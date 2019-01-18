ИГИЛ объявило о том, что взрыв в Магнитогорске - дело их рук

Через 17 с лишним суток после трагического события в РФ террористическая группировка ИГИЛ (*запрещена в России) решила объявить о «своей ответственности» за взрыв, который произошёл ранним утром 31 декабря в одном из многоквартирных домов города Магнитогорска. Сообщение об этом появилось на одном из подконтрольных террористам интернет-ресурсов. Об этом пишет на своих страницах организация SITE Intelligence Group, которая осуществляет мониторинг информационной активности террористов.При этом террористы преподносят свою версию случившегося, заявив, что признают взрыв в доме Магнитогорска «делом их рук». Заявлено, будто бы более двух недель они молчали, так как «опасались за безопасность своих людей, устроивших взрыв» в уральском городе. Теперь якобы безопасности этих лиц ничто не угрожает.Напомним, что ранее следственные органы и представители МЧС опровергли заявления, появившееся в отдельных СМИ и блогах о якобы обнаружении на фрагментах обрушившихся в Магнитогорске конструкций следов взрывчатого вещества (тротила или гексогена). По официальным данным, взрыв в Магнитогорске произошёл в результате утечки бытового газа.На самом деле, заявление, опубликованное от имени игиловцев, говорит о том, что эта группировка всеми силами пытается доказать свою значимость при учёте того, что основные её силы были разгромлены в Сирии при непосредственном участии ВКС РФ. Своей дезой кураторы боевиков пытаются обозначить «присутствие ИГИЛ* повсюду» с единственной целью – сеять панику. В таких случаях на стороне дезинформаторов и террористов играют и такие лица как, к примеру, небезызвестный украинский пранкер Вольнов, звонивший в квартиры Магнитогорска и объявлявший о «скорых новых терактах в городе».