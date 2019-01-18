Безопасность детей как важнейший демографический фактор
В России опять зафиксирована убыль населения. Но на этот раз она носит так называемый невосполнимый характер: то есть она не была восполнена за счет миграционного притока, и чистая убыль населения страны зафиксирована и в абсолютных цифрах.
Естественный прирост численности населения зафиксирован всего в 22 субъектах федерации. Год назад число таких субъектов было выше – их было 27. Но зато в 27-ми субъектах превышение количества умерших над числом родившихся составило от 1,5 до 1,9 раза – цифра весьма значительная и для будущего нашей страны очень тревожная. На всякий случай уточним, что лидируют по убыли населения традиционно русскоязычные регионы и некоторые национально-территориальные образования Сибири и Дальнего Востока. Растет традиционно Северный Кавказ.
За первые 10 месяцев минувшего года миграционный приток компенсировал всего 58% естественной убыли населения. А вообще, приток мигрантов составил около половины от того, что было в среднем за 10 минувших лет. С одной стороны, это говорит об относительной эффективности принимаемых властями мер по наведению порядка в миграционной сфере, а с другой — указывает и на то, что экономическая ситуация в России далека от оптимальной, и даже мигранты начали «голосовать ногами».
Одной из особенностей нынешней ситуации является то, что так называемый «родительский капитал» почти перестал работать. Эксперты отмечают, что число рождений вторых детей уже далеко не на пике – вероятно, большинство семей, которые хотели бы таким образом поправить финансовое положение, этот ресурс уже использовали, и сейчас он будет востребован лишь новыми семьями, которые не откладывали, как раньше, рождение второго ребенка до «лучших времен». А поскольку таких семей становится все меньше, фактор «материнского капитала», если его не пересмотреть в сторону увеличения, будет играть все меньшую роль.
Разумеется, мы могли бы в очередной раз пройтись по всем пунктам традиционной демографической рецептуры и снова привлечь внимание к проблеме, ничего нового для её решения не предложив. Но таких статей уже, без преувеличения, тысячи. Более того, я и сам, помнится, писал на эту тему «развернутую» статью. Но сейчас стоп, хватит растекаться по древу, давайте сосредоточимся всего на одном аспекте демографии. На каком?
А вот тут вы, наверное, удивитесь. Я хочу поговорить о безопасности как о важнейшем факторе, влияющем на само желание женщины родить ребенка. О безопасности прежде всего детской.
Но прежде хочу заметить – эта тема крайне непопулярна у современных прогрессивных демографов, социологов и прочих ученых мужей (а уж у ученых жен и подавно), давно и прочно пропитанных отравой западной толерантности. Увы, безопасность наших детей трудно оценивать в отрыве от миграционной политики государства, от разгула преступности, от почти открытой торговли наркотиками, когда даже за тысячи километров от мест естественного произрастания мака (например, на Камчатке), дефицита героина у торговцев белой смертью не бывает практически никогда. Все это предполагает наведение порядка как в миграционной, так и в уголовной сфере, а это, повторюсь, у либеральной общественности не в чести…
Да, как вы уже догадались, нетолерантный автор считает, что миграционный приток является не благом, а злом для национальной демографии. Исключения, конечно, есть: например, приток русскоязычных мигрантов из стран бывшего СССР является только благом.
Понятно, что моментально найдутся те, кто с автором не согласится. Сошлются и на то, что среди самих русских множество уголовников, и на то, что связь миграции и преступности требует дополнительных исследований и доказательств, и ещё на множество сомнительных, с моей точки зрения, аргументов. Я пока отвечу только на один – да, уголовников среди русских много. И именно поэтому нам не нужны ещё и чужие криминальные таланты. Так что мы бы пока со своими поборолись, а чужие пусть у себя дома хулиганят.
Про исследования и доказательства скажу вот что… Давно, ещё в начале восьмидесятых, я школьником застал последний демографический взрыв советского периода. Помню, как в нашей школе, где ещё недавно были только классы «а» и «б», вдруг появились первые «г», «е» и даже «з». Помню, как летними вечерами воздух на улицах просто гудел от детских криков и смеха, а занять место на качелях было просто очень проблематично.
Можно ли назвать тот период каким-то сверхблагополучным? Да нет, платили людям не очень много, жизнь в кредит была нормой для многих семей (особенно с детьми), каких-то особенных программ поддержки семей с детьми лично я не помню. Великолепная социалка? Тоже спорно: в чем-то получше нынешней, но если уж говорить честно, оставив в стороне ностальгию – социалочка тоже была так себе. Вот в социалистической Венгрии, где декретный отпуск длился пять лет, мы бы могли рассуждать о подобном. А у нас, извините, особых чудес вроде не было.
Может, в ту пору женщины были сплошь неграмотными, ведь грамотность женщин считается важным демографическим фактором? Опять нет. Может, процент женщин с высшим образованием был и поменьше (научили «психологов» за четверть века, просто плюнуть некуда, в дипломированную психологиню попадешь), но в массе своей наши мамы были весьма образованны и дипломы в переходах не покупали.
Так в чем же дело? Почему тогда женщина не боялась рожать второго, а часто и третьего ребенка? Чем тот период так разительно отличался от нынешнего? Однозначного ответа у меня, конечно, нет, но одна из версий – именно безопасностью.
Вероятно, единственным бесспорным завоеванием позднесоветской эпохи была безопасность, даже безмятежность, царившая буквально везде. Хотя, конечно, меня могут поправить – а уголовники откуда взялись? Соглашусь – эта зараза тоже родом оттуда. Но в те времена её как-то удавалось держать в узде, и обычных граждан она затрагивала мало.
А что касается детей, то они чувствовали себя на улице в полной безопасности. Сам я, например, даже на рыбалку с ночевкой ходил с другими мальчишками. И если поначалу ещё задавались вопросы, с кем, куда, сколько вас идет, то потом я просто ставил взрослых в известность. Думаете, это было лет в 16? Ошибаетесь: началось это лет в 10.
И, что примечательно, за десятки (если не больше) таких ночных рыбалок я ни разу не ощутил какой-то угрозы своей безопасности. Разве что какой-нибудь погрузчик в порту мог придавить, но это уже немного другой аспект упомянутой проблемы.
Ходили мы и в лес (в наш, дальневосточный, где можно месяц идти и солнца не увидеть), попугивая сами себя рассказами про страшных «сбежавших зеков». Но это обязательный элемент детского фольклора, без этого никуда ни тогда, ни, наверное, сейчас. Только тогда бояться нужно было сбежавших зеков, обычно мифических, а сейчас, наверное, абсолютно всех.
И это различие – ключевое…
Собственно, речь именно о том, что ребенок теперь является не только источником радости и умиления, но и огромной тревоги. В ситуации, когда дошкольника нельзя выпустить на улицу одного, да и школьник ежедневно подвергается массе угроз, причем даже непосредственно в школе, любая мама находится в состоянии ежедневного, почти перманентного стресса. И даже один раз попробовав такие «радости материнства», она десять раз задумается, следует ли ей ещё раз решаться на подобное.
То есть именно безопасность на наших улицах является одним из ключевых демографических факторов, как бы дико для современных демографов это ни звучало. И если мы не наведем порядок в этой сфере, все другие факторы, тоже, безусловно, очень важные, либо не будут работать совсем, либо не покажут ожидаемой эффективности.
Поэтому, повторюсь, миграционный приток – классическая палка о двух концах, когда речь идет о демографии. И не надо мне рассказывать о том, что в массе своей к нам приезжают хорошие люди. Да, все так. Но эти же «хорошие люди» провозят в своем желудке героин, они же становятся членами национальных криминальных сообществ, они же, просто в силу своего мировосприятия, часто совершают преступления разной тяжести, порою даже не считая свои деяния таковыми.
О том, какую угрозу некоторые мигранты представляют для наших детей, тоже рассказывать не нужно – сами все знаете. Но все-таки вот вам пример из толерантной Европы: однажды в Австрии вынесли оправдательный приговор арабу, изнасиловавшему мальчика в туалете какого-то общественного бассейна. На каком основании оправдали? Да просто потому, что бедный араб не знал немецкого и не мог понять, что мальчик протестует против насилия. А действительно: может, он просто смущается? И слезы – от счастья и удовольствия? Как это понять выходцу из аравийских (или африканских) пустынь, захотевшему большой и чистой любви?
Признаться, не помню, чем закончилась эта история: кажется, возникшее общественное возмущение заставило направить дело на пересмотр. Следить за ним мне почему-то не захотелось – познавательно, если говорить о современной Европе и толерантности как явлении, но очень уж противно.
Но теперь вы понимаете, почему обеспеченные, сытые европейские женщины тоже не спешат рожать много детей? Только ли высокий уровень образования и высокая конкуренция на рынке труда в этом виноваты? Или страх подобных происшествий тоже играет роль? Да и подумать только – не в лес ведь пошел, не в ночной порт, а в городской бассейн!
Разумеется, у нас найдется множество плакальщиков по злой судьбинушке наших предпринимателей, которым позарез нужна дешевая рабочая сила, а то они, видишь ли, становятся неконкурентоспособны. Таких мы отправим куда-нибудь в Сингапур. Разумеется, найдутся и те, кто скажет, что сами русские не хотят работать уборщиками и дворниками. Но этим прямая дорога в Новую Зеландию – там совсем немного таджиков и узбеков в дворниках, а страна чистейшая и ухоженная.
Нет, дорогие адепты дешевой рабочей силы и «русские сами не хотят» — есть два пути решения проблем, о которых вы говорите. Либо идти на поводу у вас, создавая нашим бедным предпринимателям «условия для конкуренции» за счет коренных жителей страны, либо заставить их вкладываться в технологии и производительность труда. Последнее, конечно, посложнее. Но и само по себе полезнее, и для многих других сфер жизни, в частности, для демографии, проблем не создает.
А пока мы, огорчаясь по поводу падающей рождаемости, порадуемся снижению миграционного притока. Это важная, хорошая новость! Скажем правительству «так держать!» и попросим взяться, наконец, за уголовную преступность в стране.
Тем более что больших денег для этого не нужно. А эффект может быть таким же, как от многих триллионов, вложенных в прямое стимулирование рождаемости. А уж если совместить…
Естественный прирост численности населения зафиксирован всего в 22 субъектах федерации. Год назад число таких субъектов было выше – их было 27. Но зато в 27-ми субъектах превышение количества умерших над числом родившихся составило от 1,5 до 1,9 раза – цифра весьма значительная и для будущего нашей страны очень тревожная. На всякий случай уточним, что лидируют по убыли населения традиционно русскоязычные регионы и некоторые национально-территориальные образования Сибири и Дальнего Востока. Растет традиционно Северный Кавказ.
За первые 10 месяцев минувшего года миграционный приток компенсировал всего 58% естественной убыли населения. А вообще, приток мигрантов составил около половины от того, что было в среднем за 10 минувших лет. С одной стороны, это говорит об относительной эффективности принимаемых властями мер по наведению порядка в миграционной сфере, а с другой — указывает и на то, что экономическая ситуация в России далека от оптимальной, и даже мигранты начали «голосовать ногами».
Одной из особенностей нынешней ситуации является то, что так называемый «родительский капитал» почти перестал работать. Эксперты отмечают, что число рождений вторых детей уже далеко не на пике – вероятно, большинство семей, которые хотели бы таким образом поправить финансовое положение, этот ресурс уже использовали, и сейчас он будет востребован лишь новыми семьями, которые не откладывали, как раньше, рождение второго ребенка до «лучших времен». А поскольку таких семей становится все меньше, фактор «материнского капитала», если его не пересмотреть в сторону увеличения, будет играть все меньшую роль.
Разумеется, мы могли бы в очередной раз пройтись по всем пунктам традиционной демографической рецептуры и снова привлечь внимание к проблеме, ничего нового для её решения не предложив. Но таких статей уже, без преувеличения, тысячи. Более того, я и сам, помнится, писал на эту тему «развернутую» статью. Но сейчас стоп, хватит растекаться по древу, давайте сосредоточимся всего на одном аспекте демографии. На каком?
А вот тут вы, наверное, удивитесь. Я хочу поговорить о безопасности как о важнейшем факторе, влияющем на само желание женщины родить ребенка. О безопасности прежде всего детской.
Но прежде хочу заметить – эта тема крайне непопулярна у современных прогрессивных демографов, социологов и прочих ученых мужей (а уж у ученых жен и подавно), давно и прочно пропитанных отравой западной толерантности. Увы, безопасность наших детей трудно оценивать в отрыве от миграционной политики государства, от разгула преступности, от почти открытой торговли наркотиками, когда даже за тысячи километров от мест естественного произрастания мака (например, на Камчатке), дефицита героина у торговцев белой смертью не бывает практически никогда. Все это предполагает наведение порядка как в миграционной, так и в уголовной сфере, а это, повторюсь, у либеральной общественности не в чести…
Да, как вы уже догадались, нетолерантный автор считает, что миграционный приток является не благом, а злом для национальной демографии. Исключения, конечно, есть: например, приток русскоязычных мигрантов из стран бывшего СССР является только благом.
Понятно, что моментально найдутся те, кто с автором не согласится. Сошлются и на то, что среди самих русских множество уголовников, и на то, что связь миграции и преступности требует дополнительных исследований и доказательств, и ещё на множество сомнительных, с моей точки зрения, аргументов. Я пока отвечу только на один – да, уголовников среди русских много. И именно поэтому нам не нужны ещё и чужие криминальные таланты. Так что мы бы пока со своими поборолись, а чужие пусть у себя дома хулиганят.
Про исследования и доказательства скажу вот что… Давно, ещё в начале восьмидесятых, я школьником застал последний демографический взрыв советского периода. Помню, как в нашей школе, где ещё недавно были только классы «а» и «б», вдруг появились первые «г», «е» и даже «з». Помню, как летними вечерами воздух на улицах просто гудел от детских криков и смеха, а занять место на качелях было просто очень проблематично.
Можно ли назвать тот период каким-то сверхблагополучным? Да нет, платили людям не очень много, жизнь в кредит была нормой для многих семей (особенно с детьми), каких-то особенных программ поддержки семей с детьми лично я не помню. Великолепная социалка? Тоже спорно: в чем-то получше нынешней, но если уж говорить честно, оставив в стороне ностальгию – социалочка тоже была так себе. Вот в социалистической Венгрии, где декретный отпуск длился пять лет, мы бы могли рассуждать о подобном. А у нас, извините, особых чудес вроде не было.
Может, в ту пору женщины были сплошь неграмотными, ведь грамотность женщин считается важным демографическим фактором? Опять нет. Может, процент женщин с высшим образованием был и поменьше (научили «психологов» за четверть века, просто плюнуть некуда, в дипломированную психологиню попадешь), но в массе своей наши мамы были весьма образованны и дипломы в переходах не покупали.
Так в чем же дело? Почему тогда женщина не боялась рожать второго, а часто и третьего ребенка? Чем тот период так разительно отличался от нынешнего? Однозначного ответа у меня, конечно, нет, но одна из версий – именно безопасностью.
Вероятно, единственным бесспорным завоеванием позднесоветской эпохи была безопасность, даже безмятежность, царившая буквально везде. Хотя, конечно, меня могут поправить – а уголовники откуда взялись? Соглашусь – эта зараза тоже родом оттуда. Но в те времена её как-то удавалось держать в узде, и обычных граждан она затрагивала мало.
А что касается детей, то они чувствовали себя на улице в полной безопасности. Сам я, например, даже на рыбалку с ночевкой ходил с другими мальчишками. И если поначалу ещё задавались вопросы, с кем, куда, сколько вас идет, то потом я просто ставил взрослых в известность. Думаете, это было лет в 16? Ошибаетесь: началось это лет в 10.
И, что примечательно, за десятки (если не больше) таких ночных рыбалок я ни разу не ощутил какой-то угрозы своей безопасности. Разве что какой-нибудь погрузчик в порту мог придавить, но это уже немного другой аспект упомянутой проблемы.
Ходили мы и в лес (в наш, дальневосточный, где можно месяц идти и солнца не увидеть), попугивая сами себя рассказами про страшных «сбежавших зеков». Но это обязательный элемент детского фольклора, без этого никуда ни тогда, ни, наверное, сейчас. Только тогда бояться нужно было сбежавших зеков, обычно мифических, а сейчас, наверное, абсолютно всех.
И это различие – ключевое…
Собственно, речь именно о том, что ребенок теперь является не только источником радости и умиления, но и огромной тревоги. В ситуации, когда дошкольника нельзя выпустить на улицу одного, да и школьник ежедневно подвергается массе угроз, причем даже непосредственно в школе, любая мама находится в состоянии ежедневного, почти перманентного стресса. И даже один раз попробовав такие «радости материнства», она десять раз задумается, следует ли ей ещё раз решаться на подобное.
То есть именно безопасность на наших улицах является одним из ключевых демографических факторов, как бы дико для современных демографов это ни звучало. И если мы не наведем порядок в этой сфере, все другие факторы, тоже, безусловно, очень важные, либо не будут работать совсем, либо не покажут ожидаемой эффективности.
Поэтому, повторюсь, миграционный приток – классическая палка о двух концах, когда речь идет о демографии. И не надо мне рассказывать о том, что в массе своей к нам приезжают хорошие люди. Да, все так. Но эти же «хорошие люди» провозят в своем желудке героин, они же становятся членами национальных криминальных сообществ, они же, просто в силу своего мировосприятия, часто совершают преступления разной тяжести, порою даже не считая свои деяния таковыми.
О том, какую угрозу некоторые мигранты представляют для наших детей, тоже рассказывать не нужно – сами все знаете. Но все-таки вот вам пример из толерантной Европы: однажды в Австрии вынесли оправдательный приговор арабу, изнасиловавшему мальчика в туалете какого-то общественного бассейна. На каком основании оправдали? Да просто потому, что бедный араб не знал немецкого и не мог понять, что мальчик протестует против насилия. А действительно: может, он просто смущается? И слезы – от счастья и удовольствия? Как это понять выходцу из аравийских (или африканских) пустынь, захотевшему большой и чистой любви?
Признаться, не помню, чем закончилась эта история: кажется, возникшее общественное возмущение заставило направить дело на пересмотр. Следить за ним мне почему-то не захотелось – познавательно, если говорить о современной Европе и толерантности как явлении, но очень уж противно.
Но теперь вы понимаете, почему обеспеченные, сытые европейские женщины тоже не спешат рожать много детей? Только ли высокий уровень образования и высокая конкуренция на рынке труда в этом виноваты? Или страх подобных происшествий тоже играет роль? Да и подумать только – не в лес ведь пошел, не в ночной порт, а в городской бассейн!
Разумеется, у нас найдется множество плакальщиков по злой судьбинушке наших предпринимателей, которым позарез нужна дешевая рабочая сила, а то они, видишь ли, становятся неконкурентоспособны. Таких мы отправим куда-нибудь в Сингапур. Разумеется, найдутся и те, кто скажет, что сами русские не хотят работать уборщиками и дворниками. Но этим прямая дорога в Новую Зеландию – там совсем немного таджиков и узбеков в дворниках, а страна чистейшая и ухоженная.
Нет, дорогие адепты дешевой рабочей силы и «русские сами не хотят» — есть два пути решения проблем, о которых вы говорите. Либо идти на поводу у вас, создавая нашим бедным предпринимателям «условия для конкуренции» за счет коренных жителей страны, либо заставить их вкладываться в технологии и производительность труда. Последнее, конечно, посложнее. Но и само по себе полезнее, и для многих других сфер жизни, в частности, для демографии, проблем не создает.
А пока мы, огорчаясь по поводу падающей рождаемости, порадуемся снижению миграционного притока. Это важная, хорошая новость! Скажем правительству «так держать!» и попросим взяться, наконец, за уголовную преступность в стране.
Тем более что больших денег для этого не нужно. А эффект может быть таким же, как от многих триллионов, вложенных в прямое стимулирование рождаемости. А уж если совместить…
- Автор:
- Виктор Кузовков
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