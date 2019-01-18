Шифровальщики Петра I. Часть первая

«А буде о каких своих делах шляхте или мещанам доведется кому за рубеж писать, и они б те грамотки приносили незапечатаны, и те грамотки посылать ему, Ивану Кулбатскому с ведома воеводы... А без его воеводы ведома шляхте и мещанам никому за рубеж ни о каких вестях с ездоками и с почтою не писать. И тем людям, также и переводчику И. Кублатскому, от великих государей быть в опале и, смотря по делу, которое в грамотках явится, быть в жестоком наказании».



Шифрованный текст письма Петра I (слева) и его расшифровка (справа)



Шифрованный текст письма Петра I (слева) и его расшифровка (справа)

По материалам:

Астрахан В. И., Гусев В. В., Павлов В. В., Чернявский Б. Г. Становление и развитие правительственной связи в России.

Вигилев А. История отечественной почты.

Гольев Ю. И., Ларин Д. А., Тришин А. Е., Шанкин Г. П. Криптография: страницы истории тайных операций.

Ларин Д. А. Криптографическая деятельность в России при Петре Великом.

Подъяпольская Е. П., Шифрованная переписка России в первой четверти XVIII века. Проблемы источниковедения.

Секретная переписка государственной важности существовала и до эпохи Петра: после смерти царя Алексея Михайловича был упразднен существовавший долгое время Приказ тайных дел. Некоторые бояре жаждали уничтожения многих архивных документов, хранящихся в приказе, однако в дело вмешался дьяк Дементий Минич Башмаков. Это был один из бывших уже руководителей приказа, который сумел вынести и сохранить целый мешок «тайных азбук», то есть шифров. Петр I позже очень внимательно отнесся к реликвиям и приказал своему «тайному советнику и генералу ближней канцелярии» Никите Зотову все тщательно переписать и сохранить. Так в 1676 году Император Всероссийский впервые познакомился с криптографией.Император Петр I ВеликийПодход Петра I к шифрованию был достаточно жестким: за использование шифрования помимо государственных интересов следовало серьезное наказание. Но особам голубой крови некоторые послабления все-таки разрешались. Так, царевна Софья Алексеевна в переписке со своим фаворитом В. В. Голицыным использовала «негосударственные цифири».Если говорить о методах защиты информации во времена Петра I, то первое время основным была физическая защита, которая целиком и полностью возлагалась на почтальонов. Россия к концу XVII века стала крупнейшей европейской державой с рассредоточенными по всей огромной территории административными центрами. Поэтому обязанность почтальона по доставке пакетов с ценными документами и нетронутыми печатями кажется не самой легкой. Примеров, когда несчастные попадали в переплет, предостаточно. Так, летом 1684 года почтарь Алексей Вахуров в окрестностях Клина попал в засаду лесных разбойников. Бандиты забрали лошадей, перетряхнули всю сумку, но, не найдя ценностей, убрались восвояси. Вахурову пришлось десять часов идти пешком до Клина, где он вручил почтовую сумку воеводе Алфимову. Оказалось, что печать не тронута, корреспонденция не дискредитирована, что и спасло почтаря Вахурова от наказания. Не так хорошо закончилась история ямщика Котка, который пешком прошел по весенней грязи 68 верст от Клина до Москвы. В его сумке оказался конверт со сломанной печатью, что было достаточно серьезным нарушением. Возможно, именно по этой причине ни в одном пункте его путешествия он не получили какой-либо помощи – все время приходилось идти пешком. Виновником оказался крестецкий ямщик Ивашка Анкудинов, который в своё время принял пакет в целости, а передал его Котку уже со сломанной печатью. Возбудили следствие, итоги которого показали, что несознательный Анкудинов неудачно заскочил на лошади на мост, животное поскользнулось и наездник упал прямо на почтовую сумку. Собственно, по этой причине печать и лопнула, а Анкудинова позже за такое разгильдяйство «били розгами».Также в качестве защиты ценной информации в России была введена цензура. Особенно важным это стало в предпоследнее десятилетие XVII века, когда толком не было понятно, кто будет царем. Вокруг трона была возня, о которой зарубежным «друзьям» лучше было не знать, а то и до интервенции недалеко. В связи с этим была введена гласная почтовая цензура писем, которые отправлялись на запад. Кстати, стоит упомянуть, что в Европе, в отличие от Руси, в это время существовал институт тайной перлюстрации. Очень хорошо иллюстрирует механику процесса гласной цензуры того времени указание думного дьяка Посольского приказа Емельяна Украинцева смоленскому воеводе окольничему Ф. Шаховскому в 1690 году:Со временем законы и порядки стало жестче. Петр I издал закон «о донесении на тех, кто запершись пишет, кроме учителей церковных, и о наказании тем, кто знал, кто запершись пишет, и о том не донесли». Тех, кто писал «запершись», теперь рассматривали в качестве государственных преступников со всеми вытекающими для них последствиями.Посольский приказ — центр криптографии петровской РусиВице-канцлер Петр Павлович ШафировШирокое реформирование армии поставило перед Петром I задачу развитие систем управления войсками как на маневрах, так и короткие промежутки мирного времени. В 1695 и 1696 годах, во время похода на турок, была организована первая военно-полевая почта под руководством почтмейстера А. А. Виниуса. У всех отправлений этой почты был статус чрезвычайных. В начале XVIII века простой физической защиты почтальона от посягательств на ценную корреспонденцию стало не хватать, и Петр обратил свой взор на криптографию. Причиной стало появление многочисленных дипломатических представительств Российской империи за рубежом, а также Северная война со Швецией, в ходе которой приходилось управлять войсками на большой территории. И в том, и в другом случаях была велика опасность попадания стратегической информации в руки неприятеля. Криптографическим мозгом России тогда стал Посольский приказ, в котором шифры создавались, а также шифровалась и расшифровывалась корреспонденция государственной важности. На должности криптографов и шифровальщиков были «переводчики», которые одновременно переводили с иностранного письма и проводили шифровку-дешифровку документов. Известным специалистом по польским депешам был переводчик Голембовский. Его статус шифровальщика подтверждает «замминистра иностранных дел» вице-канцлер Петр Павлович Шафиров, который в письме Гавриилу Ивановичу Головкину пишет: «А цифирь (шифр) такая, чаю, есть у Голембовского». Шифрованием корреспонденции непосредственно Петра Великого занималась Походная посольская канцелярия, повсюду следовавшая за государем.Ключи к шифру простой заменыКакие шифровальные система было в обиходе во времена Петра I? Как и ранее, основным шифром на Руси была простая замена, в которой знаки открытого текста заменялись на буквы (при этом буквы могли принадлежать как алфавиту открытого текста, так и другой азбуки), цифры или специально придуманные знаки. Примечательно, что в шифрах Петра Великого употреблялись только привычные нам арабские цифры, так как в начале XVIII века государем была выведена из употребления устаревшая буквенная кириллическая нумерация, заимствованная у греков. Кроме того, в качестве знаков шифрованного текста употреблялись и буквенные сочетания.Приходилось работать шифровальщикам Петра не только с русскими текстами, но и с материалами, написанными на греческом, немецком и французском языках. Это объяснялось тем, что император владел несколькими языками, а в подчинении ему было много иностранцев. При этом зашифрованные русскоязычные депеши, которые уходили в Европу были практически не взламываемыми. За рубежом очень мало кто знал русский язык, а без знания лингвистических особенностей шифрованного текста раскрыть его очень сложно. Было у петровских криптографов собственное ноу-хау – наличие множества «пустышек» в тексте, то есть знаков шифрованного текста, которым не соответствует никакой знак открытого текста. Эти бессмысленные включения длиной 5-6 знаков увеличивали стойкость шифров, создавая у противника неправильное впечатление о количестве знаком в алфавите открытого текста. «Пустышки» разбивали структурные лингвистические связи открытого текста и изменяли статистические закономерности, то есть именно те свойства текста, которые использовались при дешифровании шифра простой замены. Бессмысленные вставки увеличивали длину кодированного текста по сравнению с открытым, а это значительно усложняло их взаимное сопоставление. Окончательно запутывали противника петровские шифровальщики тем, что в определенных случаях некоторые знаки применялись для кодирования точек и запятых, содержавшихся в открытом тексте, для чего могли использоваться в том числе и «пустышки». Об этих ухищрениях специально упоминалось в кратких правилах пользования шифрами.Продолжение следует…