Как Сталин ответил на план Маршалла

70 лет назад, 18 января 1949 года, в Москве были подписан протокол о создании Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Сталин ответил на неоколониальный план Маршалла, ведущий к экономическому порабощению Европы.В первые годы после Второй мировой войны Советский Союз оказал беспрецедентную помощь странам Восточной Европы. С помощью Великой России (СССР) там быстро восстановили и стали развивать энергетику, промышленность, транспортную сеть. Была устранена угроза послевоенного голода, хронического недоедания и распространения эпидемий, что могло унести ещё миллионы жизней. Стал расти уровень жизни, вводились широкие социальные гарантии. К сожалению, в нынешней Восточной Европе об этом предпочитают не вспоминать. Хотя материальная помощь СССР (и это в условиях необходимости восстановления собственного хозяйства) спасла миллионы людей в послевоенной Европе.США же использовали бедствия Европы от большой войны для закабаления Старого Света. Необходимо помнить, что хозяева Лондона и Вашингтона сами подготовили и организовали Вторую мировую войну с помощью фашистских и нацистских режимов Италии и Германии. Англия и США, по сути, создали «чёрную чуму» — немецкий нацизм, чтобы развязать новую мировую бойню и выйти из очередного кризиса капитализма. Война должна была привести к большому разрушению Европы и краху советской (русской) цивилизации. Это позволяло хозяевам США и Англии (глобальной мафии) завершить строительство «нового мирового порядка» и сокрушить тысячелетнего геополитического противника Русь-Россию, уничтожить советский (русский) проект, который позволял провести глобализацию планеты на основе социальной справедливости, нравственной концепции жизнеустройства.Сокрушить советскую цивилизацию не удалось. Однако Европа стала полем боя и была в руинах. Это позволило произвести перезагрузку капиталистической (паразитарно-грабительской) системы и подчинить элиты и государства Старого света доминирующей силе западного проекта – хозяевам Лондона и Вашингтона. Планы хозяев Британии и США были масштабными. В частности, Германию планировали расчленить и разделить на несколько зависимых стран, полностью лишить её военно-промышленного потенциала, обескровить германский народ (голод, лишения и пр. бедствия вели к депопуляции немцев). Только жесткая позиция Москвы спасла Германию и немецкий народ от наиболее мрачного и жесткого сценария.Однако США, которые после мировой бойни, стали «старшим партнером» в тандеме Лондон – Вашингтон, смогли экономически, а значит и политически подчинить себе страны Западной Европы. Доктрина подчинения стран Старого света долговременным интересам Вашингтона была названа по фамилии тогдашнего госсекретаря США, генерала Джорджа Маршалла. Она была принята летом 1947 года и её реализация началась в 1948 году. Маршалл же разработал и концепцию блока НАТО, созданного весной 1949 года. С этого времени США подчинили себе Западную Европу и военном отношении – эта ситуация сохраняется вплоть до настоящего времени. В целом же все эти планы и меры были частью стратегии хозяев Запада по продолжению тысячелетней войны против России-СССР – сразу же после завершения Второй мировой войны началась Третья мировая война – т. н. «холодная война». Запад уже не мог напрямую атаковать Россию, как раньше (Гитлер, Наполеон, Карл XII и т. д.), так как СССР по итогам Великой войны обладал самой мощной армией в мире и благодаря социалистическому курсу создал самодостаточное народное хозяйство, науку и образование. В прямой схватке Союз мог взять верх, поэтому война была идеологической, информационной, тайной и экономической.США под видом бескорыстной якобы экономическо-финансовой помощи ставили под свой контроль внешнюю и внутреннюю политику европейских стран, а также их оборону. Что было затем закреплено в виде создания Североатлантического альянса. Не удивительно, что большую часть помощи получили военно-политические союзники США: Англия, Франция, Италия, Западная Германия и Голландия. Интересно, что значительную часть полученных от американцев финансов Лондон, Париж и Амстердам использовали для ведения неоколониальных войн в Малайе, Индокитае и Индонезии.Глава советской державы Иосиф Сталин и министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов всё это отлично видели. Они отмечали, что с помощью финансовой удавки США вмешиваются во внутренние дела европейских стран, ставят экономику этих стран в зависимость от интересов Соединенных Штатов. В итоге Вашингтон планирует сколотить антисоветский военный блок и изолировать СССР и его союзников в Восточной Европе. Москва не ошиблась в своих прогнозах. В частности, одним из условий оказания финансовой помощи было преимущественное использование доллара США во взаиморасчётах, что вскоре привело к жесткой привязке стран Западной Европы к долларовой системе. Также устанавливалась приоритетность экспорта сырья и полуфабрикатов в Штаты, и открытие внутренних рынков для американских товаров. Кроме того, США ограничивали экономические связи со странами социалистического лагеря. В условиях, когда США имели развитую, передовую индустрию, а экономика и инфраструктура других западных стран были подорваны войной, стран – получатели кредитов превращались в экономические протектораты американской империи.А долларизация мирового хозяйства и создание блока НАТО, позволили США после уничтожения СССР и соцлагеря, стать «мировым жандармом», единственной на планете сверхдержавой.В условиях экономического противостояния с Западом (против СССР и его союзников вводились всё новые финансово-экономические санкции), что ограничивало торговые и производственные возможности СССР и стран соцлагеря, ещё более тесное экономические и политическое сближение России и стран Восточной Европы становилось неизбежным и даже необходимым. Поэтому в 1946 – 1948 гг. в Москве и союзных столицах обсуждались долгосрочные планы экономического сближения и согласования общего развития СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии, Албании и Югославии. Югославский лидер Тито в итоге в 1950 году присоединился к плану Маршалла, спровоцировав разрыв политико-экономических связей с СССР и поставив Югославию в финансовую зависимость от США.В октябре 1948 года государственные плановые комитеты СССР, Польши, Венгрии, Чехословакии и Албании приняли совместную резолюцию о целесообразности координации внешнеэкономической политики и цен во взаимной торговле. В этом же году по инициативе Сталина был разработан план совместных мероприятий по изучению и комплексному освоению сырьевой базы стран-союзников. В декабре 1948 года в Москве предали широкой огласке проект создания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Советский Союз и его восточноевропейские союзники начали процесс создания равноправной мирохозяйственной системы. 5 января 1949 года в Москве по инициативе СССР и Румынии было созвано закрытое экономическое совещание (оно продлилось до 8 января), которое приняло решение об образовании СЭВ. Протокол о создании СЭВ был подписан в Москве 18 января 1949 года.Стоит отметить, чтоЭтот замысел преобладал до начала 1960-х годов, а затем был заморожен (он сохранил силу только в Румынии и Албании, где отвергли хрущевскую десталинизацию и «перестройку»). В итогесырьем по символическим ценам и ввозить оттуда всё более широкий ряд готовой продукции и товаров почти по мировым ценам.Таким образом,За счёт помощи и сырья Советского Союза быстро развивалась легкая, пищевая, химическая промышленность, машиностроение и т. д. социалистических стран Восточной Европы. Помощь СССР привела к успешному развитию хозяйств стран Восточной Европы и даже опережала темпы развития западноевропейских стран (это ещё с учётом более слабого довоенного развития и послевоенной разрухи стран Восточной Европы). Всё это продолжалось до развала СССР и соцлагеря. Соответственно, советское хозяйство теряло темпы развития, и советские отрасли деградировали.К сожалению, среди забытых добрых дел России-СССР и создание СЭВ. Страны Восточной Европы и их народы не помнят, что базовые производственные, энергетические и транспортные мощности им создал или помогал построить Советский Союз (в ущерб собственному развитию).