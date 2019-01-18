Почём «киловатты Чубайса»?

Анатолий Чубайс, нынешний глава «Роснано», решил совершить ещё один публичный экскурс в недалёкое прошлое. После своего чуть ли не ультимативного обращения к широкой публике с предложением выразить благодарность бизнесу. Выступая на Гайдаровском форуме, он заявил о том, что Россия остаётся одной из самых расточительных стран мира с точки зрения эффективности использования энергии. И тут же, судя по всему, опираясь на собственный опыт не только приватизатора, но и реформатора энергетики, Чубайс предложил, как справиться с этой проблемой.По его мнению, для этого есть два способа. (Причём куда более простых, чем те, которые он использовал при масштабном «распиле» ведущих отраслей российской экономики, и уже потом, при реформировании РАО «ЕЭС России», превратившемся в бессмысленный и беспощадный раздел отечественной энергетики).Итак, г-н Чубайс, некогда, между прочим, руководивший этой естественной энергетической монополией, предлагает для начала выровнять энергетические тарифы в России со средними. Средними не по палате, это для «доктора Чубайса» было бы уже слишком, а то ли по Европе, то ли по всему «цивилизованному миру». России на опыт этого самого «цивилизованного мира» было вообще-то вполне недвусмысленно (санкциями и беспрецедентной пропагандистской кампанией) предложено «плюнуть». Но почему-то именно на этот опыт по-прежнему модно ссылаться среди сподвижников Чубайса.Впрочем, если точно следовать его высказываниям, наш бывший главный энергетик убежден, что «стоит сбалансировать цены на электроэнергию в России, которые вдвое ниже среднемировых». При этом, держитесь за стулья, по его словам, такая дешевая энергия в России есть «из-за начатой им (Чубайсом. – Авт.) реформы электроэнергетики» и… уже как довесок, «из-за девальвации рубля». С последним спорить вряд ли кто-то будет, а вот с тем, что у нас действительно дешёвая энергия, согласиться никак не получается.Чубайс сумел после приватизации сделать ещё одно дело, которое многие считали абсолютно невозможным. Под красивыми рыночными лозунгами он не просто раскидал энергетические мощности по олигархам, он раздробил на плохо функционирующие и дублирующие порой друг друга структуры мощную единую организацию, остатки которой до сих подают киловатты далеко за пределы России и даже бывшего СССР.Вообще-то, уверенности человека, сделавшего это, можно только позавидовать. Когда-то он и вправду обещал россиянам чуть ли не повсеместное снижение энерготарифов… благодаря тому, что в отрасли после его реформы будет конкуренция. Не будем здесь утомлять читателя цифрами, отметив лишь, что энерготарифы с тех пор выросли, и намного, как в рублёвом, так и в долларовом выражении. Желающий всегда может с лёгкостью проверить или же посмотреть свои счета за прошлые года и за год 2018-й.Покинув пост главы раздробленного на части РАО ЕЭС, Чубайс сменил пластинку, а о том, что тарифы должны были снизиться, он как-то сразу забыл. Впоследствии отставной энергетик уже не раз говорил, что электроэнергия в России слишком дешёвая. В его аргументации шла речь и о том, что это подрывает стимул к энергоэффективности, тормозит развитие обрабатывающей промышленности, особенно энергетического машиностроения. Также, по его оценке, уже более поздней и, признаем, вполне справедливой, из-за дешевизны газа российская электроэнергетика продолжает «бессмысленно сжигать ежегодно 50−60 млрд куб. м голубого топлива, а это объём потребления небольшой европейской страны».Не так давно Чубайс даже выступил с предостережением, что в таких условиях в России нельзя исключать масштабного энергетического кризиса. Который может случиться из-за того, что рост спроса на электроэнергию будет превышать возможности роста мощностей. Но ведь профессиональные энергетики сразу после той самой реформы в отрасли поняли, что очень скоро будет так: «реформа есть, а тока нет».В том же, что ток всё-таки в большинстве случаев пока ещё есть, никакой заслуги энергореформы и лично реформатора, извините, нет. Государство много лет инвестировало в энергетику сотни миллиардов и даже триллионы рублей, не обращая внимания на то, что это отзывалось именно ростом тарифов. Нужда заставляла. Если бы встали ГРЭС и ГЭС, московские ТЭЦ и уж тем более АЭС, такие последствия реформы народ не простил бы уже не только Чубайсу, но и тем, кто повыше него.В итоге мы сейчас имеем то, что имеем, то есть отнюдь не упавшие, по обещанию Чубайса, тогда ещё главного энергетика страны, а изрядно выросшие тарифы. Это только в прямом сравнении с тарифами других стран русские киловатты могут показаться дешёвыми, точно так же, между прочим, как и бензин, и ряд других энергоресурсов. Между тем Россия с её огромными расстояниями, с ежегодной необходимостью переводить всё хозяйство на зимний режим работы, с массой других проблем, остро нуждается именно в дешёвых энергоресурсах, и не стоит, Анатолий Борисович, даже пытаться убедить нас в обратном.Впрочем, сегодня г-н Чубайс высказывается уже не столь резко, как несколько лет назад. Он отнюдь не утверждает, будто бы из его слов прямо следует, что нам надо повысить цену на электроэнергию. Глава «Роснано» не забыл признать, что «Россия всё же страна бедная, и сплеча, с ходу решить задачу повышения цены – это неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне».Браво, Анатолий Борисович, и хочется верить, что вы пока ещё понимаете, что минимальный, насколько это возможно, энергетический тариф – это едва ли не последнее наше конкурентное преимущество. Впрочем, нет, забыл ещё одно – у нас до сих пор весьма и весьма дешёвая рабочая сила. Быть может, уже не столь квалифицированная, как при Союзе ССР, но всё же.Да, с расточительным расходованием того же электричества, угля и газа, бензина, действительно, пора кончать. Но основанием для того, чтобы выравнивать тарифы с европейскими, может быть только одно: достижение такого же, как в Европе, причём не в Восточной, а Западной, уровня жизни, уровня зарплат и пенсий.Но вернёмся к «великим либеральным идеям» экс-приватизатора и бывшего уже, слава богу, энергетика. После того как удастся «сбалансировать» тарифы, по мнению Чубайса, можно перейти уже к главному – к запретам. Их он, так же, как и тарифные преобразования, правильно охарактеризовал как «болезненные». Однако заключил свою сентенцию о «запретах» г-н Чубайс предельно коротко: «Существует ряд решений, основанных на лобовых запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками». Было бы очень удивительно, если бы настоящий либерал не сослался на мировой опыт. Куда ж России без него.Остаётся повторить, что все свои небесспорные заявления «отец ваучера» сделал буквально на днях — на Гайдаровском форуме, традиционном месте сбора отечественной либеральной тусовки. Её представители годами, как заклинание, повторяют сетования по поводу того, что их недооценивают, не позволяя конкурировать с пропрезидентскими партиями.Но это в политике, а между тем именно либеральные идеи и их прямые проводники сегодня вовсю правят бал в отечественной экономике. Даже главное контрольное ведомство страны, Счётную палату, недавно возглавил «либерал из либералов» Алексей Кудрин, что, впрочем, лучше расценивать позитивно. В Счётной палате ведь надо считать, а не воплощать в жизнь сомнительные теории и «ценные указания» из одного всем известного «обкома».Весьма традиционный набор либеральных идей был представлен и на очередном Гайдаровском форуме, но даже на этом фоне глава «Роснано», как видим, сумел выделиться. Вполне понятно, почему Чубайс предпочёл высказываться по делу именно среди своих. Ведь в иных кругах, как уже писал автор, многие его и слушать не станут, да и слышать о нём предпочитают как можно реже. Но видно, действительно, пришло время спасать ту самую «великую либеральную идею». Тем более что сам «великий либерал», кажется, всерьёз полагает, что его советы могут быть не просто приняты к сведению, а и вправду использованы в деле.Теперь же, по его оценкам, проблему низкой энергоэффективности нашей экономики мешает решить отнюдь не то, что остающиеся на плаву производства не удаётся модернизировать, и все новые предприятия – это либо отвёрточные производства, либо такие заводы и фабрики, которые почему-то очень часто и почти сразу проигрывают по сравнению с китайскими или европейскими конкурентами.Уж последнее-то г-н Чубайс должен знать хотя бы по собственному опыту пребывания во главе компании, управляющей нанотехнологиями, – УК «Роснано», которая только в последнее время была вынуждена списать в убыточные несколько десятков проектов. Чубайс также убеждён, что во всём виноват отнюдь не плохой менеджмент, хотя разве можно было ждать иной оценки от руководителя, который и ввёл в оборот само понятие «эффективные менеджеры»?Виновато же во всём, похоже, только и исключительно государство, то есть руководство страны. Почему? Да потому что кто, как не правительство, должен считать себя виноватым в том, что в России по-прежнему наблюдается «плохая экономическая динамика», а также имеет место быть бедность, охватившая едва ли не половину населения? Впрочем, вообще-то, странно, что г-н Чубайс со столь откровенным недовольством кивает в адрес правительства, ведь там практически весь экономический блок – это же его коллеги и чуть ли не соратники.