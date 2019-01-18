Отправка на убой. Три роты Т-72Б для обороны Калининграда
Крайне непростой для восприятия многими технически подкованными обозревателями российского интернета информацией стало июльское заявление заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова о возможности замены крупносерийного производства перспективных ОБТ Т-14 «Армата» увеличением объёмов закупок уже состоящих на вооружении российской армии модернизированных танков Т-72Б3 обр. 2016 года и Т-72Б3М. Попадание печатной версии данного интервью в новостной раздел агентства РИА «Новости», а затем и на страницы других ресурсов вызвало настоящий шквал негодования со стороны читателей-комментаторов, а также участников военно-технических и патриотических сообществ в социальных сетях. И действительно, сохранить эмоциональное равновесие в данной ситуации достаточно трудно, особенно, если взглянуть на уровень бронезащищённости Т-72Б обр. 2016 года. Стандартные лобовые бронеплиты башни Т-72Б, представленные не только стальными габаритами, но и спецбронированием из «отражающих листов», обладают эквивалентной стойкостью от БОПС порядка 540 мм. Размещение элементов 4С22 встроенной динамической защиты «Контакт-5» увеличивает эквивалентную стойкость башни от БОПС лишь на 20% (до 640 мм) и от кумулятивных снарядов — до 700—1100 мм.
Подобная бронеприграда не способна уберечь экипаж машины не только от достаточно современных 120-мм американских бронебойных оперённых подкалиберных снарядов M829A2 и M829A3, но и от уже считающихся «древними» БОПС M829A1 на дальности ≤2000 м. Более того, конфигурация размещения элементов ВДЗ «Контакт-5» на лобовых бронеплитах закруглённых литых башен Т-72Б и Т-80У по-прежнему имеет серьёзный недостаток, заключающийся в наличии 5—8-сантиметровых «брешей» между ЭДЗ. Следовательно, даже наиболее ранний американский 120-мм бронебойный подкалиберный снаряд M829 (не считая M827) представляет смертельную опасность для ОБТ и его экипажа во всех углах безопасного маневрирования. Да и от противотанковых управляемых реактивных снарядов с тандемной кумулятивной БЧ встроенная ДЗ «Контакт-5» защиты не обеспечивает.
Двумя месяцами позднее, 25 сентября 2018 года, «взорвавшее» Рунет заявление вице-премьера Ю. Борисова было немного «сглажено» и облагорожено свежей информацией о готовящемся оснащении состоящих на вооружении механизированных бригад СВ России танков Т-72Б3 комплексами активной защиты «Арена». Как известно, последние способны сохранить боевую устойчивость бронетанковых подразделений российской армии на участках театров военных действий, изобилующих ПТРК TOW-2A/B, включая модификации, оснащённые тандемными БЧ. В то же время от приближающихся под углами 30—45 градусов противотанковых управляемых снарядов типов FGM-148 «Javelin» и «Spike-LR» даже у «Арены» панацея отсутствует, поскольку её «мёртвая воронка» (необрабатываемый конусовидный сектор воздушного пространства над комплексом) достигает 140 градусов, а угломестные зоны непрерывного сканирования подлётных участков посредством радиолокационных датчиков составляют от -5 до +20 градусов. Уровень бронезащищённости данных машин «нижнетагильского семейства» по-прежнему хромает.
Все вышеперечисленные моменты (включая заявление Юрия Борисова) можно считать лишь своеобразной «подготовкой» к ещё одной новости, от которой волосы встанут дыбом даже у той части нашей «аудитории», которая практически не углубляется в технические детали поднимаемых на «ВО» вопросов. Речь идёт о поступлении на вооружение 102-го отдельного танкового батальона (входит в состав 79-й омсбр Береговых войс БФ ВМФ России; г. Гусев, Калининградская область) 30 основных боевых танков Т-72Б, о чём агентство РИА «Новости», ссылаясь на источники в Минобороны России, торжественно сообщило днём 11 января. Изначально можно было предположить, что имеет место быть «кривая» подача информации со стороны РИА «Новости», связанная с частичной неосведомлённостью журналистов информационного агентства относительно последних модификаций семейства Т-72Б, а три роты поступивших на вооружение 102-го танкового батальона машин относятся к версии Т-72Б3/Б3М. Но в дальнейшем описании присутствует такая строка: «Машина» оснащена навесной динамической защитой, двигателем мощностью 840 л.с., комплексом управляемого вооружения с лазерным наведением на цель».
Это значит, что речь идёт о комплекте навесной динамической защиты 1-го поколения «Контакт-1» и дизельном двигателе В-84-1, что характерно для Т-72Б обр. 1984 года! И это далеко не шутка от оборонного ведомства, и не ошибка РИА «Новости». Именно в этих «боевых колесницах» наши спецы в погонах увидели средства, способные на протяжении длительного времени удерживать оборону калининградской зоны A2/AD в условиях многократного численного (а местами и технологического) превосходства бронетехники и противотанковых юнитов противника. Хотелось бы взглянуть в глаза данным «стратегам». Тем не менее, давайте просто оценим дуэльные возможности отвечающих за наиболее важное оперативное направление Т-72Б в схватке с наиболее передовыми танками польской армии «Leopard-2A5», количество которых уже превысило отметку в 100 единиц.
Первый козырь, который может быть заблаговременно применён экипажем Т-72Б в бою с «Леопардом-2А5», — танковые управляемые реактивные снаряды 9М119М1 «Инвар-М1» (комплекс «Рефлекс-М»), способные пробивать порядка 900 мм стального эквивалента, незащищённого комплектом ДЗ на удалении 5000 метров; но эквивалентная стойкость лобовой бронеплиты башни «Leopard-2A5» от кумулятивных снарядов достигает 1300 мм. Следовательно, вывести из строя польскую машину немецкого производства посредством «Инвара-М1» можно будет лишь точным попаданием в тонкую нижнюю лобовую деталь (НЛД) корпуса или верхнюю лобовую деталь (ВЛД), обладающую эквивалентной стойкостью от КС в 680—750 мм. Попасть в НЛД с 4—5 км достаточно затруднительно, ведь она зачастую скрыта «экраном» местности, в то время как ВЛД имеет солидный угол наклона, а значит, и меньшую площадь видимой проекции.
Когда расстояние между машинами уменьшится до 3,5—3,7 км, наводчик «Леопарда» задействует основное орудие — гладкоствольную пушку Rh-120/L44, боекомплект которой представлен БОПСами DM53/63 с бронепробиваемостью 600 и 660 мм соответственно, в то время как эквивалентная стойкость лба башни Т-72Б составляет 540 мм (даже с учётом наличия элементов 4С20 динамической защиты «Контакт-1»). Исход такого противостояния будет предрешен далеко не в пользу Т-72Б. Бронезащищённость лобовой проекции башни «Leopard-2A5» достигает 830 мм, что ни при каких обстоятельствах не обеспечит её пробития 125-мм бронебойными снарядами ЗБМ-42М «Лекало» и ЗБМ-48 «Свинец».
И всё это без учета наличия у поляков 140—145 ОБТ «Leopard-2A4» и 235 PT-91 «Twardy», оснащённых современными компьютеризированными СУО с французскими корнями «Savan-15T»/СКО-1 «Драва» и отличной динамической защитой ERAWA-1/2, увеличивающей эквивалентную стойкость от БОПС на 35-40%. Вывод: продолжение насыщения 11-го армейского корпуса Балтийского флота в Калининградской области «древними» образцами бронетехники чревато плачевными последствиями для нашего государства в случае эскалации регионального конфликта в Балтии.
Источники информации:
http://btvt.narod.ru/4/kontakt5_.htm
http://btvt.narod.ru/1/tank3.htm
http://fofanov.armor.kiev.ua/Tanks/ARM/apfsds/ammo_r.html
https://bmpd.livejournal.com/1621247.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/refleks/refleks.shtml
Подобная бронеприграда не способна уберечь экипаж машины не только от достаточно современных 120-мм американских бронебойных оперённых подкалиберных снарядов M829A2 и M829A3, но и от уже считающихся «древними» БОПС M829A1 на дальности ≤2000 м. Более того, конфигурация размещения элементов ВДЗ «Контакт-5» на лобовых бронеплитах закруглённых литых башен Т-72Б и Т-80У по-прежнему имеет серьёзный недостаток, заключающийся в наличии 5—8-сантиметровых «брешей» между ЭДЗ. Следовательно, даже наиболее ранний американский 120-мм бронебойный подкалиберный снаряд M829 (не считая M827) представляет смертельную опасность для ОБТ и его экипажа во всех углах безопасного маневрирования. Да и от противотанковых управляемых реактивных снарядов с тандемной кумулятивной БЧ встроенная ДЗ «Контакт-5» защиты не обеспечивает.
Двумя месяцами позднее, 25 сентября 2018 года, «взорвавшее» Рунет заявление вице-премьера Ю. Борисова было немного «сглажено» и облагорожено свежей информацией о готовящемся оснащении состоящих на вооружении механизированных бригад СВ России танков Т-72Б3 комплексами активной защиты «Арена». Как известно, последние способны сохранить боевую устойчивость бронетанковых подразделений российской армии на участках театров военных действий, изобилующих ПТРК TOW-2A/B, включая модификации, оснащённые тандемными БЧ. В то же время от приближающихся под углами 30—45 градусов противотанковых управляемых снарядов типов FGM-148 «Javelin» и «Spike-LR» даже у «Арены» панацея отсутствует, поскольку её «мёртвая воронка» (необрабатываемый конусовидный сектор воздушного пространства над комплексом) достигает 140 градусов, а угломестные зоны непрерывного сканирования подлётных участков посредством радиолокационных датчиков составляют от -5 до +20 градусов. Уровень бронезащищённости данных машин «нижнетагильского семейства» по-прежнему хромает.
Все вышеперечисленные моменты (включая заявление Юрия Борисова) можно считать лишь своеобразной «подготовкой» к ещё одной новости, от которой волосы встанут дыбом даже у той части нашей «аудитории», которая практически не углубляется в технические детали поднимаемых на «ВО» вопросов. Речь идёт о поступлении на вооружение 102-го отдельного танкового батальона (входит в состав 79-й омсбр Береговых войс БФ ВМФ России; г. Гусев, Калининградская область) 30 основных боевых танков Т-72Б, о чём агентство РИА «Новости», ссылаясь на источники в Минобороны России, торжественно сообщило днём 11 января. Изначально можно было предположить, что имеет место быть «кривая» подача информации со стороны РИА «Новости», связанная с частичной неосведомлённостью журналистов информационного агентства относительно последних модификаций семейства Т-72Б, а три роты поступивших на вооружение 102-го танкового батальона машин относятся к версии Т-72Б3/Б3М. Но в дальнейшем описании присутствует такая строка: «Машина» оснащена навесной динамической защитой, двигателем мощностью 840 л.с., комплексом управляемого вооружения с лазерным наведением на цель».
Это значит, что речь идёт о комплекте навесной динамической защиты 1-го поколения «Контакт-1» и дизельном двигателе В-84-1, что характерно для Т-72Б обр. 1984 года! И это далеко не шутка от оборонного ведомства, и не ошибка РИА «Новости». Именно в этих «боевых колесницах» наши спецы в погонах увидели средства, способные на протяжении длительного времени удерживать оборону калининградской зоны A2/AD в условиях многократного численного (а местами и технологического) превосходства бронетехники и противотанковых юнитов противника. Хотелось бы взглянуть в глаза данным «стратегам». Тем не менее, давайте просто оценим дуэльные возможности отвечающих за наиболее важное оперативное направление Т-72Б в схватке с наиболее передовыми танками польской армии «Leopard-2A5», количество которых уже превысило отметку в 100 единиц.
Первый козырь, который может быть заблаговременно применён экипажем Т-72Б в бою с «Леопардом-2А5», — танковые управляемые реактивные снаряды 9М119М1 «Инвар-М1» (комплекс «Рефлекс-М»), способные пробивать порядка 900 мм стального эквивалента, незащищённого комплектом ДЗ на удалении 5000 метров; но эквивалентная стойкость лобовой бронеплиты башни «Leopard-2A5» от кумулятивных снарядов достигает 1300 мм. Следовательно, вывести из строя польскую машину немецкого производства посредством «Инвара-М1» можно будет лишь точным попаданием в тонкую нижнюю лобовую деталь (НЛД) корпуса или верхнюю лобовую деталь (ВЛД), обладающую эквивалентной стойкостью от КС в 680—750 мм. Попасть в НЛД с 4—5 км достаточно затруднительно, ведь она зачастую скрыта «экраном» местности, в то время как ВЛД имеет солидный угол наклона, а значит, и меньшую площадь видимой проекции.
Когда расстояние между машинами уменьшится до 3,5—3,7 км, наводчик «Леопарда» задействует основное орудие — гладкоствольную пушку Rh-120/L44, боекомплект которой представлен БОПСами DM53/63 с бронепробиваемостью 600 и 660 мм соответственно, в то время как эквивалентная стойкость лба башни Т-72Б составляет 540 мм (даже с учётом наличия элементов 4С20 динамической защиты «Контакт-1»). Исход такого противостояния будет предрешен далеко не в пользу Т-72Б. Бронезащищённость лобовой проекции башни «Leopard-2A5» достигает 830 мм, что ни при каких обстоятельствах не обеспечит её пробития 125-мм бронебойными снарядами ЗБМ-42М «Лекало» и ЗБМ-48 «Свинец».
И всё это без учета наличия у поляков 140—145 ОБТ «Leopard-2A4» и 235 PT-91 «Twardy», оснащённых современными компьютеризированными СУО с французскими корнями «Savan-15T»/СКО-1 «Драва» и отличной динамической защитой ERAWA-1/2, увеличивающей эквивалентную стойкость от БОПС на 35-40%. Вывод: продолжение насыщения 11-го армейского корпуса Балтийского флота в Калининградской области «древними» образцами бронетехники чревато плачевными последствиями для нашего государства в случае эскалации регионального конфликта в Балтии.
Источники информации:
http://btvt.narod.ru/4/kontakt5_.htm
http://btvt.narod.ru/1/tank3.htm
http://fofanov.armor.kiev.ua/Tanks/ARM/apfsds/ammo_r.html
https://bmpd.livejournal.com/1621247.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/refleks/refleks.shtml
- Автор:
- Евгений Даманцев
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