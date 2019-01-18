И снова о "Посейдоне"
На днях "неназванные источники" в ОПК порадовали наши информагентства массой вроде бы полезной информации по одной из важнейших на самом деле составляющих "путинской шестерки" систем вооружений, объявленных 1 марта прошлого года (а эта "подборка" была представлена публике и "партнерам" не просто так, а как комплекс мер, и таковым и является). Речь об элементе океанской подводной системы "Статус-6", "самоходном многофункциональном подводном аппарате" (СПА) "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Попробуем немного порассуждать на эту тему.
В одном из "сливов" было рассказано, что максимальная скорость "Посейдона" составит 110 узлов, что на 10 узлов больше, чем было раскрыто в известной презентации на Совбезе РФ, с которой и началась вся эта история с рассекречиванием этого оружия в 2015 г. Впрочем, уже тогда в Сети нашлись "эксперты", уверявшие, что скорость, мол, в 10 раз меньше, там запятая потерялась, они, мол, ее видели, но нам не показали, и вообще, мол, 100-узловой аппарат смысла не имеет. Это, конечно, не так, да и наличие максимальной скорости не означает постоянного движения на ней. Другие нашли в Сети информацию про другой самоходный большой подводный аппарат — "Цефалопод", и решили, что это и есть "Посейдон". Нет, это иная система, на иных принципах и с иными задачами, вот у нее как раз скорость значительно ниже и никаких реакторов, как считается, нет.
Вместе с тем "источник" сообщил, что скорость 110 уз. может быть достигнута якобы за счет того же эффекта, что и у известной ракето-торпеды ВА-111 "Шквал" (в настоящий момент модернизируемой), то есть эффекта развитой суперкавитации, "полета под водой в пузыре". Тут хочется заметить, что в скорость 100-110 уз. поверить вполне можно, несмотря на огромные размеры гигантской торпеды, ядерная силовая установка дает большие возможности, хотя вовсе не обязательно "Посейдону" двигаться постоянно с такой скоростью, наверняка в основном режиме он может двигаться тихо и малозаметно. А вот суперкавитации никакой там нет — на всех имеющихся изображениях и фото и видео этого аппарата нет ни следов наличия диска-кавитатора и иных элементов системы создания "пузыря", а в кормовой части видно, что там винтовой или водометный движитель, но никак не гидрореактивный. Возможно, про "полет в пузыре" было или фантазией кого-то из журналистов, или "дезой", подброшенной им источником.
Как видим, никаких следов устройств, сходных с имеющимися на "Шквале", на "Посейдоне" нет
Другой "слив" информации куда более интересен — о количестве подобных СПА, которое якобы запланировано принять на вооружение. Источник, опять же неназванный, утверждает, что их будет 32. А носителей будет 4, по 2 АПЛСН (АПЛ спецназначения) на Краснознаменном Северном и Краснознаменном Тихоокеанском флотах. Два основных носителя мы уже знаем из известной презентации и не только оттуда — это пара новых "подводных крейсеров ГУГИ ВМФ" АПЛСН "Белгород", проекта 09852, перестроенная из АПРК пр.949АМ (в настоящий момент почти достроенная), и АПЛСН "Хабаровск" нового пр.09851, которая строится, но неизвестно, на какой стадии это строительство сейчас находится — уж больно все секретно. Сколько они будут нести "Посейдонов", неизвестно. Скажем, по "Белгороду" известный исследователь подводной тематики г-н Саттон предположил 6 штук в 6 торпедных аппаратах по бортам корабля. "Источник" утверждает, что 8. Кстати, торпедный аппарат, возможно, и не нужен для "Посейдона", там вполне может быть реализован вывод "по-беспилотному", своим ходом через лацпорт в днище или "спине" субмарины. На известном ролике так выходит, конечно, не "Посейдон", а обычный беспилотный подводный аппарат "Клавесин-2Р-ПМ". Про подобные решения даже для торпед поговаривают применительно к перспективному поколению АПЛ. Но на опытной ПЛ "Саров", тем не менее, торпедный аппарат имеется, вероятно, и на боевых носителях он будет.
Предположения по поводу "Белгорода" по мнению H.I. Sutton
Двумя другими носителями источник ТАСС называет АПЛСН БС-64 "Подмосковье" и БС-136 "Оренбург". Возможно, но где там торпедные аппараты для "Посейдонов", и куда их можно поместить? Разве что в какие-то контейнеры по бортам или под днищем, куда эти носители атомных глубоководных станций (АГС) подвешивают "пассажиров". Кстати, "Белгород" тоже будет нести АГС, в отличие от "Хабаровска", который, на единственном своем сколько-нибудь достоверном изображении из той же презентации в Кремле, изображен без АГС под собой. Но, возможно, речь не идет, все же, об этих АПЛСН, а будут в дальнейшем построены два других специализированных носителя "Посейдонов", как "Хабаровск"? Утверждается в сообщении и о использовании модернизированных АПРК пр.949А для несения "Посейдонов" — это также вызывает сомнения. Их собираются переделывать под "стандартную" связку в виде КР "Калибр" (или "Калибр-М"), ПКР "Оникс" и "Циркон". Зачем "убийцам авианосцев" еще и эта задача — "Посейдоны"? И куда их принимать? Опять какие-то внешние контейнеры? Ну, возможно, такие будут, но вряд ли это будет чем-то большим, нежели дополнительная задача по случаю.
Вообще, учитывая межконтинентальную дальность "Посейдона", следует заметить, что ему подводная лодка нужна только как носитель, обладающий неопределенным местоположением и высокой живучестью. А так можно предположить, что подобное оружие способно использовать даже переоборудованное коммерческое судно, или, скажем, вспомогательное судно ВМФ, с хорошим краном на борту. Или запуск с берега — тоже вполне вероятен. Но координаты такой береговой базы могут быть известны противнику, а надводные суда уязвимы сами по себе. У ряда экспертов есть предположения, что носители нужны еще и для управления "Посейдонами" — это вызывает у автора сомнения. Каким образом вообще можно связаться с аппаратом, находящимся на глубине более километра? Даже связь на сверхдлинных волнах и чрезвычайно низких частотах, используемая для связи с ПЛАРБ на боевом патрулировании, не работает ниже глубин 200-250 м. А ничего лучше и нет — эксперименты с нейтринной связью, проводившиеся в 80-е в США (насчет СССР или РФ ничего не известно, но стоит предположить, что тоже прорабатывали тему), ни к чему реальному не привели, уж больно сложной была бы процедура. Во всяком случае, не для торпедообразного гигантского беспилотника такая связь. Управление с носителя по звукоподводной связи? А зачем, ведь лодка-носитель не может двигаться ни на такой глубине, ни с такой же скоростью, и вообще будет демаскировать "Посейдон". Связь сеансами с помощью выпускаемого вверх и принимаемого обратно небольшого связного подводного беспилотника? Это возможно теоретически, но будет ли реализовано именно на СПА "Посейдон"? Так что стоит предположить, что "Посейдон" практически автономен. Впрочем, какая-то связь у него может быть и должна быть, он же должен приказ на применение оружия получить, если он находится где-то на дежурстве в районе, скажем, военно-морской базы противника? Но гадать, как это реализовано, можно достаточно долго.
А вот названное число аппаратов, 32, выглядит относительно реалистичным. И вот почему. Понятно, что в реальности их может быть выпущено и 30, и 40, и 50, но порядок цифр будет примерно таким. Во-первых, такой сложный и крупный аппарат с ядерной силовой установкой, СБЧ большой или особой мощности, причем, вероятно, выполняемой в виде отделяемого модуля нагрузки, да еще и с различными средствами защиты — будет стоить очень дорого. Даже обычная современная торпеда стоит очень дорого, порядка 2-4млн. долл. на мировом рынке, практически сравнимо с ценой БМП или танка. А "Посейдон" будет стоить дороже боекомплекта подводной лодки, скорее всего. Во-вторых, их и не нужно очень много. Чтобы понять это, надо задуматься над тем, а как, собственно, может быть применен "Посейдон".
Первое, что приходит на ум: оружие отмщения, оружие последнего удара, смывающее города вероятного противника или засыпающее их радиоактивными осадками в большом количестве после мощного термоядерного взрыва. Да, такое использование возможно. Как и атака крупнейших портов, о чем уже забеспокоились некоторые исследователи в США. Мол, предполагаемое число "Посейдонов" подозрительно совпадает с числом крупнейших портов США. Но тут, скорее, надо обратить внимание на число американских основных военно-морских баз и военно-морских верфей, их будет примерно полтора десятка. Особенно баз подводных сил, которых куда меньше, и особенно баз ПЛАРБ (этих всего 2). И учесть, что наряд сил для уничтожения базы вряд ли будет равен одной "суперторпеде" — нужно назначить как минимум две, вдруг одна поломается, потеряется, будет уничтожена? И вот тогда получается, что трех с небольшим десятков "Посейдонов" для уничтожения всех этих основных ВМБ хватает. Возможно также, что "Посейдон" — не только оружие для уничтожения береговых целей и флота в базах, но и флота в море. Соединений (на меньшее тратить такой заряд бессмысленно) надводных сил или же подводных лодок. А именно — ПЛАРБ, которых у США имеется 14, в строю находится не менее 10-12, на боевом патрулировании — от 2 до 4, как правило. Другой вопрос — как "Посейдон" сможет обнаружить ПЛАРБ и поддерживать с ней контакт, при этом оставаясь незамеченным. Находясь на глубине более километра и на малом ходу его, вероятно, никто не обнаружит, но сможет ли он услышать субмарину на малошумном ходу? То, что подрыв заряда в, скажем, мегатонн 5 в радиусе нескольких километров гарантированно смертелен для ПЛАРБ — это без сомнений. А вот как обнаружить лодку? Возможно, это комплексная задача, решаемая в сочетании с другими необитаемыми подводными аппаратами. Впрочем, гадать можно долго — а знать подобное нам не дано. Но, в общем, и тут число в три с небольшим десятка аппаратов вполне достаточно для решения такой задачи. В целом понятно, что "Посейдон" может быть куда более многогранной и сложной многоцелевой системой вооружения, чем представлялось ранее, в том числе и автору этого материала. И особенно в сочетании с другими самоходными роботизированными средствами различного назначения.
Надо в заключение заметить, что на Западе отношение к этому средству стало явно меняться от "а, это все сказки и мультфильмы" к сакраментальному "гипс снимают, клиент уезжает". Доходит, пока, правда, в экспертном сообществе, даже до обвинений в "нарушении принципов и правил ведения войны". Хотя и официоз пытается уже как-то обыгрывать тему мнимых нарушений договоренностей, в которых ни слова о подобном оружии не сказано.
Особенно интересно обвинения в "нарушении принципов и правил ведения войны" смотрится в устах граждан страны, истребившей не устраивавшее ее изначальное население США, страны, которая сбросила две атомных бомбы на города, не имевшие явного военного значения, в ситуации, когда и смысла в этом особого не было, страны, стиравшей с лица Земли города, набитые мирным населением, или поливавшей джунгли и людей чрезвычайно токсичным веществом, вдобавок вызывающим мутации. Однако не они первые пытаются обвинить в "бесчеловечных методах войны" другую сторону, чтобы затормозить не устраивающую их ветвь прогресса в военном деле. В свое время англичане тоже пытались запретить, например, подводные лодки, которые были невыгодны флоту "владычицы морей". Как говорится, яблочко от яблони, а бывшая колония от бывшей метрополии недалеко падают. Стремление поменять правила игры, если по предыдущим джентльмен проигрывает, у них постоянно. И останавливает только наличие кольта у другого джентльмена.
В одном из "сливов" было рассказано, что максимальная скорость "Посейдона" составит 110 узлов, что на 10 узлов больше, чем было раскрыто в известной презентации на Совбезе РФ, с которой и началась вся эта история с рассекречиванием этого оружия в 2015 г. Впрочем, уже тогда в Сети нашлись "эксперты", уверявшие, что скорость, мол, в 10 раз меньше, там запятая потерялась, они, мол, ее видели, но нам не показали, и вообще, мол, 100-узловой аппарат смысла не имеет. Это, конечно, не так, да и наличие максимальной скорости не означает постоянного движения на ней. Другие нашли в Сети информацию про другой самоходный большой подводный аппарат — "Цефалопод", и решили, что это и есть "Посейдон". Нет, это иная система, на иных принципах и с иными задачами, вот у нее как раз скорость значительно ниже и никаких реакторов, как считается, нет.
Вместе с тем "источник" сообщил, что скорость 110 уз. может быть достигнута якобы за счет того же эффекта, что и у известной ракето-торпеды ВА-111 "Шквал" (в настоящий момент модернизируемой), то есть эффекта развитой суперкавитации, "полета под водой в пузыре". Тут хочется заметить, что в скорость 100-110 уз. поверить вполне можно, несмотря на огромные размеры гигантской торпеды, ядерная силовая установка дает большие возможности, хотя вовсе не обязательно "Посейдону" двигаться постоянно с такой скоростью, наверняка в основном режиме он может двигаться тихо и малозаметно. А вот суперкавитации никакой там нет — на всех имеющихся изображениях и фото и видео этого аппарата нет ни следов наличия диска-кавитатора и иных элементов системы создания "пузыря", а в кормовой части видно, что там винтовой или водометный движитель, но никак не гидрореактивный. Возможно, про "полет в пузыре" было или фантазией кого-то из журналистов, или "дезой", подброшенной им источником.
Как видим, никаких следов устройств, сходных с имеющимися на "Шквале", на "Посейдоне" нет
Другой "слив" информации куда более интересен — о количестве подобных СПА, которое якобы запланировано принять на вооружение. Источник, опять же неназванный, утверждает, что их будет 32. А носителей будет 4, по 2 АПЛСН (АПЛ спецназначения) на Краснознаменном Северном и Краснознаменном Тихоокеанском флотах. Два основных носителя мы уже знаем из известной презентации и не только оттуда — это пара новых "подводных крейсеров ГУГИ ВМФ" АПЛСН "Белгород", проекта 09852, перестроенная из АПРК пр.949АМ (в настоящий момент почти достроенная), и АПЛСН "Хабаровск" нового пр.09851, которая строится, но неизвестно, на какой стадии это строительство сейчас находится — уж больно все секретно. Сколько они будут нести "Посейдонов", неизвестно. Скажем, по "Белгороду" известный исследователь подводной тематики г-н Саттон предположил 6 штук в 6 торпедных аппаратах по бортам корабля. "Источник" утверждает, что 8. Кстати, торпедный аппарат, возможно, и не нужен для "Посейдона", там вполне может быть реализован вывод "по-беспилотному", своим ходом через лацпорт в днище или "спине" субмарины. На известном ролике так выходит, конечно, не "Посейдон", а обычный беспилотный подводный аппарат "Клавесин-2Р-ПМ". Про подобные решения даже для торпед поговаривают применительно к перспективному поколению АПЛ. Но на опытной ПЛ "Саров", тем не менее, торпедный аппарат имеется, вероятно, и на боевых носителях он будет.
Предположения по поводу "Белгорода" по мнению H.I. Sutton
Двумя другими носителями источник ТАСС называет АПЛСН БС-64 "Подмосковье" и БС-136 "Оренбург". Возможно, но где там торпедные аппараты для "Посейдонов", и куда их можно поместить? Разве что в какие-то контейнеры по бортам или под днищем, куда эти носители атомных глубоководных станций (АГС) подвешивают "пассажиров". Кстати, "Белгород" тоже будет нести АГС, в отличие от "Хабаровска", который, на единственном своем сколько-нибудь достоверном изображении из той же презентации в Кремле, изображен без АГС под собой. Но, возможно, речь не идет, все же, об этих АПЛСН, а будут в дальнейшем построены два других специализированных носителя "Посейдонов", как "Хабаровск"? Утверждается в сообщении и о использовании модернизированных АПРК пр.949А для несения "Посейдонов" — это также вызывает сомнения. Их собираются переделывать под "стандартную" связку в виде КР "Калибр" (или "Калибр-М"), ПКР "Оникс" и "Циркон". Зачем "убийцам авианосцев" еще и эта задача — "Посейдоны"? И куда их принимать? Опять какие-то внешние контейнеры? Ну, возможно, такие будут, но вряд ли это будет чем-то большим, нежели дополнительная задача по случаю.
Вообще, учитывая межконтинентальную дальность "Посейдона", следует заметить, что ему подводная лодка нужна только как носитель, обладающий неопределенным местоположением и высокой живучестью. А так можно предположить, что подобное оружие способно использовать даже переоборудованное коммерческое судно, или, скажем, вспомогательное судно ВМФ, с хорошим краном на борту. Или запуск с берега — тоже вполне вероятен. Но координаты такой береговой базы могут быть известны противнику, а надводные суда уязвимы сами по себе. У ряда экспертов есть предположения, что носители нужны еще и для управления "Посейдонами" — это вызывает у автора сомнения. Каким образом вообще можно связаться с аппаратом, находящимся на глубине более километра? Даже связь на сверхдлинных волнах и чрезвычайно низких частотах, используемая для связи с ПЛАРБ на боевом патрулировании, не работает ниже глубин 200-250 м. А ничего лучше и нет — эксперименты с нейтринной связью, проводившиеся в 80-е в США (насчет СССР или РФ ничего не известно, но стоит предположить, что тоже прорабатывали тему), ни к чему реальному не привели, уж больно сложной была бы процедура. Во всяком случае, не для торпедообразного гигантского беспилотника такая связь. Управление с носителя по звукоподводной связи? А зачем, ведь лодка-носитель не может двигаться ни на такой глубине, ни с такой же скоростью, и вообще будет демаскировать "Посейдон". Связь сеансами с помощью выпускаемого вверх и принимаемого обратно небольшого связного подводного беспилотника? Это возможно теоретически, но будет ли реализовано именно на СПА "Посейдон"? Так что стоит предположить, что "Посейдон" практически автономен. Впрочем, какая-то связь у него может быть и должна быть, он же должен приказ на применение оружия получить, если он находится где-то на дежурстве в районе, скажем, военно-морской базы противника? Но гадать, как это реализовано, можно достаточно долго.
А вот названное число аппаратов, 32, выглядит относительно реалистичным. И вот почему. Понятно, что в реальности их может быть выпущено и 30, и 40, и 50, но порядок цифр будет примерно таким. Во-первых, такой сложный и крупный аппарат с ядерной силовой установкой, СБЧ большой или особой мощности, причем, вероятно, выполняемой в виде отделяемого модуля нагрузки, да еще и с различными средствами защиты — будет стоить очень дорого. Даже обычная современная торпеда стоит очень дорого, порядка 2-4млн. долл. на мировом рынке, практически сравнимо с ценой БМП или танка. А "Посейдон" будет стоить дороже боекомплекта подводной лодки, скорее всего. Во-вторых, их и не нужно очень много. Чтобы понять это, надо задуматься над тем, а как, собственно, может быть применен "Посейдон".
Первое, что приходит на ум: оружие отмщения, оружие последнего удара, смывающее города вероятного противника или засыпающее их радиоактивными осадками в большом количестве после мощного термоядерного взрыва. Да, такое использование возможно. Как и атака крупнейших портов, о чем уже забеспокоились некоторые исследователи в США. Мол, предполагаемое число "Посейдонов" подозрительно совпадает с числом крупнейших портов США. Но тут, скорее, надо обратить внимание на число американских основных военно-морских баз и военно-морских верфей, их будет примерно полтора десятка. Особенно баз подводных сил, которых куда меньше, и особенно баз ПЛАРБ (этих всего 2). И учесть, что наряд сил для уничтожения базы вряд ли будет равен одной "суперторпеде" — нужно назначить как минимум две, вдруг одна поломается, потеряется, будет уничтожена? И вот тогда получается, что трех с небольшим десятков "Посейдонов" для уничтожения всех этих основных ВМБ хватает. Возможно также, что "Посейдон" — не только оружие для уничтожения береговых целей и флота в базах, но и флота в море. Соединений (на меньшее тратить такой заряд бессмысленно) надводных сил или же подводных лодок. А именно — ПЛАРБ, которых у США имеется 14, в строю находится не менее 10-12, на боевом патрулировании — от 2 до 4, как правило. Другой вопрос — как "Посейдон" сможет обнаружить ПЛАРБ и поддерживать с ней контакт, при этом оставаясь незамеченным. Находясь на глубине более километра и на малом ходу его, вероятно, никто не обнаружит, но сможет ли он услышать субмарину на малошумном ходу? То, что подрыв заряда в, скажем, мегатонн 5 в радиусе нескольких километров гарантированно смертелен для ПЛАРБ — это без сомнений. А вот как обнаружить лодку? Возможно, это комплексная задача, решаемая в сочетании с другими необитаемыми подводными аппаратами. Впрочем, гадать можно долго — а знать подобное нам не дано. Но, в общем, и тут число в три с небольшим десятка аппаратов вполне достаточно для решения такой задачи. В целом понятно, что "Посейдон" может быть куда более многогранной и сложной многоцелевой системой вооружения, чем представлялось ранее, в том числе и автору этого материала. И особенно в сочетании с другими самоходными роботизированными средствами различного назначения.
Надо в заключение заметить, что на Западе отношение к этому средству стало явно меняться от "а, это все сказки и мультфильмы" к сакраментальному "гипс снимают, клиент уезжает". Доходит, пока, правда, в экспертном сообществе, даже до обвинений в "нарушении принципов и правил ведения войны". Хотя и официоз пытается уже как-то обыгрывать тему мнимых нарушений договоренностей, в которых ни слова о подобном оружии не сказано.
Особенно интересно обвинения в "нарушении принципов и правил ведения войны" смотрится в устах граждан страны, истребившей не устраивавшее ее изначальное население США, страны, которая сбросила две атомных бомбы на города, не имевшие явного военного значения, в ситуации, когда и смысла в этом особого не было, страны, стиравшей с лица Земли города, набитые мирным населением, или поливавшей джунгли и людей чрезвычайно токсичным веществом, вдобавок вызывающим мутации. Однако не они первые пытаются обвинить в "бесчеловечных методах войны" другую сторону, чтобы затормозить не устраивающую их ветвь прогресса в военном деле. В свое время англичане тоже пытались запретить, например, подводные лодки, которые были невыгодны флоту "владычицы морей". Как говорится, яблочко от яблони, а бывшая колония от бывшей метрополии недалеко падают. Стремление поменять правила игры, если по предыдущим джентльмен проигрывает, у них постоянно. И останавливает только наличие кольта у другого джентльмена.
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
- Использованы фотографии:
- www.hisutton.com
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