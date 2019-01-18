Параметры воздушного боя. К спору о лучших истребителях Второй мировой

За «пораженного в голову летчика» можете не беспокоиться, это был манекен. И, конечно, ни один из самолетов, получивших такие повреждения не смог бы вернуться на аэродром: всё это результаты наземных огневых тестов

Автор выражает благодарность за проявленный интерес и помощь в подготовке статьи участнику с ником тлауикол (Иван).