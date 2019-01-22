Самолёты-заправщики и их перспективы
На вооружении российских воздушно-космических сил состоит множество самолетов с приемными штангами аппаратуры дозаправки топливом в полете. Подобные устройства позволяют им получать топливо от самолетов-заправщиков, и за счет этого дольше оставаться в воздухе, выполняя поставленные задачи. Таким образом, расширение возможностей ВКС прямо связано с состоянием парка самолетов-заправщиков. Рассмотрим текущую ситуацию в этой сфере и пути ее развития в обозримом будущем.
Получатели топлива
В общей сложности на вооружении ВКС и ВМФ России имеется несколько сотен самолетов разных классов и типов, оснащенных аппаратурой приема топлива от заправщика. Приемные штанги, предназначенные для стыковки со специальными конусами, имеются на дальних бомбардировщиках-ракетоносцах, самолетах фронтовой авиации и на машинах специального назначения. Советские и российские военные много десятилетий назад поняли ценность дозаправки в полете, и это привело к известным последствиям.
Ил-78 имитирует дозаправку Ту-95МС. Используются все три заправочных агрегата. Фото Wikimedia Commons
Вероятно, наиболее известными «клиентами» самолетов-заправщиков в наших ВКС являются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС – их общая численность достигает 80 единиц. На базе Ту-95 в свое время был разработан противолодочный самолет Ту-142. 22 строевые машины этой модели могут выполнять дозаправку. Также в армии имеются бомбардировщики Ту-22М3, ранее имевшие приемные штанги. В соответствии с международными соглашениями, в прошлом они лишились возможности дозаправки, однако в ходе будущей модернизации они вновь смогут принимать топливо в полете.
Большая часть российской истребительной авиации оснащена приемными штангами. Такая аппаратура имеется на перехватчиках МиГ-31, истребителях Су-30, Су-33 и Су-35. Исключение составляют только некоторые модификации самолетов Су-27 и МиГ-29. Схожим образом обстоит дело и с ударной фронтовой авиацией. Бомбардировщики Су-24 и Су-34 способны принимать топливо в полете, тогда как штурмовики Су-25 заправляются только на земле. В будущем с заправщиками смогут взаимодействовать перспективные Су-57 и МиГ-35.
Приемными штангами также оснащены российские самолеты дальнего радиолокационного обзора и управления А-50, предназначенные для длительного барражирования в заданных районах. Проект глубокой модернизации А-100 предусматривает сохранение этой аппаратуры.
В российских вооруженных силах в общей сложности имеется несколько сотен самолетов перечисленных типов, способных получать топливо в полете при помощи системы «шланг-конус». Следует отметить, что отсутствие приемной штанги не лишает самолет или вертолет возможности работы с отечественными заправщиками семейства Ил-78. Последние могут выдавать топливо, находясь на земле. Для этого используются соответствующие штуцеры и рукава. Таким образом, самолеты-заправщики ВКС России, как минимум в теории, способны обслуживать почти все типы летательных аппаратов, состоящие на вооружении.
Заправщики
В свое время командование ВВС СССР приняло принципиальное решение о двух путях развития самолетов-заправщиков. Было предложено строить специализированные машины, предназначенные для транспортировки и выдачи больших объемов горючего. Параллельно выпускались специальные подвесные агрегаты, способные превращать в заправщики самолеты фронтовой авиации. Таким образом, был построен небольшой флот специализированных машин, которые можно было дополнять самолетами с подвесными агрегатами.
В настоящее время в российских ВКС имеется всего 15 специализированных самолетов-заправщиков. Это 5 машин типа Ил-78 и 10 модернизированных Ил-78М. Они строились на базе военно-транспортного самолета Ил-76 и отличаются друг от друга составом агрегатов. В ходе модернизации до Ил-78М была переработана грузовая кабина, что позволило увеличить запас топлива на борту. Заправщик базовой модификации перевозит во внутренних баках до 118 т топлива, из них 28 т – в баках внутри грузовой кабины. Улучшенный Ил-78М получил фюзеляжные баки на 36 т горючего.
Для выдачи топлива другим самолетам используются три т.н. подвесных агрегата заправки (ПАЗ). Под крылом Ил-78 помещены два устройства типа УПАЗ-1. Это изделие имеет обтекаемый корпус, внутри которого помещается барабан со шлангом длиной 26 м. Агрегат имеет два режима работы. На одном выдается 900 л в минуту, на втором – 2200 л/мин. Режимы предназначены для заправки легких и тяжелых самолетов соответственно. В хвосте Ил-78 / 78М установлен агрегат ПАЗ-1М, предназначенный для работы с тяжелой авиатехникой. Он обеспечивает перекачку топлива со скоростью до 2900 л/мин.
Как уже упоминалось, Ил-78 способен выдавать топливо не только в полете. К штуцерам его топливной системы могут подсоединяться четыре рукава для передачи горючего. Подвесные агрегаты заправки при этом не используются. Возможна перекачка топлива как в самолеты или вертолеты, так и в аэродромные автоцистерны.
На снабжении воздушно-космических сил также состоят УПАЗ, предназначенные для использования самолетами тактической авиации. Агрегаты этих типов подвешиваются под днищем самолета-носителя и подключаются к его топливной системе. Установка дополнительных внутренних баков по типу Ил-78 / 78М не предусматривается, однако вместе с УПАЗ применяются подвесные емкости.
Для бомбардировщиков Су-24М и их модификаций предназначается агрегат УПАЗ-1 со шлангом длиной 28 м и производительностью 1600 л/мин. Изделие УПАЗ-1К разработано для палубных истребителей Су-33, которые, по задумке командования, должны были обслуживать друг друга и самостоятельно обеспечивать дозаправку. Схожий агрегат был разработан и для корабельного МиГ-29К.
Задействовав фронтовые самолеты с УПАЗ, парк заправщиков теоретически можно увеличить на 130-150 единиц. Впрочем, реальные возможности в этом отношении гораздо ниже. Установка УПАЗ на самолет является не самой простой процедурой, а также серьезно затрудняет его применение на исходных ролях. Тем не менее, наличие унифицированных агрегатов положительным образом сказывается на возможностях ВКС, позволяя дополнить специализированные заправщики другой техникой.
Будущее
Согласно заявлениям официальных лиц, прозвучавшим в последние годы, министерство обороны России намерено развивать парк самолетов-заправщиков. При этом речь будет идти только о модернизации и строительстве специализированной техники. Как можно судить по известным данным, активная модернизация подвесных агрегатов не планируется, но отказываться от них армия пока не будет.
Имеющиеся в строю самолеты Ил-78 и Ил-78М постепенно проходят ремонт и модернизацию, за счет которых продлевается их ресурс и повышаются основные характеристики. Насколько известно, такие процедуры будут выполняться и в будущем, вплоть до конца службы техники. Это позволит продолжать эксплуатацию имеющихся самолетов, как минимум, до второй половины двадцатых годов, либо дольше.
Уже приняты меры, направленные на радикальное обновление парка техники. В 2012 году начались летные испытания военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А – модернизированной версии Ил-76 с улучшенным планером, новой авионикой и двигателями. Обновленный самолет планировалось поставить в серию и строить в трех модификациях. Вместе с базовой транспортной версией следовало строить модернизированный самолет ДРЛОиУ А-100, а также заправщик Ил-78М-90А.
Несколько лет назад командование утверждало, что до 2025 года воздушно-космические силы смогут получить несколько десятков новых воздушных танкеров на базе Ил-76МД-90А, не считая других версий этого военно-транспортного самолета. К настоящему времени эти планы сократились. В те же сроки теперь планируется построить не более 15 единиц новой техники. Нетрудно заметить, что это приведет к двукратному увеличению парка.
Около года назад первый самолет Ил-78М-90А впервые поднялся в воздух. После части летных испытаний машину вернули на доводку. В декабре прошлого года первый образец нового типа вновь вывели на испытания. По завершении всех необходимых проверок самолет передадут министерству обороны. В дальнейшем ожидается появление новых машин этого типа. В следующие годы производство должно выйти на расчетные темпы с поставкой нескольких новых самолетов ежегодно.
Таким образом, при своевременном ремонте и модернизации имеющихся машин, а также при регулярной поставке новых образцов общее количество заправщиков Ил-78 всех модификаций удастся довести до 28-30 единиц – это вдвое больше, чем имеется в настоящее время. Подобный рост численности заправщиков известным образом скажется на возможностях специальной авиации и окажет влияние на боевой потенциал всех самолетов с возможностью дозаправки в воздухе.
Двукратный рост численности Ил-78 может быть поводом для оптимизма, но подобная ситуация вряд ли сможет сохраняться слишком долго. К моменту завершения строительства ожидаемой серии новых Ил-78М-90А придется начать списание морально и физически устаревших машин предыдущих модификаций. Для их замены понадобится строительство дополнительной партии техники. Остается надеяться, что поставки новейших Ил-78М-90А начнутся в разумные сроки и будут осуществляться в желаемых объемах, благодаря чему ВКС не столкнутся с известными рисками.
Насколько известно, в ближайшем будущем не будут приниматься никакие меры по развитию самолетов-заправщиков, использующих съемные УПАЗ. Их оставят ряду существующих машин и будут применять при необходимости. При этом установка таких устройств на перспективную технику, по известным данным, не планируется. К примеру, фронтовой бомбардировщик Су-34, которому в дальнейшем предстоит полностью заменить более старый Су-24М, не может нести подвесной агрегат заправки, хотя и оснащен штангой для приема топлива. Другие машины новейших типов тоже могут принимать топливо, но не несут средства для его передачи.
Прогноз
В настоящее время российские воздушно-космические силы имеют 15 специализированных самолетов-заправщиков Ил-78 и Ил-78М. Также некоторое количество машин тактической авиации может быть переоборудовано в заправщики за счет применения подвесных агрегатов. В целом, такая ситуация может считаться приемлемой. Имеющийся парк соответствует требованиям сегодняшнего дня и позволяет решать актуальные задачи. Однако существуют некоторые риски, которые следует учитывать при планировании дальнейших действий.
Су-30 в роли "танкера". Фото НПП "Звезда" / zvezda-npp.ru
Согласно текущим планам, дальнейшее развитие парка техники будет осуществляться за счет модернизации имеющихся самолетов и строительства совершенно новых. Это позволит в течение нескольких следующих лет увеличить флот воздушных «танкеров» в два раза.
Следует отметить, что новые самолеты Ил-78 будут строиться только с нуля. Тем не менее, существует теоретическая возможность пополнения парка иным способом. Так, на хранении простаивает некоторое количество транспортных самолетов Ил-76 ряда модификаций, которые можно было бы отремонтировать и переоборудовать в заправщики. Однако вероятность появления такого проекта не слишком велика. О возможности разработки совершенно нового заправщика на базе иной платформы вообще говорить не приходится.
В целом, текущее состояние парка самолетов-заправщиков воздушно-космических сил России можно назвать приемлемым и отвечающим актуальным задачам. Однако дальнейшее развитие военной авиации, процессы устаревания техники и возможность появления новых угроз прямо говорят о необходимости развития этой составляющей ВКС. Министерство обороны достаточно давно принимает необходимые меры, но их реальные результаты появятся только в будущем. Остается надеяться, что строительство и модернизация в ближайшие годы смогут опережать устаревание и появление новых рисков.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
https://tass.ru/
https://ria.ru/
http://airwar.ru/
https://vpk.name/
http://zvezda-npp.ru/
http://roe.ru/
Получатели топлива
В общей сложности на вооружении ВКС и ВМФ России имеется несколько сотен самолетов разных классов и типов, оснащенных аппаратурой приема топлива от заправщика. Приемные штанги, предназначенные для стыковки со специальными конусами, имеются на дальних бомбардировщиках-ракетоносцах, самолетах фронтовой авиации и на машинах специального назначения. Советские и российские военные много десятилетий назад поняли ценность дозаправки в полете, и это привело к известным последствиям.
Ил-78 имитирует дозаправку Ту-95МС. Используются все три заправочных агрегата. Фото Wikimedia Commons
Вероятно, наиболее известными «клиентами» самолетов-заправщиков в наших ВКС являются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС – их общая численность достигает 80 единиц. На базе Ту-95 в свое время был разработан противолодочный самолет Ту-142. 22 строевые машины этой модели могут выполнять дозаправку. Также в армии имеются бомбардировщики Ту-22М3, ранее имевшие приемные штанги. В соответствии с международными соглашениями, в прошлом они лишились возможности дозаправки, однако в ходе будущей модернизации они вновь смогут принимать топливо в полете.
Большая часть российской истребительной авиации оснащена приемными штангами. Такая аппаратура имеется на перехватчиках МиГ-31, истребителях Су-30, Су-33 и Су-35. Исключение составляют только некоторые модификации самолетов Су-27 и МиГ-29. Схожим образом обстоит дело и с ударной фронтовой авиацией. Бомбардировщики Су-24 и Су-34 способны принимать топливо в полете, тогда как штурмовики Су-25 заправляются только на земле. В будущем с заправщиками смогут взаимодействовать перспективные Су-57 и МиГ-35.
Приемными штангами также оснащены российские самолеты дальнего радиолокационного обзора и управления А-50, предназначенные для длительного барражирования в заданных районах. Проект глубокой модернизации А-100 предусматривает сохранение этой аппаратуры.
В российских вооруженных силах в общей сложности имеется несколько сотен самолетов перечисленных типов, способных получать топливо в полете при помощи системы «шланг-конус». Следует отметить, что отсутствие приемной штанги не лишает самолет или вертолет возможности работы с отечественными заправщиками семейства Ил-78. Последние могут выдавать топливо, находясь на земле. Для этого используются соответствующие штуцеры и рукава. Таким образом, самолеты-заправщики ВКС России, как минимум в теории, способны обслуживать почти все типы летательных аппаратов, состоящие на вооружении.
Заправщики
В свое время командование ВВС СССР приняло принципиальное решение о двух путях развития самолетов-заправщиков. Было предложено строить специализированные машины, предназначенные для транспортировки и выдачи больших объемов горючего. Параллельно выпускались специальные подвесные агрегаты, способные превращать в заправщики самолеты фронтовой авиации. Таким образом, был построен небольшой флот специализированных машин, которые можно было дополнять самолетами с подвесными агрегатами.
В настоящее время в российских ВКС имеется всего 15 специализированных самолетов-заправщиков. Это 5 машин типа Ил-78 и 10 модернизированных Ил-78М. Они строились на базе военно-транспортного самолета Ил-76 и отличаются друг от друга составом агрегатов. В ходе модернизации до Ил-78М была переработана грузовая кабина, что позволило увеличить запас топлива на борту. Заправщик базовой модификации перевозит во внутренних баках до 118 т топлива, из них 28 т – в баках внутри грузовой кабины. Улучшенный Ил-78М получил фюзеляжные баки на 36 т горючего.
Для выдачи топлива другим самолетам используются три т.н. подвесных агрегата заправки (ПАЗ). Под крылом Ил-78 помещены два устройства типа УПАЗ-1. Это изделие имеет обтекаемый корпус, внутри которого помещается барабан со шлангом длиной 26 м. Агрегат имеет два режима работы. На одном выдается 900 л в минуту, на втором – 2200 л/мин. Режимы предназначены для заправки легких и тяжелых самолетов соответственно. В хвосте Ил-78 / 78М установлен агрегат ПАЗ-1М, предназначенный для работы с тяжелой авиатехникой. Он обеспечивает перекачку топлива со скоростью до 2900 л/мин.
Как уже упоминалось, Ил-78 способен выдавать топливо не только в полете. К штуцерам его топливной системы могут подсоединяться четыре рукава для передачи горючего. Подвесные агрегаты заправки при этом не используются. Возможна перекачка топлива как в самолеты или вертолеты, так и в аэродромные автоцистерны.
На снабжении воздушно-космических сил также состоят УПАЗ, предназначенные для использования самолетами тактической авиации. Агрегаты этих типов подвешиваются под днищем самолета-носителя и подключаются к его топливной системе. Установка дополнительных внутренних баков по типу Ил-78 / 78М не предусматривается, однако вместе с УПАЗ применяются подвесные емкости.
Для бомбардировщиков Су-24М и их модификаций предназначается агрегат УПАЗ-1 со шлангом длиной 28 м и производительностью 1600 л/мин. Изделие УПАЗ-1К разработано для палубных истребителей Су-33, которые, по задумке командования, должны были обслуживать друг друга и самостоятельно обеспечивать дозаправку. Схожий агрегат был разработан и для корабельного МиГ-29К.
Задействовав фронтовые самолеты с УПАЗ, парк заправщиков теоретически можно увеличить на 130-150 единиц. Впрочем, реальные возможности в этом отношении гораздо ниже. Установка УПАЗ на самолет является не самой простой процедурой, а также серьезно затрудняет его применение на исходных ролях. Тем не менее, наличие унифицированных агрегатов положительным образом сказывается на возможностях ВКС, позволяя дополнить специализированные заправщики другой техникой.
Будущее
Согласно заявлениям официальных лиц, прозвучавшим в последние годы, министерство обороны России намерено развивать парк самолетов-заправщиков. При этом речь будет идти только о модернизации и строительстве специализированной техники. Как можно судить по известным данным, активная модернизация подвесных агрегатов не планируется, но отказываться от них армия пока не будет.
Имеющиеся в строю самолеты Ил-78 и Ил-78М постепенно проходят ремонт и модернизацию, за счет которых продлевается их ресурс и повышаются основные характеристики. Насколько известно, такие процедуры будут выполняться и в будущем, вплоть до конца службы техники. Это позволит продолжать эксплуатацию имеющихся самолетов, как минимум, до второй половины двадцатых годов, либо дольше.
Уже приняты меры, направленные на радикальное обновление парка техники. В 2012 году начались летные испытания военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А – модернизированной версии Ил-76 с улучшенным планером, новой авионикой и двигателями. Обновленный самолет планировалось поставить в серию и строить в трех модификациях. Вместе с базовой транспортной версией следовало строить модернизированный самолет ДРЛОиУ А-100, а также заправщик Ил-78М-90А.
Несколько лет назад командование утверждало, что до 2025 года воздушно-космические силы смогут получить несколько десятков новых воздушных танкеров на базе Ил-76МД-90А, не считая других версий этого военно-транспортного самолета. К настоящему времени эти планы сократились. В те же сроки теперь планируется построить не более 15 единиц новой техники. Нетрудно заметить, что это приведет к двукратному увеличению парка.
Около года назад первый самолет Ил-78М-90А впервые поднялся в воздух. После части летных испытаний машину вернули на доводку. В декабре прошлого года первый образец нового типа вновь вывели на испытания. По завершении всех необходимых проверок самолет передадут министерству обороны. В дальнейшем ожидается появление новых машин этого типа. В следующие годы производство должно выйти на расчетные темпы с поставкой нескольких новых самолетов ежегодно.
Таким образом, при своевременном ремонте и модернизации имеющихся машин, а также при регулярной поставке новых образцов общее количество заправщиков Ил-78 всех модификаций удастся довести до 28-30 единиц – это вдвое больше, чем имеется в настоящее время. Подобный рост численности заправщиков известным образом скажется на возможностях специальной авиации и окажет влияние на боевой потенциал всех самолетов с возможностью дозаправки в воздухе.
Двукратный рост численности Ил-78 может быть поводом для оптимизма, но подобная ситуация вряд ли сможет сохраняться слишком долго. К моменту завершения строительства ожидаемой серии новых Ил-78М-90А придется начать списание морально и физически устаревших машин предыдущих модификаций. Для их замены понадобится строительство дополнительной партии техники. Остается надеяться, что поставки новейших Ил-78М-90А начнутся в разумные сроки и будут осуществляться в желаемых объемах, благодаря чему ВКС не столкнутся с известными рисками.
Насколько известно, в ближайшем будущем не будут приниматься никакие меры по развитию самолетов-заправщиков, использующих съемные УПАЗ. Их оставят ряду существующих машин и будут применять при необходимости. При этом установка таких устройств на перспективную технику, по известным данным, не планируется. К примеру, фронтовой бомбардировщик Су-34, которому в дальнейшем предстоит полностью заменить более старый Су-24М, не может нести подвесной агрегат заправки, хотя и оснащен штангой для приема топлива. Другие машины новейших типов тоже могут принимать топливо, но не несут средства для его передачи.
Прогноз
В настоящее время российские воздушно-космические силы имеют 15 специализированных самолетов-заправщиков Ил-78 и Ил-78М. Также некоторое количество машин тактической авиации может быть переоборудовано в заправщики за счет применения подвесных агрегатов. В целом, такая ситуация может считаться приемлемой. Имеющийся парк соответствует требованиям сегодняшнего дня и позволяет решать актуальные задачи. Однако существуют некоторые риски, которые следует учитывать при планировании дальнейших действий.
Су-30 в роли "танкера". Фото НПП "Звезда" / zvezda-npp.ru
Согласно текущим планам, дальнейшее развитие парка техники будет осуществляться за счет модернизации имеющихся самолетов и строительства совершенно новых. Это позволит в течение нескольких следующих лет увеличить флот воздушных «танкеров» в два раза.
Следует отметить, что новые самолеты Ил-78 будут строиться только с нуля. Тем не менее, существует теоретическая возможность пополнения парка иным способом. Так, на хранении простаивает некоторое количество транспортных самолетов Ил-76 ряда модификаций, которые можно было бы отремонтировать и переоборудовать в заправщики. Однако вероятность появления такого проекта не слишком велика. О возможности разработки совершенно нового заправщика на базе иной платформы вообще говорить не приходится.
В целом, текущее состояние парка самолетов-заправщиков воздушно-космических сил России можно назвать приемлемым и отвечающим актуальным задачам. Однако дальнейшее развитие военной авиации, процессы устаревания техники и возможность появления новых угроз прямо говорят о необходимости развития этой составляющей ВКС. Министерство обороны достаточно давно принимает необходимые меры, но их реальные результаты появятся только в будущем. Остается надеяться, что строительство и модернизация в ближайшие годы смогут опережать устаревание и появление новых рисков.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
https://tass.ru/
https://ria.ru/
http://airwar.ru/
https://vpk.name/
http://zvezda-npp.ru/
http://roe.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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