Стратосферное условное сражение МиГ-31БМ произошло над Пермским краем

В небе над Пермским краем было разыграно условное воздушное сражение, в котором приняли участие истребители-перехватчики ВКС РФ МиГ-31. В последнее время использование этих самолётов у многих стало ассоциироваться с опытной эксплуатацией гиперзвуковых «Кинжалов».Командование ВКС РФ решило поставить перед личным составом задачи по, если так можно выразиться, «традиционному» применению этих боевых машин, а именно – для перехвата истребителей условного противника.Примечательно, что воздушный бой состоялся в стратосферном слое. По заявлению представителей оборонного ведомства, отработка действий по перехвату и уничтожению самолёта условного противника осуществлялась на (максимальных) высотах около 18 тыс. метров.Отмечается, что один из МиГов выполнил функции условного нарушителя воздушных границ РФ. Он двигался на высоте около 15 тыс. метров. Ему на перехват были подняты два истребителя МиГ-31БМ, которые осуществили условное уничтожение с высоты около 18 км на скорости свыше 2800 км в час. Все характеристики перехватчиков МиГ-31БМ в ходе условного воздушного боя в стратосфере над Пермским краем были в очередной раз подтверждены. Подтверждены в том числе и характеристики РЛС "Заслон-М", обнаружившей нарушитель на расстоянии свыше 200 км и в итоге не позволившей самолёту условного противника зайти в тыл.