ГСРК "Авангард"

…по-моему, более неперспективных работ мы не делали никогда.

В очередном номере «Новой газеты» опубликовано интервью с неким Андреем Горбачевским, названным изданием «специалистом в разработке РЛС», который, не имея никакого отношения к разработке стратегических вооружений, на основании собственных домыслов считает ракетный комплекс с планирующим гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» «неперспективным».

Призываем редакции российских СМИ быть внимательными к намеренно провокационным заявлениям различных псевдоэкспертов о новейших образцах российского оружия на новых физических принципах.