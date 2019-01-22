Самолёты-заправщики и их перспективы



Ил-78 имитирует дозаправку Ту-95МС. Используются все три заправочных агрегата. Фото Wikimedia Commons



Ил-78 и Ту-160. Фото Wikimedia Commons



УПАЗ под крылом заправщика Ил-78. Фото Wikimedia Commons



Элементы системы "шланг-конус" без корпусов и носителей. Фото ОАК / uacrussia.livejournal.com



Су-24М дозаправляет МиГ-31. Фото Авиару.рф



Су-30 в роли "танкера". Фото НПП "Звезда" / zvezda-npp.ru

По материалам сайтов:

http://mil.ru/

https://tass.ru/

https://ria.ru/

http://airwar.ru/

https://vpk.name/

http://zvezda-npp.ru/

http://roe.ru/

На вооружении российских воздушно-космических сил состоит множество самолетов с приемными штангами аппаратуры дозаправки топливом в полете. Подобные устройства позволяют им получать топливо от самолетов-заправщиков, и за счет этого дольше оставаться в воздухе, выполняя поставленные задачи. Таким образом, расширение возможностей ВКС прямо связано с состоянием парка самолетов-заправщиков. Рассмотрим текущую ситуацию в этой сфере и пути ее развития в обозримом будущем.В общей сложности на вооружении ВКС и ВМФ России имеется несколько сотен самолетов разных классов и типов, оснащенных аппаратурой приема топлива от заправщика. Приемные штанги, предназначенные для стыковки со специальными конусами, имеются на дальних бомбардировщиках-ракетоносцах, самолетах фронтовой авиации и на машинах специального назначения. Советские и российские военные много десятилетий назад поняли ценность дозаправки в полете, и это привело к известным последствиям.Вероятно, наиболее известными «клиентами» самолетов-заправщиков в наших ВКС являются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС – их общая численность достигает 80 единиц. На базе Ту-95 в свое время был разработан противолодочный самолет Ту-142. 22 строевые машины этой модели могут выполнять дозаправку. Также в армии имеются бомбардировщики Ту-22М3, ранее имевшие приемные штанги. В соответствии с международными соглашениями, в прошлом они лишились возможности дозаправки, однако в ходе будущей модернизации они вновь смогут принимать топливо в полете.Большая часть российской истребительной авиации оснащена приемными штангами. Такая аппаратура имеется на перехватчиках МиГ-31, истребителях Су-30, Су-33 и Су-35. Исключение составляют только некоторые модификации самолетов Су-27 и МиГ-29. Схожим образом обстоит дело и с ударной фронтовой авиацией. Бомбардировщики Су-24 и Су-34 способны принимать топливо в полете, тогда как штурмовики Су-25 заправляются только на земле. В будущем с заправщиками смогут взаимодействовать перспективные Су-57 и МиГ-35.Приемными штангами также оснащены российские самолеты дальнего радиолокационного обзора и управления А-50, предназначенные для длительного барражирования в заданных районах. Проект глубокой модернизации А-100 предусматривает сохранение этой аппаратуры.В российских вооруженных силах в общей сложности имеется несколько сотен самолетов перечисленных типов, способных получать топливо в полете при помощи системы «шланг-конус». Следует отметить, что отсутствие приемной штанги не лишает самолет или вертолет возможности работы с отечественными заправщиками семейства Ил-78. Последние могут выдавать топливо, находясь на земле. Для этого используются соответствующие штуцеры и рукава. Таким образом, самолеты-заправщики ВКС России, как минимум в теории, способны обслуживать почти все типы летательных аппаратов, состоящие на вооружении.В свое время командование ВВС СССР приняло принципиальное решение о двух путях развития самолетов-заправщиков. Было предложено строить специализированные машины, предназначенные для транспортировки и выдачи больших объемов горючего. Параллельно выпускались специальные подвесные агрегаты, способные превращать в заправщики самолеты фронтовой авиации. Таким образом, был построен небольшой флот специализированных машин, которые можно было дополнять самолетами с подвесными агрегатами.В настоящее время в российских ВКС имеется всего 15 специализированных самолетов-заправщиков. Это 5 машин типа Ил-78 и 10 модернизированных Ил-78М. Они строились на базе военно-транспортного самолета Ил-76 и отличаются друг от друга составом агрегатов. В ходе модернизации до Ил-78М была переработана грузовая кабина, что позволило увеличить запас топлива на борту. Заправщик базовой модификации перевозит во внутренних баках до 118 т топлива, из них 28 т – в баках внутри грузовой кабины. Улучшенный Ил-78М получил фюзеляжные баки на 36 т горючего.Для выдачи топлива другим самолетам используются три т.н. подвесных агрегата заправки (ПАЗ). Под крылом Ил-78 помещены два устройства типа УПАЗ-1. Это изделие имеет обтекаемый корпус, внутри которого помещается барабан со шлангом длиной 26 м. Агрегат имеет два режима работы. На одном выдается 900 л в минуту, на втором – 2200 л/мин. Режимы предназначены для заправки легких и тяжелых самолетов соответственно. В хвосте Ил-78 / 78М установлен агрегат ПАЗ-1М, предназначенный для работы с тяжелой авиатехникой. Он обеспечивает перекачку топлива со скоростью до 2900 л/мин.Как уже упоминалось, Ил-78 способен выдавать топливо не только в полете. К штуцерам его топливной системы могут подсоединяться четыре рукава для передачи горючего. Подвесные агрегаты заправки при этом не используются. Возможна перекачка топлива как в самолеты или вертолеты, так и в аэродромные автоцистерны.На снабжении воздушно-космических сил также состоят УПАЗ, предназначенные для использования самолетами тактической авиации. Агрегаты этих типов подвешиваются под днищем самолета-носителя и подключаются к его топливной системе. Установка дополнительных внутренних баков по типу Ил-78 / 78М не предусматривается, однако вместе с УПАЗ применяются подвесные емкости.Для бомбардировщиков Су-24М и их модификаций предназначается агрегат УПАЗ-1 со шлангом длиной 28 м и производительностью 1600 л/мин. Изделие УПАЗ-1К разработано для палубных истребителей Су-33, которые, по задумке командования, должны были обслуживать друг друга и самостоятельно обеспечивать дозаправку. Схожий агрегат был разработан и для корабельного МиГ-29К.Задействовав фронтовые самолеты с УПАЗ, парк заправщиков теоретически можно увеличить на 130-150 единиц. Впрочем, реальные возможности в этом отношении гораздо ниже. Установка УПАЗ на самолет является не самой простой процедурой, а также серьезно затрудняет его применение на исходных ролях. Тем не менее, наличие унифицированных агрегатов положительным образом сказывается на возможностях ВКС, позволяя дополнить специализированные заправщики другой техникой.Согласно заявлениям официальных лиц, прозвучавшим в последние годы, министерство обороны России намерено развивать парк самолетов-заправщиков. При этом речь будет идти только о модернизации и строительстве специализированной техники. Как можно судить по известным данным, активная модернизация подвесных агрегатов не планируется, но отказываться от них армия пока не будет.Имеющиеся в строю самолеты Ил-78 и Ил-78М постепенно проходят ремонт и модернизацию, за счет которых продлевается их ресурс и повышаются основные характеристики. Насколько известно, такие процедуры будут выполняться и в будущем, вплоть до конца службы техники. Это позволит продолжать эксплуатацию имеющихся самолетов, как минимум, до второй половины двадцатых годов, либо дольше.Уже приняты меры, направленные на радикальное обновление парка техники. В 2012 году начались летные испытания военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А – модернизированной версии Ил-76 с улучшенным планером, новой авионикой и двигателями. Обновленный самолет планировалось поставить в серию и строить в трех модификациях. Вместе с базовой транспортной версией следовало строить модернизированный самолет ДРЛОиУ А-100, а также заправщик Ил-78М-90А.Несколько лет назад командование утверждало, что до 2025 года воздушно-космические силы смогут получить несколько десятков новых воздушных танкеров на базе Ил-76МД-90А, не считая других версий этого военно-транспортного самолета. К настоящему времени эти планы сократились. В те же сроки теперь планируется построить не более 15 единиц новой техники. Нетрудно заметить, что это приведет к двукратному увеличению парка.Около года назад первый самолет Ил-78М-90А впервые поднялся в воздух. После части летных испытаний машину вернули на доводку. В декабре прошлого года первый образец нового типа вновь вывели на испытания. По завершении всех необходимых проверок самолет передадут министерству обороны. В дальнейшем ожидается появление новых машин этого типа. В следующие годы производство должно выйти на расчетные темпы с поставкой нескольких новых самолетов ежегодно.Таким образом, при своевременном ремонте и модернизации имеющихся машин, а также при регулярной поставке новых образцов общее количество заправщиков Ил-78 всех модификаций удастся довести до 28-30 единиц – это вдвое больше, чем имеется в настоящее время. Подобный рост численности заправщиков известным образом скажется на возможностях специальной авиации и окажет влияние на боевой потенциал всех самолетов с возможностью дозаправки в воздухе.Двукратный рост численности Ил-78 может быть поводом для оптимизма, но подобная ситуация вряд ли сможет сохраняться слишком долго. К моменту завершения строительства ожидаемой серии новых Ил-78М-90А придется начать списание морально и физически устаревших машин предыдущих модификаций. Для их замены понадобится строительство дополнительной партии техники. Остается надеяться, что поставки новейших Ил-78М-90А начнутся в разумные сроки и будут осуществляться в желаемых объемах, благодаря чему ВКС не столкнутся с известными рисками.Насколько известно, в ближайшем будущем не будут приниматься никакие меры по развитию самолетов-заправщиков, использующих съемные УПАЗ. Их оставят ряду существующих машин и будут применять при необходимости. При этом установка таких устройств на перспективную технику, по известным данным, не планируется. К примеру, фронтовой бомбардировщик Су-34, которому в дальнейшем предстоит полностью заменить более старый Су-24М, не может нести подвесной агрегат заправки, хотя и оснащен штангой для приема топлива. Другие машины новейших типов тоже могут принимать топливо, но не несут средства для его передачи.В настоящее время российские воздушно-космические силы имеют 15 специализированных самолетов-заправщиков Ил-78 и Ил-78М. Также некоторое количество машин тактической авиации может быть переоборудовано в заправщики за счет применения подвесных агрегатов. В целом, такая ситуация может считаться приемлемой. Имеющийся парк соответствует требованиям сегодняшнего дня и позволяет решать актуальные задачи. Однако существуют некоторые риски, которые следует учитывать при планировании дальнейших действий.Согласно текущим планам, дальнейшее развитие парка техники будет осуществляться за счет модернизации имеющихся самолетов и строительства совершенно новых. Это позволит в течение нескольких следующих лет увеличить флот воздушных «танкеров» в два раза.Следует отметить, что новые самолеты Ил-78 будут строиться только с нуля. Тем не менее, существует теоретическая возможность пополнения парка иным способом. Так, на хранении простаивает некоторое количество транспортных самолетов Ил-76 ряда модификаций, которые можно было бы отремонтировать и переоборудовать в заправщики. Однако вероятность появления такого проекта не слишком велика. О возможности разработки совершенно нового заправщика на базе иной платформы вообще говорить не приходится.В целом, текущее состояние парка самолетов-заправщиков воздушно-космических сил России можно назвать приемлемым и отвечающим актуальным задачам. Однако дальнейшее развитие военной авиации, процессы устаревания техники и возможность появления новых угроз прямо говорят о необходимости развития этой составляющей ВКС. Министерство обороны достаточно давно принимает необходимые меры, но их реальные результаты появятся только в будущем. Остается надеяться, что строительство и модернизация в ближайшие годы смогут опережать устаревание и появление новых рисков.