Стали известны сроки поставки первых серийных МиГ-35С в ВКС РФ

Стало известно о том, когда серийные лёгкие истребители МиГ-35 пойдут в войска. ТАСС со ссылкой на источник в отрасли военного авиастроения сообщает о том, что первые четыре самолёта такого типа (не УБ) будут поставлены на вооружение в текущем году на основании ранее утверждённого графика.Напомним, что в предыдущем году ВКС РФ получили пару учебно-боевых истребителей МиГ-35УБ. Теперь же, до конца 2019 года, в воздушно-космические силы России будут направлены самолёты МиГ-35С.Эти самолёты относятся к поколению 4++, и способны поражать целый ряд различных целей как в небе и на земле, так и на воде. Самолёт может наносить эффективные удары по бронетехнике противника, его надводным кораблям, используя для этого, в том числе, и ракетное вооружение.ВКС РФ приобретает многоцелевые истребители МиГ-35 как с целью обучения лётного состава, так и возможности полноценного боевого применения в зонах вооружённых конфликтов высокой интенсивности. Производитель этих боевых машин сообщает, что самолёт способен эффективно действовать в условиях эшелонированной системы противовоздушной обороны. При этом МиГ-35 частично имеет функционал истребителя 5-го поколения – в частности, речь идёт о его возможности решать различного рода задачи в условиях постоянно изменяющейся оперативной и тактической обстановки над местностью, где разворачивается бой.Для справки: