Поклонники фашистов обратились к Путину за защитой

«Мишенью провокаторов стал Памятный знак дружбы россиян и итальянцев, установленный в 2003 году в сквере им. Кирова. Десять лет он стоял себе спокойно, никому не мешая. Но в 2013 году, словно по чьей-то команде, антагонисты стали настойчиво распространять «утку» о якобы существующем «памятнике оккупантам», «музее альпийских стрелков», «могиле неизвестного фашиста», проводящихся в городе милитаристских парадах».

«Наш Памятный знак содержит два элемента – звезда, которая крепилась на головной убор красноармейцев, и орлиное перо, которое крепилось на головной убор альпийских стрелков».

«Хотя наличие здесь какой-либо милитаристской символики давно и убедительно опровергли».

«…недавно своё определение по этому поводу дал Воронежский областной суд (12.09 2018 г.) В решении суда так и говорится: «оснований для отнесения элементов памятного знака к нацистской атрибутике и символике не имеется, так как головной убор указывает на принадлежность к определённому роду войск, воинскому подразделению, чину и так далее, а не принадлежность к нацистскому движению, какой-либо нацистской организации».

«Участники церемонии открытия Памятного знака в 2003 году опровергают факт закладки туда каких-либо останков. Не имеется никаких официальных и юридических документов на этот счёт».







«Мнение россошанской общественности таково – оставить в покое памятный знак, с костями и памятниками воюют трусы и негодяи».

«Что касается самого памятного знака, на мой взгляд, есть несколько вариантов: перенести его на кладбище либо немного изменить структуру памятного знака, дополнив его пятиконечной звездой с серпом и молотом, сделав так, чтобы она была выше тирольской шляпы. Либо оставить все так, как есть».

«…Мы просим у Вас помощи и защиты от развязанной в отношении города воинской доблести и его жителей гнусной провокационной кампании. Мы опасаемся, что ложь, льющаяся с экранов посредством центральных каналов, приведёт к противостоянию в обществе. Искажённая донельзя информация из уст члена Совета Федерации уже вылилась в социальные сети, нанесла вред репутации Россоши, международным связям. Тысячи людей, основываясь на претенциозном и безответственном сюжете ТВЦ, обвиняют нас чуть ли не в пособничестве оккупантам. Мы этого не заслуживаем, мы – патриоты, ответственные граждане и честные люди. Но мы – в отчаянии и бессилии перед федеральными СМИ, и просим Вашей защиты от нападок группы провокаторов и вставших на их сторону редакторов.



От имени общественности Россошанского района:



Карионов Николай Петрович, председатель Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Россошанского района. 396650, Воронежская обл., г. Россошь, пл. Ленина, 4. (47396) 2-55-44, 910-346-27-22.



Склобовский Анатолий Александрович, председатель местного совета общественно-патриотического движения «Дети военного времени», 8-920-423-90-10.



Золотарёв Олег Николаевич, председатель Совета Россошанской районной организации ветеранов пограничных войск ФСБ России, 8-915-580-51-11.



Киселёв Владимир Николаевич, Председатель Совета ветеранов Россошанского районного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана (РСВА). Ст. дежурный ЕДДС, пл. Ленина, 4.



Морозов Алим Яковлевич, историк и краевед, автор книг о Великой Отечественной войне, Почётный гражданин города Россоши. 396650, Воронежская обл., г. Россошь, пер. Тихий, д. 2, кв. 2. 8-951-862-79-64».

Странен уездный град Россошь в любую погоду. Странны мысли и дела его градоправителей и жителей. Тоже в любую погоду.Но раз начались такие забавные шевеления, то перенесемся мы волею моей снова туда, на самый юг Воронежской области, в город, где обожают и боготворят итальянских фашистов.Знаете, даже вот мысль иной раз закрадывается: а может, стоит тему бросить? Ну нравится россошанским лебезить перед потомками итальянских фашистов, ну пускай дальше пресмыкаются! У нас же вроде как демократия и свобода выбора.Зато в Россоши все шито-крыто и все довольны.Вот только врут зачем-то провинциалы так, что понимаешь – что-то тут нечисто. Нечиста, по-видимому, совесть у господ уездных администраторов, ой как нечиста. Потому что врут не переставая. А пластинку вертят, ну просто любо-дорого послушать, вот только мотивчик настолько заезженный, что зубы сводит.Видео мы тут сняли, но опубликовали намного раньше статьи. Оно хорошо, половина россошанской администрации отметилась. Те, видимо, кто перед этим Путину письмо накатал. С просьбой защитить памятник неизвестному фашисту.Да-да, юмор не юмор, сатира не сатира, но есть такое! Написано письмо на имя аж самого президента России Владимира Владимировича Путина! С слезной просьбой защитить бедных россошанских обывателей, желающих просто дружить с итальянцами, от злобного Николая Савченко и его могущественных покровителей в лице некоторых СМИ.О как.Но даже в письме президенту, да, самому президенту России, подписавшие его люди… врут!Вот что ты будешь делать, видимо, порода такая. Но чтобы не быть голословным – цитата, ссылка на страницу администрации Россоши, все чин-чинарем.Не стыдно врать президенту, россошанская общественность? Нет?Самое главное, что у клятого Савченко на каждое слово может быть положена бумага. И я сам видел запросы, письма, ответы. В 2003 году был установлен памятник неизвестному фашисту, с 2004 года началась с ним борьба.«Якобы существующий музей альпийских стрелков». Ну да, сейчас лихорадочно идут работы по его переделке, так что к моменту проверок все будет шито-крыто. Однако, фото и видео «музея», где все стены увешаны фото итальянских «героев» вкупе с Муссолини и Гитлером – валом.На головной убор красноармейцев, замечу, крепилась не такая звезда. А с серпом и молотом. А вот точно такая же звезда у итальянцев. Да, без серпа и молота. Странно… Кто-то соврал опять…То есть шляпа альпийского стрелка – не милитаристский символ? Хм… Забавно. Но корпус и сегодня «в строю», если что.Странная трактовка, странная.Ну правильно, каков вопрос – таков и ответ. Совершенно подставные лица подали заявление в суд, и суд, четко им ответил. Да, НАЦИСТСКОЙ СИМВОЛИКИ нет. Все правильно, потому что НАЦИСТЫ были в Германии. А в Италии были ФАШИСТЫ. Аплодирую.Правильно, что они, дураки что ли? Зато четко дает ответ прокуратура и свидетели выемки останков в 2018 году. Все запечатлено на фото и видео, но врунам из общественности на это плевать. Начали обманывать президента – что мелочиться?Не было костей в памятнике! А прокуратура, люди, фотоаппараты и видеокамеры лгут! Ну не может общественность Россоши врать своему президенту!Значит, врут остальные.За доблестную прокуратуру Россоши втройне обидно. Но о прокуратуре мы вообще отдельно поговорим.О как… Ну правильно, в угоду итальянским друзьям? Или уже хозяевам? Узаконить памятный знак, который одновременно является незаконным захоронением и объектом поклонения потомков итальянских фашистов.А вообще, закрадывается сомнение. А чего так общественность Россоши за этот памятник-то вступается? Правда, свой мемориал, защитникам и освободителям Россоши с прошлого года стоял засыпанный снегом, только 16 января, в день освобождения города, убрали все-таки снег.Вечный огонь оптимизировали, перевели в разряд Памятного, это который можно на пару часов зажечь пару раз в год, на День Победы и на День Освобождения. Деньги бюджета сэкономили.На это вот патриотам из города воинской славы плевать. Зато за памятник альпийским стрелкам вступились всем кагалом, аж дым стоит!И, главное, врут! Своему президенту врут!Но врет не только «общественность» Россоши. Врут и ответственные лица.Почему-то глава района Юрий Мишанков в интервью РИА «Воронеж» (провинциальные коллеги решили не проверять его слова, а зря) начал рассказывать сказки, как злыдень Савченко вроде бы в 2009-м (на самом деле в 2004-м) году хотел за счет бюджета построить в сквере с памятником фашисту Фонтан Победы.А у злого и непатриотичного Савченко есть документ, датированный 2004-м годом, за подписью 14-ти предпринимателей Россоши, готовых финансировать постройку фонтана. И резолюция тогдашнего главы Квасова, что фонтан строить можно, но где угодно, кроме сквера на Кирова.Плохой документ. Для администрации.Николай Карионов, председатель Россошанского райсовета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и вооруженных сил. Хоть и подписал лживое обращение к президенту России, но говорит разумные вещи:Как есть – это, конечно, для всех самое то. Ничего не трогать, Савченко заткнуть рот, и дальше – гуляй, общественность! С чувством выполненного долга. Но идея с нормальной звездой неплоха. Если все итальянские костомахи из памятника вытащить...Перед кем выслуживаются господа, я уже писал. И буду писать еще, поскольку то, что сегодня в памятнике фашистам заинтересованы власти Россоши, да так, что врут не краснея, своему президенту, да в письменном виде, то завтра, по их примеру, где-нибудь еще захотят установить «памятный знак дружбы».Благо, из Венгрии желающие нарисовались в плане воздания почестей свои мертвым.Кстати, маленькая такая ремарка. Почетный гражданин Россоши Алим Морозов, главный идеолог этой странной «дружбы» с альпийскими стрелками и бывший директор странного музея с портретами Гитлера, Муссолини и итальянских палачей, использовал свое служебное положение и обманывал общественность.Вот письмо из прокуратуры Россоши, из которого следует, что подпольный гостиничный комплекс, который был оборудован в подвале детского сада и переданный добрым главой города Гриневым альпийским стрелкам, с 2016 года находится в собственности детского сада.Однако новый директор музея, назначенная вместо Морозова, совершенно не в курсе этих квадратных метров.Получается, что старый директор музея Алим Морозов и директор детского сада «Улыбка» Любовь Лаптиева, вступив в преступное сообщество, просто устроили на территории детского сада/музея нелегальную гостиницу и вопреки всем постановлениям и установочным документам продолжали сдавать ее в 2016, 2017 и 2018 годах итальянским «друзьям».Затрудняюсь пока сообразить, с корыстной целью или нет, но факт введения в заблуждение прокуратуры налицо. Я бы на месте сотрудников прокуратуры задумался над этими странными делами.А вообще, пожалуй, присоединюсь к этому хору. Да, немного так корежит от количества лжи, которое я вытащил сегодня, ну ничего не поделаешь. Таков город Россошь, такова общественность, такие управители.Уважаемый господин президент России Владимир Владимирович Путин!Помогите этим людям! Пусть они и дальше продолжают превращать свой город в непонятно что, пусть продолжают, занимая места и должности, лгать, как это делает господин Мишанков и все его соратники.Да, так, наверное, будет даже лучше. Просто мы все будем в курсе существования такой резервации на юге Воронежской области, где во главу угла ставят странную дружбу со странной ассоциацией альпийских стрелков, предки которых хорошо порезвились на воронежской земле.Пусть господа альпийские стрелки продолжают покупать себе «друзей» и вволю исследуют боевое прошлое своих предков. Ставят им памятники, запихивают в них останки своих вояк, ходят на экскурсии по местам боевой славы итальянских фашистов.Уверен, сын ветерана той войны оценит крик души россошанских обывателей и поможет им.